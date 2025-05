Österreich: FPÖ-Chef Kickl rechnet mit Verlierer-Ampel imParlament ab (Video)

Spendabel gegenüber Völkerwanderern, aber bei den Familien und Pensionisten wird gespart – das ist absolut letztklassig, so der FPÖ-Parteichef Herbert Kickl.

Kickl: Verlierer-Ampel ruiniert unser Land – Jetzt reicht’s: Neuwahlen sofort!

Diese Verlierer-Ampel ist kein Problemlöser, sondern ein Problem-Verlängerer und Problemverursacher! Stocker (ÖVP), Babler (SPÖ) und Meinl-Reisinger (NEOS) haben die Vertrauensbasis zur Bevölkerung zerstört.

Niemand in dieser aufgeblasenen Regierung glaubt an Österreich. Was es jetzt braucht, sind NEUWAHLEN – und zwar so schnell wie möglich! Nicht ohne Grund wollen die aktuellen Machthaber das verhindern. Die FPÖ liegt nämlich laut den letzten Umfragen weit über 30 Prozent, während die Verliererkoalition nicht einmal mehr über die absolute Mehrheit verfügt. Ein Zustand der förmlich nach einer weiteren Wahl schreit, was jedoch in „unserer Demokratie“ nicht selbstverständlich ist. Leider!

