Statistischer Beleg für Gewalttätigkeit auch von weiblichen Migranten

Ein genauerer Blick auf die aktuelle Polizeistatistik zeigt deutlich, dass selbst Frauen aus Asyl-Herkunftsländern häufiger Gewaltverbrechen begehen als deutsche Männer.

Das Problem sind also nicht deutsche Männer, wie gerne seitens Grüner Jungpolitiker erklärt wird, sondern es sind vielmehr, wie ohnehin augenscheinlich, Migranten.

Zahlen des BKA als Beweis

Dem Magazin NIUS liegen exklusive Zahlen des Bundeskriminalamts vor, die zeigen, dass Ausländer bei Gewaltdelikten deutlich häufiger tatverdächtig sind als Deutsche, wie ebendort Björn Harms zu berichten wusste.

Dabei waren afghanische Männer 2024 bei Vergewaltigungen fast elfmal so häufig tatverdächtig wie deutsche Männer. Algerier waren bei Raubdelikten rund 109-mal so häufig vertreten wie Deutsche. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass laut Polizeistatistik sogar Frauen aus Ländern wie Syrien, Irak oder Bulgarien krimineller sind als deutsche Männer. Das Problem hat somit einen anderen Namen, nicht Mann sondern vielmehr Migration.

Die kürzlich vorgestellte Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 erhält also eine entscheidende Neuerung. Erstmals sammelte das Bundeskriminalamt nämlich die Zahl der in Deutschland lebenden Tatverdächtigen und setzte sie pro 100.000 Einwohner und nach der Herkunft der Personen in ein Verhältnis. Das BKA nennt es „Tatverdächtigen-Belastungszahl“. Gemeint ist damit die Zahl „der ermittelten, ansässigen Tatverdächtigen, errechnet auf 100.000 Einwohner des entsprechenden Bevölkerungsanteils, jeweils ohne Kinder unter 8 Jahren“.

Syrische Frauen krimineller als deutsche Männer

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess wollte von der Bundesregierung wissen, wie sich die „Tatverdächtigen-Belastungszahl“ im Bereich der Gewaltkriminalität darstellt und forderte, einen Vergleich zwischen deutschen Tatverdächtigen und den zehn führenden nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten bei der Gewaltkriminalität, an. Hierunter fallen Delikte wie schwere und gefährliche Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Mord oder Totschlag.

Die Antwort aus dem Bundesinnenministerium zeigt somit deutlich, Personen aus Ländern wie Marokko, Syrien, Afghanistan, Irak oder Bulgarien sind um ein Vielfaches krimineller als deutsche Staatsbürger. So tauchen Marokkaner pro 100.000 Einwohnern fast zwölfmal so häufig in der Statistik auf. Syrer sind fast elfmal so häufig tatverdächtig wie Deutsche. Wobei man freilich Migranten der zweiten Generation hierbei nicht aufgeführt hatte, da diese ja als Deutsche gelten.

Zugleich widerlegt die Statistik auch einen zentralen Mythos, den Politik und Medien in den vergangenen Jahren eifrig am Leben erhalten hatten, nicht die Herkunft sei entscheidend, sondern das Geschlecht. Nicht Migranten seien das Thema, „das Problem sind Männer“, war sich kürzlich auch Linken-Vorsitzende Heidi Reichinnek sicher und hier vor allem in gleichem Maße die deutschen Männer.

Narrativ gefallen

Doch ein Blick auf die Zahlen beweist nun eben das Gegenteil. Nicht nur sind männliche Migranten aus Ländern wie Syrien, Marokko oder Afghanistan um ein Vielfaches häufiger tatverdächtig als deutsche Männer. Sogar Frauen aus Syrien, Afghanistan, Bulgarien, Serbien und dem Irak sind krimineller als deutsche Männer, gerade im Hinblick auf Gewaltverbrechen.

Noch 2016 hatte Grünen-Politikerin Claudia Roth (Grüne) in der Welt kritisiert, „es wird jetzt aber von vielen der Eindruck vermittelt, als würde sexualisierte Gewalt alleinig von außen zu uns ins Land getragen. Dadurch wird vernebelt, dass diese Form von Gewalt in Deutschland leider ein altes Phänomen ist.“ Ein Blick auf die Zahlen in dieser Deliktkategorie macht jedoch klar, dass eben gerade die eingewanderte Gewalt in diesem Bereich das Hauptproblem darstellt. Bei Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen sind männliche Ausländer deutlich überrepräsentiert, gemessen an der Bevölkerungszahl. Afghanische Männer waren fast elfmal so häufig tatverdächtig wie deutsche Männer. Irakische Männer tauchten 2024 fast zehnmal so häufig in der Statistik auf wie deutsche Männer.

Gleichzeitig unterteilt die Statistik auch nach Alter. Dabei zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede: Männliche Jugendliche aus Algerien zwischen 14 und 18 Jahren begingen im vergangenen Jahr 77-mal häufiger einen Raub als deutsche Jugendliche in ihrem Alter. Marokkanische Jugendliche in dieser Altersspanne sind bei Raubdelikten immerhin 36-mal so kriminell wie männliche deutsche Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Männliche Syrer dieser Gruppe verzeichnet die Statistik als achtmal so kriminell wie deutsche Tatverdächtige.

Kritik von AfD-Politiker Hess

Bislang waren nach Staatsangehörigkeit aufgeschlüsselte Tatverdächtigen-Belastungszahlen lediglich aus den Bundesländern Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen bekannt. In diesem Jahr sammelte erstmals auch das Bundeskriminalamt diese entsprechenden Zahlen.

„Die Zahlen der Bundesregierung zu den Tatverdächtigen-Belastungsziffern entlarven, was die Altparteien seit Jahren negieren, Zuwanderer, insbesondere aus muslimischen Kulturkreisen, sind deutlich krimineller als deutsche Bürger. Wer das behauptet, ist nicht etwa ein Rassist, sondern Realist“, kritisierte Martin Hess, der stellvertretende innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. „Die Tatverdächtigen-Belastungsziffern für junge männliche Migranten beispielsweise aus Syrien, Afghanistan und Marokko liegen teils zehn- bis zwanzigmal höher als die deutscher Tatverdächtiger. Wer angesichts dieser unumstößlichen Fakten noch von „Einzelfällen“ spricht, täuscht bewusst die Öffentlichkeit und verweigert sich der Realität“, so der AfD-Politiker. Hess fordert deshalb einen effektiven Grenzschutz und die konsequente Abschiebung von illegalen Ausländern. „Alles andere ist eine Kapitulation vor integrationsunwilligen Migranten.“

