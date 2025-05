Polizeistatistik Gewalt: Syrische Frauen sind krimineller als deutsche Männer

+ Netanjahu will „mit voller Kraft“ im Gazastreifen einrücken + Gewaltstatistik Deutschland: Das Problem sind nicht Männer, sondern Migranten + Frau “Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften” wird Sprecherin des neuen Innenministers + Nissan streicht rund 20.000 Stellen + „Reichsbürger“-Vereinigung verboten +

Israel kündigt neue Offensive an – Netanjahu: Werden „mit voller Kraft“ im Gazastreifen einrücken

Vergangene Woche verabschiedet das israelische Sicherheitskabinett einen Plan, der eine Besetzung des Gazastreifens vorsieht. Nun kündigt Ministerpräsident Netanjahu einen neuen Militäreinsatz in dem Küstengebiet an. Bereits in den nächsten Tagen soll die Operation beginnen.

Israel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in den kommenden Tagen „mit voller Kraft“ im Gazastreifen vorrücken. „In den nächsten Tagen werden wir mit voller Kraft vorgehen, um den Einsatz abzuschließen“, sagte Netanjahu vor Reservisten, wie sein Büro mitteilte. Dies bedeute die „Zerschlagung“ und „Zerstörung“ der radikalislamischen Palästinenser-Organisation Hamas.

Seine Regierung sei auf der Suche nach Ländern, die zur Aufnahme von Palästinensern aus dem Gazastreifen bereit seien, sagte Netanjahu. Weiterlesen auf n-tv.de

+++

Polizeistatistik Deutschland: Das Problem sind nicht Männer, sondern Migranten

NIUS liegen exklusive Zahlen des Bundeskriminalamts vor, die zeigen, dass Ausländer bei Gewaltdelikten deutlich häufiger tatverdächtig sind als Deutsche. So waren afghanische Männer 2024 bei Vergewaltigungen fast elfmal so häufig tatverdächtig wie deutsche Männer. Algerier waren bei Raubdelikten rund 109-mal so häufig vertreten wie Deutsche.

Besonders bemerkenswert: Laut Polizeistatistik sind Frauen aus Ländern wie Syrien, Irak oder Bulgarien krimineller als deutsche Männer. Heißt das Problem also doch nicht Mann, sondern Migration?

Syrische Frauen sind krimineller als deutsche Männer

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess wollte von der Bundesregierung wissen, wie sich die „Tatverdächtigenbelastungszahl“ im Bereich der Gewaltkriminalität darstellt und forderte einen Vergleich zwischen deutschen Tatverdächtigen und den zehn führenden nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten bei der Gewaltkriminalität an. Hierunter fallen Delikte wie schwere und gefährliche Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Mord oder Totschlag.

Die Antwort aus dem Bundesinnenministerium zeigt: Personen aus Ländern wie Marokko, Syrien, Afghanistan, Irak oder Bulgarien sind um ein Vielfachtes krimineller als deutsche Staatsbürger. So tauchen Marokkaner pro 100.000 Einwohnern fast zwölfmal so häufig in der Statistik auf. Syrer sind fast elfmal so häufig tatverdächtig wie Deutsche. Weiterlesen auf nius.de

+++

Nord Stream 2: Lässt der USA-Russland-Deal den Gaspreis in Europa abstürzen?

Ausgerechnet die USA wollen mit Russland über Nord Stream 2 Gas nach Europa liefern. Experten warnen vor Preisstürzen – die EU reagiert empört.

„Es ist geopolitische Satire in Höchstqualität: Vor dem Ukrainekrieg, während Donald Trumps erster Amtszeit, wollten Deutschland und die meisten EU-Länder unbedingt russisches Gas, während die USA alles unternahmen, um diese energiepolitische Freundschaft zu sabotieren – inklusive einseitiger Sanktionen gegen die Nord-Stream-2-Pipeline. (…)

Wie die britische Nachrichtenagentur Reuters jetzt unter Berufung auf acht informierte Quellen berichtet, sind die Gespräche zwischen den USA und Russland über gemeinsame Gaslieferungen seitdem keineswegs verstummt. Hochrangige Vertreter Washingtons und Moskaus haben sich offenbar mehrfach getroffen, um Modelle zu diskutieren, wie amerikanische Unternehmen als Vermittler auftreten könnten, um den politischen Widerstand Europas gegen russisches Gas zu umgehen. (…)

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

“Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften”: Sie wird die Sprecherin des neuen Innenministers

Die Wahl der Sprecher der neuen Bundesregierung sorgt für Irritationen: Nicht nur, dass ausgerechnet ein Ressortleiter der umstrittenen SZ zum Regierungssprecher ernannt wurde, der Julian Assange als Gefährder betitelte. Nun wird auch noch ausgerechnet eine ARD-Moderatorin Sprecherin des neuen Innenministers Alexander Dobrindt, die für ihre Verunglimpfung Ungeimpfter bekannt geworden ist.

