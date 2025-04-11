„Religionskampf in Österreich“ – „Ich fi**e deine Mutter“ – Lehrer rechnet mit Islam ab

+ Drogenstaat Belgien: Verbote machen Verbrecher noch reicher + Imam aus Pakistan, der 29 Jahre in Italien lebte, wurde abgeschoben + Candace Owens lässt eine Wahrheitsbombe platzen + Dänemark: Anti-Methan-Zusatz im Futter lässt Kühe zusammenbrechen +

+++

Drogenstaat Belgien: Verbote machen Verbrecher noch reicher

Belgien ist auf dem Weg zu einem Drogenstaat südamerikanischer Prägung mit einer die gesamte Gesellschaft unterwandernden Gewalt und Korruption. Doch schärfere Gesetze führen eher dazu, dass das Geschäft der Verbrecher noch mehr blüht. Schon Al Capone konnte nur wegen der Prohibition reich und mächtig werden.

„Wir entwickeln uns zu einem Drogenstaat“, warnt eine belgische Richterin, die sich monatelang in einem sicheren Haus verstecken musste. In einem offenen Brief an den Justizausschuss des belgischen Bundesparlaments erklärt sie, dass „ein Drogenstaat durch illegale Wirtschaft, Korruption und Gewalt gekennzeichnet ist“ und dass Belgien mittlerweile alle drei Kriterien erfüllt.

„Kriminelle Organisationen kaufen sich die Mitarbeit von Hafenarbeitern oder bedrohen diese. Für das Bewegen eines Containers, eine Arbeit von 10 Minuten, werden 100.000 Euro gezahlt und 50.000 Euro pro Transportiertem, manchmal sogar das 20-fache dieses Betrags. Diese Bestechung durchdringt unsere Institutionen von Grund auf. Die Ermittlungen, die ich in den letzten Jahren geleitet habe – und ich bin nur eine von 17 Untersuchungsrichtern in Antwerpen –, haben zur Verhaftung von wichtigen Hafenmitarbeitern, Zollbeamten, Polizisten, Beamten an den Schaltern verschiedener Städte und Gemeinden und leider auch von Justizpersonal innerhalb des Gefängnisses und sogar hier in diesem Gebäude geführt. Unsere IT-Systeme sind nicht ausreichend gesichert.“ Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Imam aus Pakistan, der 29 Jahre in Italien lebte, wurde abgeschoben

In seiner Predigt sagte er: „Jeder Muslim muss gegen die Ungläubigen kämpfen, sonst drohen katastrophale Konsequenzen.“

Reaktion der Regierung: Der Premierminister Giorgia Meloni hat ihm sofort die Aufenthaltsgenehmigung entzogen und ihn deportiert!

Viele Amerikaner sehen es klar, was in Italien teilweise übersehen wird.

🚨HOLY COW: This Pakistani imam had been living in Italy for 29 years. ONE DAY after he gave a sermon declaring, “Every Muslim must fight the infidels or face catastrophic consequences,” PM Giorgia Meloni REVOKED his residence and DEPORTED HIM! Do you support this? pic.twitter.com/Skhc16kjAE — Carter Hughes (@itscarterhughes) November 2, 2025

+++

Candace Owens lässt eine Wahrheitsbombe platzen

„Pädophile sind an der Macht. Sie sind buchstäblich an der Macht – und das ist Absicht, denn sie können kontrolliert werden.“

Owens beließ es nicht dabei. Sie behauptete, dass viele Staats- und Regierungschefs dieselbe Pathologie aufweisen – Menschen, die selbst einmal Opfer waren und zu Herrschern geformt wurden, die „den Massen schaden können und dabei nichts empfinden“. Sie ging noch weiter – sie nannte Trudeau, Obama, Selenskyj und Macron und stellte sogar Macrons Vergangenheit und Ehe in Frage.

Ihre Behauptung?

Dass es sich bei diesen persönlichen Geschichten nicht um Klatsch handelt – sie sind Teil eines tiefer liegenden Musters moralischer Verderbtheit innerhalb der politischen Elite.

🚨 CANDACE OWENS DROPS A TRUTH BOMB 🗣️ “Pedophiles are in power. They are literally in power — and that’s intentional because they can be controlled.” Owens didn’t stop there. She alleged that many world leaders show the same pathology — people who were once victims… pic.twitter.com/gxq3ufkHJW — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) November 1, 2025

+++

Dänemark: Anti-Methan-Zusatz im Futter lässt Kühe zusammenbrechen

Seit 1. Oktober muss dem Futter von dänischen Kühen ein Enzymhemmer beigemischt werden. Landwirte berichten nun von geringeren Milcherträgen und in einigen Fällen sogar vom Zusammenbruch der Tiere. Einige mussten sogar eingeschläfert werden.

