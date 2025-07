So geht Manipulation: „Historische Tiefststände“ wegen Klimawandel

Hier eine Aufnahme aus der Zeit der Greta-Glaubensgemeinschaft und immer Seite an Seite mit dem Mainstream-Medien: die jungen Weltenretter.

Nachdem bereits bei uns die „Erderhitzung“ in den letzten Tagen milden Sommertemperaturen gewichen ist, wollen wir hier erneut zeigen, wie man uns in der relativ kurzen Periode eines heißen Sommerwetters durch Manipulationen der dümmsten Art für blöd verkaufen wollte.

Leier hinterlässt diese Panikmache bei Leuten, die nur Mainstreammedien konsumieren und sich nicht bei serösen Medien wie UNSER MITTELEUROPA informieren eine gewisse Wirkung, die in Kombination mit anderen Fake News den Eindruck erwecken sollen, dass wir demnächst alle verglühen werden.

Die Klimahysterie die vor fünf Jahren von Konzernen über die Greta-Glaubensgemeinschaft weltweit losgetreten wurde um Geld von unten nach oben zu schaufeln, wurde von der Corona-„Pandemie“ und jetzt von der Kriegspanikmache abgelöst. Jetzt sollen die Gelder vorzugweise in die Rüstungsindustrie gepumpt werden.

Nun ist es so, dass man den Geldfluss z.B. über CO²-Abgaben etc. trotzdem am Laufen haltet und da muss natürlich die Panikmache medial fortgesetzt werden. Die Menschen habennämlich inzwischen genug von der nicht enden wollenden Hysterie zumal jeder halbwegs gut Informierte weiß, dass wir alleine in Europa nichts bewirken können, da der überwiegende Rest der Welt weiter ungehindert CO² hinausbläst.

Bilder sage oft mehr als Worte. Daher zeigen wir hier Screenshots über die „historischen Tiefststände“ der Elbe in den Mainstreammedien und dann darunter eine Aufnahme aus dem Jahr 1904:

