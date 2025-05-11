Kinderporno-Straftäter trat nach Verurteilung bei Polizei-Gala auf

+ Debanking geht weiter: Volksbank kündigte AfD Bielefeld das Konto + Richter nennt Sinti und Roma „Rotationseuropäer“ und wird wegen Volksverhetzung angezeigt + Orbán: Ungarn ist nicht verpflichtet, Ukraine zu finanzieren + Österreich und „Vogelgrippe“: „Gebiet mit erhöhtem Risiko“ +

+++

Debanking geht weiter: Volksbank kündigte AfD Bielefeld das Konto

Die Volksbank OWL hat der AfD Bielefeld ihr Konto gekündigt – ohne Begründung. Damit verliert die Partei wenige Wochen nach ihrem Wahlerfolg in der Stadt ihr zentrales Finanzinstrument. Der Vorgang reiht sich in eine Serie von Debanking-Fällen ein – der Ausschluss missliebiger Personen und politischer Kräfte vom Finanzsystem.

Was früher Aufgabe des Diskurses war, erledigen heute Banken. Wer sich gegen den Mainstream stellt, soll nicht nur aus Talkshows und Veranstaltungsräumen gedrängt, sondern gleich aus dem Wirtschaftsleben entfernt werden. Geldströme, die Grundlage jeder politischen Arbeit, werden gekappt, nicht wegen Zahlungsunfähigkeit, sondern wegen falscher Gesinnung.

So hat einem Bericht von Radio Bielefeld zufolge auch die Volksbank OWL der AfD Bielefeld ohne Angabe von Gründen das Bankkonto gekündigt. Die Partei betont, dass man seit Jahren ein solventer und verlässlicher Kunde war und hält die Maßnahme – wie zahlreiche kritische Beobachter in den sozialen Netzen – für politisch motiviert. Als Reaktion ruft die AfD Bielefeld ihre Unterstützer dazu auf, die Bank zu verlassen. Weiterlesen auf report24.news

+++

Warum ein indischer Astrophysiker Deutschland den Niedergang attestiert

Der Inder Mayukh Panja ist Doktor der Astrophysik und lebt seit neun Jahren in Deutschland. Bei seiner Ankunft habe er die Bundesrepublik an der Weltspitze verortet, sagt er. Heute sieht er sie im Niedergang. Das habe viel mit einer moralisierenden Minderheit zu tun. (…)

„Und in den vergangenen 9 Jahren hatte ich die unglaubliche Möglichkeit, mitzuerleben, wie sich ein Erste-Welt-Land auf der Schwelle zur Supermacht durch eine Reihe politischer Fehlentscheidungen, von denen jede auf weitere Selbstkastration zielte, selbst verzwergt hat.“ Er fühle sich schlecht für „hart arbeitende ehrgeizige Deutsche, insbesondere jene, die hart gearbeitet haben, um das Land aufzubauen, und jetzt zusehen müssen, wie alles von einem Haufen moralisierender, privilegierter Idioten ruiniert wird“. Weiterlesen auf welt.de

+++

Richter nennt Sinti und Roma „Rotationseuropäer“ und wird wegen Volksverhetzung angezeigt

Ein Asylrichter aus Gera (Thüringen) hat mit einem umstrittenen Facebook-Beitrag für Schlagzeilen gesorgt. Darin bezeichnete er Sinti und Roma als „Rotationseuropäer mit Schwierigkeiten bei der Eigentumszuordnung“.

Ursprünglich sollte er sich deshalb wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten.

Doch das Thüringer Oberlandesgericht (OLG) in Jena entschied nun, kein Verfahren zu eröffnen – mit der Begründung, dass in diesem Fall die Meinungsfreiheit überwiege. Quelle: Bild

+++

Orbán: Ungarn ist nicht verpflichtet, Ukraine zu finanzieren

Die ungarische Regierung lehnt es strikt ab, für die Fortsetzung des Ukraine-Kriegs zu zahlen, erklärt Ministerpräsident Viktor Orbán. Ungarn habe dafür weder politische noch moralische Gründe. Brüssel sei über diese Haltung verärgert und wolle eine “Jawohl-Regierung” im Land installieren.

