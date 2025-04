Gloria von Thurn und Taxis: „Davos & Schwab standen für alles, was wir nicht wollen“

JULIAN REICHELT | Gloria von Thurn und Taxis spricht messerscharf das aus, was viele Menschen im Land denken. Klaus Schwab, bekannt als Gesicht des World Economic Forum (WEF) in Davos, tritt zurück, weil er unter anderem „Massagen“ in Hotels als Spesen geltend gemacht haben soll.

Fürstin Gloria kritisiert in der neuen „Achtung, Reichelt!“-Folge das WEF scharf als elitäre, globalistische Bewegung, die Armutsideologien verbreite und den Mittelstand zerstöre. Sie fordert eine Umstrukturierung solcher Machtzirkel hin zu mehr echter Zusammenarbeit.

