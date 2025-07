Französisches Pädo-Netzwerk von LGBTQ-Aktivisten und linksradikalem Ex-Politiker angeführt

Die Details der sexuellen Gewalt gegen Kinder schockierten sogar die Polizei. Ein ehemaliger linker politischer Kandidat und LGBTQ-Aktivist soll an der Spitze eines dunklen Pädophilen-Netzwerks stehen. Dieses operierte im Dark-Netzt – wie französische Behörden nun bekannt gaben.

Schwere Anschuldigungen werden nun gegen den ehemaligen linksextremen Kandidaten und LGBTQ-Aktivisten Pierre-Alain Cottineau erhoben. Er steht im Verdacht, ein Pädophilennetzwerk im Darknet betrieben zu habe, das Kinder sogar folterte und vergewaltigte. Laut „Le Parisien“ offenbaren die Videos und Textnachrichten, ein noch nie dagewesenes Ausmaß des Grauens.

Pierre-Alain Cottineau hatte bei den Regionalwahlen 2021 für die linksextreme Partei „La France Insoumise“ (LFI) kandidiert und war zuvor Vorsitzender einer LGBTQ-Organisation. Noch absurder: Der Mann hatte jahrelang im Bereich des Kinderschutzes. und als Familienhelfer gearbeitet. Außerdem engagierte er sich gegen häusliche Gewalt. Nach einem offiziellen Kurs und einer Zuverlässigkeitsüberprüfung wurde er sogar mit der Betreuung eines schwerkranken 3-4-jährigen Mädchens betraut.

Der 32-jähriger Familienhelfer aus der Region Nantes, soll mittlerweile gestanden hatte, ein 4-jähriges behindertes Mädchen in seiner Obhut wiederholt vergewaltigt zu haben.

Laut „Le Parisien haben die Ermittlungen der Zentralstelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Minderjährige (OFMIN) das Ausmaß des mutmaßlichen kriminellen Netzwerks dieses Mannes aufgedeckt, der für sein Engagement in der Linken bekannt ist, Gründer eines Kollektivs zur Verteidigung der LGBTQIA+-Rechte und eine lokale Figur im Kampf gegen häusliche Gewalt.

Die Ermittlungen werden mit der niederländischen Polizei geführt, nachdem diese ein Vergewaltigungs-Video des oben genannten kleinen Mädchens entdeckte, in dem das Kind auf Französisch um Hilfe rief.

Die französische Polizei identifizierte schließlich später das Opfer, und kam so sie Ottotteaus Spur. Laut „Le Parisien“ liegen den Behörden (u.a. der Zentralstelle zur „Bekämpfung von Gewalt gegen Minderjährige“ – OFMIN) auch Videos vor, in denen Jungen unter drei Jahren sexuell missbraucht wurden. Ein kleiner Junge wird dabei an der Leine gehalten, während er von erwachsenen Männern vergewaltigt wird.

Einer der Verdächtigen soll dann ausgesagt haben, dass Cottineau das (angst- und krampflösende ) Medikament Xanax in Joghurt mischte und es an die Kinder verfütterte. Der LGBTQ-Aktivist schrieb in einer Chatgruppe im Darknet:

„Ich habe Kinder zur Verfügung.“

Die französischen Behörden vermuten, Cottineau sei bereits vorzeitig über die Ermittlungen informiert worden und floh deshalb nach Tunesien. Zwar hatte er offiziell von einem Urlaub sprach, doch die Umstände der Abreise erfolgten verdächtig schnell. Im September 2024 kehrte er dann schließlich nach Frankreich zurück, wo er wegen Vergewaltigung „Folter oder Barbarei“ angeklagt wurde. Letzteres ist eine Einstufung, die im französischen Recht nur in den schwerwiegendsten Fällen verwendet wird.

Laut Angaben seiner Mutter soll er, nach seinem Outing seiner Homosexualität, im Alter von 15 Jahren ein vierjähriges Kind sexuell missbraucht haben. Und obwohl die Mutter den Fall den Jugendschutzbehörden gemeldet hatte, wurde anscheinend nichts unternommen. Auch bei der amtlichen Eignungsprüfung kam der erschreckende Umstand nicht zur Sprache, sodass das schwerkranke und später vergewaltigte Mädchen unter die Vormundschaft von Cottineau gestellt wurde. Der Fall löste einen landesweiten Aufschrei aus.

Die konservative EU-Abgeordnete Marion Maréchal kommentierte:

„Dieser Fall dreht mir den Magen um. Eine Schande. Es ist an der Zeit, sich ernsthaft mit dem Versagen des Kinderschutzes auseinanderzusetzen, der offenbar nicht in der Lage ist, zu beurteilen, wem er die Kinder anvertraut!“

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