Laut einer Analyse des britischen Magazins The Economist wird Kiew in den kommenden vier Jahren 389 Milliarden US-Dollar benötigen, um den Krieg weiterführen zu können. Dieser Betrag umfasse Waffenbeschaffung, Budgethilfe und Wiederaufbaukosten, hieß es in einem kürzlich veröffentlichten Artikel. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán weist auf die Analyse in einem sozialen Netzwerk hin. “Wieder einmal soll Europa die Kosten tragen”, schreibt der Politiker hierzu in einem auf der Plattform X am Montag veröffentlichten Beitrag. “Niemand sonst ist bereit, dafür aufzukommen.”

Deshalb sei Brüssel so aufgebracht, fügt Orbán hinzu. “Deshalb wollen sie eingefrorene russische Vermögenswerte beschlagnahmen, das EU-Fördersystem revidieren und neue Kredite aufnehmen.” Der ungarische Ministerpräsident führt aus: “Wir lehnen das ab. Es ist nicht Ungarns Aufgabe, die Ukraine zu finanzieren. Wir haben keinen Grund dazu: weder politisch, noch wirtschaftlich, noch moralisch.” Weiterlesen auf anomymousnews.org

+++

Kinderporno-Straftäter trat nach Verurteilung bei Polizei-Gala auf

Der nächste Knalleffekt im Kinderporno-Fall Jurassica Parka

Die Berliner Polizei heuerte den vorbestraften Mario O. als Moderator für eine Polizei-Gala an, NACHDEM er wegen Kinderpornografie verurteilt worden war und NACHDEM die Polizei ihm wenige Tage zuvor in einem weiteren Kinderporno-Verfahren die Wohnung durchsucht hatte.

Es drängt sich hier langsam der Eindruck auf: Der Straftäter unter der Progress Pride Flagge muss Unterstützer, Förderer und Verbündete in höchsten politischen Kreisen gehabt haben. Anders ist das alles nicht mehr zu erklären.

BREAKING NIUS: Neue spektakuläre NIUS-Enthüllung im Kinderporno-Fall Jurassica Parka. Die Berliner Polizei heuerte den vorbestraften Mario O. als Moderator für eine Polizei-Gala an, NACHDEM er wegen Kinderpornographie verurteilt worden war und NACHDEM die Polizei ihm wenige Tage… https://t.co/gIuXCpehTW pic.twitter.com/jeuK3pjJXj — Julian Reichelt (@jreichelt) October 30, 2025

+++

WIESBADEN – „HessenGegenHetze“: Hessens Innenminister will Meldestelle schnell reformieren

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat eine baldige Reform der hessischen Meldestelle „HessenGegenHetze“ in Aussicht gestellt. „Ich erwarte in wenigen Wochen eine Reform“, sagte er gegenüber Osthessen-News. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Neuausrichtung der Meldestelle: Aufgaben und die Arbeitsweise passen heute nicht mehr. Sie werden von uns daher auf den Prüfstand gestellt.“

Die Meldestelle war zuletzt erneut in die Kritik geraten, nachdem ein Hinweis von ihr ans Bundeskriminalamt (BKA) zur Androhung einer Hausdurchsuchung bei dem konservativen Publizisten Norbert Bolz in Berlin geführt hatte, wie das BKA der JUNGEN FREIHEIT bestätigte. Poseck sagte zum konkreten Fall, dass die Meldestellenmitarbeiter vertretbar gehandelt hätten. Allerdings sei dann die Berliner Justiz „über das Ziel hinausgeschossen“. Sie hätte die Äußerung stärker in ihren Gesamtkontext stellen und auf eine Durchsuchung verzichten können, mahnte der frühere Richter. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Österreich und „Vogelgrippe“: „Gebiet mit erhöhtem Risiko“

Wegen zahlreicher Vogelgrippe-Fälle stuft das Gesundheitsministerium ganz Österreich ab 3. November als „Gebiet mit erhöhtem Risiko“ ein.

