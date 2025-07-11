ACHTUNG REICHELT: AfD und CDU können die deutsche Wirtschaft nur gemeinsam retten

JULIAN REICHELT | Kein Politiker, kein Mensch ist jemals größer als das Land – doch in Deutschland neigen wir dazu, das zu vergessen. Angela Merkel hinterließ ein zerstörtes Land: Offene Grenzen, geschlossene Kraftwerke, illegale Massenmigration und eine Wirtschaft am Abgrund. TUI-Chef Ebel warnt: „Wir sind auf der Titanic!“ BASF und Evonik enthüllen die Lüge der CO2-Bepreisung – keine Marktwirtschaft, sondern ein Weg in die Verarmung.

Während Friedrich Merz mit seiner „Brandmauer“ zur AfD die Katastrophe fortsetzt, zerquetschen uns linke Ideologie und Islamismus gesellschaftlich und Klimawahn uns wirtschaftlich. Billige Energie ist der Schlüssel zur Rettung unserer Kultur und Freiheit!

Die EU spricht offen vom „Leid“ durch die Energiewende, und die Medien verschweigen die Rufe der Wirtschaftsbosse. Sollten wir uns wehren für uns unsere Kinder? Wie die Ideologien des Niedergangs uns in den Ruin treiben und warum Merz seine patriotische Pflicht ignoriert, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

