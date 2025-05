Klimahysteriker drehen komplett durch: Jetzt wird der Wald für´s Klima zum „Problem“

Die Klimalobby ist vollkommen außer Rand und Band. „Wissenschaftlerinnen und Experten“ haben einen weiteren Täter dingfest gemacht, der unser Klima wandelt und kaputt macht: Der Wald! Wenn der klimafeindliche Wald weg ist, ist ja genügend Platz für Windräder. Follow the Sciences!

Jetzt drehen die Klimahysteriker komplett ab: Der Wald wird für´s Klima zum „Problem“

Wälder galten bislang als ok, wenn es um das Dingfestmachen von Klimasündern ging. Das ist aber nun auch vorbei. „Wissenschaftlerinnen und Experten“ der Klimaforscher-Community basten sein 2022 an ihrem „wichtigsten Klimabericht des Jahrzehnts“, dem „Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel“. Darin wird eine Entwicklung eine wichtige Rolle spielen, die in der Öffentlichkeit bisher unterbelichtet geblieben ist: die schrecklich miese Klimabilanz des Waldes. Die „Wissenschaftlerinnen und Experten“ sind sich so etwas von sicher: Die Klima-Entwicklung des Waldes läuft in die völlig falsche Richtung und es wird nun endlich klar, wie gefährlich Baum und Bäuminnen für das Klima tatsächlich sind.

Der Dreh geht laut dem der Standard so: Die höhere Temperaturen beschleunigen den Abbau von organischem Material im Waldboden – dabei wird CO₂ freigesetzt. Deshalb ist der Waldboden jetzt selbst eine miese CO₂ -Emissionsquelle und wird somit zum CO₂-Problem erklärt. Zudem sorgt die unglaubliche Trockenheit, die überall beschworen wird, dafür, dass der Wald langsamer wächst – also weniger CO₂ aufnimmt. Gleichzeitig breitet sich durch die Erwärmung der Borkenkäfer rasant aus und vernichtet großflächig gesunde Bestände. Die Folge: massenhaft Schadholz, sinkende CO₂-Speicherung und steigende CO₂-Emissionen.

Was früher als natürliche Schwankungen und Waldökologie bezeichnet wurde, wird heute durch orwellianisch verdrehte Argumentationen von bösartig-bestochenen Ideologen zur Krisendiagnose umgedeutet. Die präsentierte Lösung: ein „Waldumbau“ muss her. Kein Sterbenswörtchen über die Klima- und Umweltzerstörung, die durch den geisteskranken, ideologiegetriebenen Ausbau der erneuerbaren Energien, durch Wind- und Solarparks in großem Ausmaß angerichtet wird.