Na herzlichen Dank an alle Volksverhetzer, die die Lüge der “Pandemie der Ungeimpften” vorangetrieben und das Leben für 18 Mio Menschen in D zur totalitären Dystopie hat werden lassen. Guten Start beim @BMI_Bund als Pressesprecherin, @SarahFruehauf! pic.twitter.com/SZjXRQ3kCi — Evi Denz (@ElefantImRaum2) May 12, 2025

Hätte man seinen journalistischen Auftrag seinerzeit ernst genommen, hätte man vielleicht aufgeklärt, statt ein falsches Narrativ zu verbreiten und Millionen “Ungehorsame” als Sündenböcke zur Hetzjagd freizugeben. Dass es die überbordenden politischen Maßnahmen waren, die Land und Bürger ins Unglück stürzten, konnten seinerzeit nur mehr Systemjournalisten so geflissentlich ausblenden. Aber genau dieses kritikfreie Nachbeten der vorgegebenen Erzählung wird eben offensichtlich auch mit Posten belohnt.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Nissan streicht rund 20.000 Stellen bis 2027

Der nächste Schock für die Auto-Industrie: Nissan baut weltweit 20.000 Jobs ab – das sind 15 Prozent der gesamten Belegschaft.

Der radikale Schritt trifft Werke in Japan, den USA und Europa. Bis 2027 soll der Kahlschlag vollzogen sein.

Doppelt so viele Entlassungen wie geplant

Bislang war von 10.000 Stellen die Rede. Nun verdoppelt der Konzern den Abbau – nur wenige Stunden vor der heutigen Vorlage der Geschäftszahlen. Das meldete der japanische Sender „NHK“. Ein deutliches Zeichen, wie ernst die Lage ist. Weiterlesen auf bild.de

+++

„Reichsbürger“-Vereinigung: Innenministerium verbietet „Königreich Deutschland“

Das „Königreich Deutschland“ ist eine der bundesweit bekanntesten „Reichsbürger“-Vereinigungen. Das Bundesinnenministerium hat es nun verboten. Der Anführer der Gruppe wurde festgenommen.

Seit den frühen Morgenstunden durchsucht die Polizei in sieben Bundesländern insgesamt 14 Objekte, die mit dem sogenannten „Königreich Deutschland“ (KRD) in Verbindung gebracht werden. Durchsucht wird unter anderem in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen, Brandenburg und Baden-Württemberg.

Schwerpunkt der Maßnahmen ist das sächsische Halsbrücke. Dort wurde auch Peter Fitzek, der selbsternannte König, festgenommen. Gegen ihn gibt es seit mehreren Wochen einen Haftbefehl, der vollstreckt wurde. In Sachsen wird darüber hinaus an vier weiteren Orten durchsucht, darunter Objekte in Leipzig und Dresden. Weiterlesen auf tagesschau.de

+++

Hirnschwund durch Spike-Protein erstmals bewiesen

Hamburger Forscher haben massive Hirnveränderungen durch das Spike-Protein erstmals eindeutig beweisen – durch einen „Zufallsfund“. Schuld ist laut den Forschern „Long Covid“, nicht die Impfung.

Die Debatte um neurologische Schäden nach der Covid-Impfung wird heiß geführt – wenngleich sie im Mainstream weitgehend tabuisiert ist. Der Hamburger Neurowissenschaftler Christof Ziaja hält sich an das Tabu, deckt aber trotzdem Bahnbrechendes auf. Er spricht im Hamburger Abendblatt über massive Hirnveränderungen durch das Spike-Protein.

Hirnschwund bei „Long Covid“

Der brisanteste Satz im Interview von Mitte April könnte kaum deutlicher sein:

„Wir haben sehen können, dass ein bestimmter Teil des Gehirns massiv geschrumpft ist.“

Weiterlesen auf tkp.at

+++ REALSATIRE +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<