Seit September 2025 ist in Deutschland ein starker Anstieg der HPAI- Ausbrüche (Highly Pathogenic Avian Influenza, dt. Geflügelpest) bei Geflügel, Wildvögeln und bei gehaltenen Vögeln zu verzeichnen.

Vogelgrippe-Alarm – „Schutzkleidung, Desinfektion“

Dies ist auf den seit einigen Wochen stattfindenden Vogelzug in die Überwinterungsgebiete zurückzuführen. Vor allem in den letzten beiden Wochen kam es zu einem starken Anstieg bei Geflügelausbrüchen, aber auch bei Wildvögeln in Europa.

Aktuelle Situation in Österreich Bislang wurde die Geflügelpest in Österreich bei Wildvögeln in fünf Gebieten festgestellt. Aktuell wurde ein Schwan aus OÖ/Bezirk Linz-Land positiv befunden. Gehaltene Vögel sind derzeit nicht von einer Infektion betroffen. Weiterlesen auf heute.at

+++

15 Mrd. Dollar für KI: Microsoft baut ein Mega-Rechenzentrum in die Wüste Microsoft plant den Bau neuer Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf 15 Milliarden Dollar (13 Milliarden Euro) bis 2029.

Das sagte Brad Smith, der Präsident der US-Softwarefirma, der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. „Die Investition ist entscheidend, um die KI-Nachfrage hier zu bedienen.“ Die Exportgenehmigung der US-Regierung für KI-Prozessoren des Herstellers Nvidia liege bereits vor, fügte Smith hinzu. Die Lieferung sei nur „eine Frage von Monaten“. Quelle: krone.at +++ Ende des AKW Gundremmingen: So legt Deutschland seinen Fortschritt in Trümmer Nicht mal den Grünen war der Abriss des deutschen Atomzeitalters eine Jubelgeste wert. Denn der Wind hat sich gedreht. Die meisten Bürger halten das Atom-Aus heute für einen Fehler. Weltweit erlebt die Kernkraft eine Renaissance und einen Entwicklungsschub. Trumps USA hängen den Rest der Welt bei der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz auch deshalb ab, weil Tech-Riesen wie Meta und Microsoft die für die Rechenleistungen benötigten ungeheuren Energiemengen aus AKW beziehen, die sie dafür teils wieder in Betrieb nehmen. Und Deutschland? Hat sich auch bei der gewaltigsten technologischen Umwälzung unserer Zeit von der Zukunft verabschiedet. China und die USA sind die KI-Supermächte, sie kontrollieren die Nervenbahnen der digitalen Welt. Europa schafft sich auch hier selbst ab. Wachstumsskeptisch, technikfeindlich, moralisch selbstgefällig: So schafft sich Deutschland selbst ab. Weiterlese auf merkur.de

+++

Impfstoffe werden als „Biologika“ verschleiert – Injektionen ohne ausdrückliche Zustimmung möglich

Ein Whistleblower aus dem Krankenhaus-System schlägt Alarm: Die Bezeichnung „Impfstoff“ verschwindet still und heimlich aus den medizinischen Einverständniserklärungen und wird durch den vagen Überbegriff „Biologika“ oder „Biogenics“ ersetzt.

Diese neue Klassifikation könnte es ermöglichen, dass Patienten Impfstoffe und andere biologische Produkte injiziert bekommen – sogar während sie unter Narkose bewusstlos sind. Via thepeoplesvoice.tv

+++ SATIRE +++

KI für Anfänger

+++ KULTUR +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.