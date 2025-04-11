AfD fordert Geld für Schul-Essen, aber Regierung will es für Migration und NGOs

JJULIAN REICHELT | Das Richtige nicht mit den vermeintlich Falschen zu tun. Das ist die Logik der Brandmauer. Doch nun sehen wir, wohin das führt: SPD-Landesministerin Petra Köpping sagt es ganz offen: Für kostenloses Schulessen wäre kein Geld da, weil man Migranten und Linke NGOs bezahlen müsse.

Damit ist ausgesprochen, was Millionen längst wissen: Der Staat hat die Prioritäten vertauscht. Während Merz die Kontrolle über sein Kabinett verliert, weil Minister sich selbst beklatschen, wächst die Wut im Land. Denn wer Kindern das Essen verweigert, um Ideologien zu finanzieren, hat jedes moralische Recht verloren. Das System zerbricht und mit ihm seine Lügen.

Wie die Regierung Sie in der letzten Woche noch alles – und zwar systematisch – belogen hat und warum, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