Dänische Kühe produzieren weniger Milch und brechen zusammen, wobei die Landwirte die Schuld dafür einem umstrittenen neuen Futterzusatzstoff geben, der ihre Methanemissionen reduzieren soll. Seit dem 1. Oktober fügen Landwirte in Dänemark dem Futter ihrer Kühe Bovaer hinzu, um die Produktion des Treibhausgases Methan während der Weidezeit zu reduzieren. „Umweltschützer“ sagen, dass Methanemissionen von Nutztieren einer der Hauptverursacher der globalen Erwärmung sind. Nun brechen viele Kühe zusammen, einige mussten sogar eingeschläfert werden. Dänemark wird bekanntlich ab 2030 als erstes Land eine Steuer auf die von Kühen, Schafen und Schweinen ausgestoßenen Treibhausgase erheben.

„Wir erhalten zahlreiche Anrufe von Menschen, die wegen der Vorgänge in ihren Herden verzweifelt sind.“

„In mehreren Fällen haben Landwirte versucht, die Substanz aus dem Futter der Kühe zu entfernen, und festgestellt, dass sich die Tiere erholten. Als sie die Substanz später wieder zuführten, traten die Probleme erneut auf.“ Via tkp.at

+++

„Religionskampf in Österreich“ – „Ich fi**e deine Mutter“ – Lehrer rechnet mit Islam ab

Lehrer und Autor Christian Klar sorgt mit seinem neuen Buch für Aufsehen – er spricht von „Religionskampf“ und will das Bildungssystem umkrempeln.

Der Wiener Lehrer und ÖVP-Bezirkspolitiker Christian Klar hat sein zweites Buch veröffentlicht – und nimmt darin kein Blatt vor den Mund. Unter dem Titel „Wie retten wir die Zukunft unserer Kinder?“ geht er mit dem Schulsystem hart ins Gericht. Besonders kritisch sieht er die Rolle des politischen Islam und die Auswirkungen von Zuwanderung auf Österreichs Klassenzimmer. (…)

Ich fi**e deine Mutter“ ist das neue „Guten Morgen“

„Wir befinden uns im Religionskampf“, meint der Lehrer gegenüber der Tageszeitung und sorgt damit für reichlich Zündstoff. Seine These: Viele Schüler würden sich nicht mit der österreichischen Gesellschaft identifizieren, grundlegende Werte wie Frauenrechte oder Toleranz gegenüber Homosexualität würden abgelehnt werden. Weiterlesen auf heute.at

+++

“Glamour” ehrt neun Männer mit dem “Women of the Year”-Award

Wie krank und verdreht die heutige Zeit ist, zeigt die Verleihung des “Women of the Year”-Awards durch das Glamour Magazine an neun Männer, die sich als Frauen ausgeben. Wie viel Verachtung will man den Frauen noch entgegenbringen?

Früher war das Glamour Magazine ein Hochglanzmagazin für Frauen, welches Mode, Schönheit und Selbstbewusstsein in den Vordergrund rückte. Zwar gab es in der Vergangenheit auch Kontroversen hinsichtlich der vermittelten Schönheitsideale, doch es war trotzdem ein Frauenmagazin. Und heute? Nun heute, da scheint die Transideologie wichtiger zu sein. Bei den diesjährigen “Women of the Year”-Awards ehrte die Zeitschrift nicht etwa Frauen, die durch Leistung, Mut oder Intelligenz auffallen, sondern neun sogenannte Transaktivisten – also Männer, die unter Geschlechtsverwirrung leiden und sich als Frauen identifizieren.

J.K. Rowling, die Autorin von “Harry Potter” und seit Jahren Zielscheibe des identitätspolitischen Mobs, reagierte mit einer treffenden Beobachtung: “Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die großen Frauenmagazine den Mädchen sagten, sie müssten dünner und hübscher sein. Jetzt sagen die großen Frauenmagazine den Mädchen, dass Männer bessere Frauen sind als sie.” Treffender kann man die perverse Wendung des Feminismus kaum beschreiben. Weiterlesen auf report24.news

+++

Whistleblower-Bericht einer Krankenschwester – Plazenta zeigt Impfschäden

Michelle Spencer, examinierte Krankenschwester und Whistleblowerin, packt aus:

Eine Ultraschall-Spezialistin mit 40 Jahren Erfahrung kann anhand der Plazenta erkennen, welchen Impfstoff Mütter erhalten haben – ohne deren Angaben zu kennen.

Die schockierenden Enthüllungen:

• Die Plazenta zeigt charakteristische Veränderungen durch COVID-Impfstoffe

• Selbst wenn nur der VATER geimpft wurde, kann dies das Baby betreffen

• mRNA-Proteine sollen laut Spencer auch in Spermien nachweisbar sein

Aktuelle Situation 2025: ‚Es werden immer noch Babys tot geboren – jedes Mal, wenn ich arbeite, gibt es ein totes Baby. Das sollte NIEMALS normal sein.‘

Mütter erhalten zwar seltener COVID-Impfungen, aber werden stattdessen mit TDAP, Grippe und RSV-Impfungen konfrontiert.

Die Reaktion des Personals:

Andere Krankenschwestern bestätigen gegenüber Spencer:

‚Ich glaube dir, aber ich kann meinen Job nicht verlieren.‘

Via uncut-news

+++ REALSATIRE +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.