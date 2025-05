Man glaubte, es genüge nur Symbole auszutauschen, doch die Ideologie zu belassen | Design & Artwork: UM

Die kollektive „Wertegemeinschaft“ glaubt im Rausch ihrer Hybris weiter über Leichen gehen zu können, doch hat vergessen, dass die globale Demographie nicht mehr der des Jahres 1945 entspricht: Ihr „Atlantisches 4. Reich“ beherrscht inzwischen nur noch rund 10% der Weltbevölkerung!

Das deutsche, politische Establishment hat aus der Geschichte rein gar nichts gelernt!

Auszug aus der Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister am 27. Mai 2025 in Moskau

[…]

Frage: Deutschland hat angekündigt, die Beschränkungen für den Einsatz von Langstreckenraketen [für den Typ Taurus] gegen Russland aufzuheben. Wie kommentieren Sie das?

Antwort: Diese Erklärung von Herrn F. Merz unterstreicht nur einmal mehr die Kompetenz der Personen, die derzeit in Europa an die Macht gekommen sind. Er erklärte gestern mit großem Pathos, dass es von nun an keine Beschränkungen für die Reichweite von Marschflugkörpern mehr geben werde. Dabei sprach er für sich selbst, Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten!

Eine Stunde später erklärte der deutsche Vizekanzler, dass davon keine Rede sei. Das Gleiche verlauteten Vertreter der Bundeswehr. Darauf erklärte F. Merz – nachdem er begriffen zu haben schien, was er von sich gegeben hatte – dass er damit keine neue Entscheidung gemeint hätte, sondern eine, die vermeintlich noch von der vorherigen Regierung in Berlin getroffen worden wäre.

Dies lässt uns einmal mehr vermuten, dass die Entscheidung, der Ukraine in gewissem Rahmen zu gestatten, Angriffe gegen Ziele auf russischem Territorium auszuführen, schon vor einiger Zeit getroffen worden sind: Das wurde nur geheim gehalten!

Der französische Außenminister, Herr J.-N. Barrot, erklärte mit französischem Pathos erst kürzlich auf einer Pressekonferenz, dass Frankreich nicht gegen das russische Volk und Russland kämpfe, doch [nur] die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine und ihrer Streitkräfte unterstützen möchte. Er lügt:

Frankreich führt Krieg gegen Russland, weil seine Langstreckenraketen vom Nazi-Regime in Kiew für Angriffe auf das Territorium der Russischen Föderation eingesetzt werden, doch vor allem gegen zivile Ziele!

Ein Franzose, der sein Vaterland liebt und meint, dessen Interessen vertreten zu können, sollte sich an die alte Parole aller freiheitsliebenden französischen Politiker und Menschen überhaupt halten und die lautet: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!“

Dazu zählen auch die Menschenrechte, von denen Frankreich bei jeder Gelegenheit und zu jeder Situation auf der Welt [so gerne] spricht, außer im Fall des Ukraine-Konflikts. Frankreich verschweigt, dass es neben Souveränität, Unabhängigkeit und territorialer Integrität auch noch die Menschenrechte gibt:

Doch, die Ukraine ist das einzige Land, in dem die russische Sprache in allen Bereichen gesetzlich verboten bleibt!

Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt – in keinem anderen Staat: Nur in der Ukraine!

Die EU-Kommissarin für Erweiterung, M. Kos, verkündete, dass die Ukraine ihre „Hausaufgaben“ gemacht hätte und [nun] bereit wäre, in Verhandlungen zum Beitritt in die Europäische Union einzutreten.

Sie räumt damit tatsächlich ein, dass jene „Hausaufgaben“ die gesetzliche Auslöschung der russischen Sprache beinhalteten, bevor diese Nazis an den Verhandlungstisch mit der Europäischen Union zugelassen würden: Das halten wir fest!

Entschuldigen Sie, dass ich etwas über den Inhalt Ihrer Frage hinausgegangen bin, aber damit hängt alles zusammen. Der wichtigste Zusammenhang besteht darin, dass Europa einmal mehr eine Nazi-Flagge fand, um erneut ein völlig aussichtsloses, zum Scheitern verurteiltes Abenteuer in Angriff zu nehmen und Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen.

Gerade haben wir den 80. Jahrestag der Niederlage des Hitler-Nazi-Regimes begangen, doch inzwischen vernehmen wir aus dem Munde des derzeitigen deutschen Bundeskanzlers, dass Deutschland seine Position als führende Militärmacht in Europa wiedererlangen will, was ziemlich symptomatisch scheint:

Diese Leute haben aus der Geschichte offensichtlich rein gar nichts gelernt!

[…]

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

