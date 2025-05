Die „Financial Times“ berichtet unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstquellen, wonach sich Russland auf eine groß angelegte Offensive in der Ukraine vorbereiten soll. Demnach verlege das russische Militär derzeit Truppen an wichtige Kampfschwerpunkte.

Statt „seine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen zu demonstrieren“, stationiert Russland Truppen an Schlüsselpunkten des Schlachtfeldes in der Ukraine.

Vorbereitungen auf Großoffensive

Laut einem Bericht des ukrainischen Monitoring-Projekts „DeepState“ haben russische Truppen bereits in dieser Woche weitere Gebiete im östlichen Teil der Region Donezk erobert, insbesondere um die Städte Pokrowsk und Toreck.

Laut „DeepState“ sollen sich russische Truppen der Region Dnipropetrowsk nähern. Zwar hätten die „Besatzer“ keine direkten Befehle zum Angriff auf das Gebiet Dnipropetrowsk. Aber die Russen könnten die Gelegenheit nutzen, sobald sie die Grenze des Gebiets Donezk erreichten. Was höchstwahrscheinlich geschehen könnte.

Insofern wäre das globale und wichtigste Ziel der russischen Truppen derzeit die vollständige Besetzung der Region Donezk. Voraussetzung dafür wäre allerdings die Einnahme der Städte Torretsk, Tschassiw Jar, Pokrowsk, Mirnohrad, dann Kostjanniwka, Slowjansk, Kramatorsk, Sewersk und Liman.

„Die Russen haben immer noch viele Ressourcen und Zeit, um diese Siedlungen zu besetzen, Fristen und Aufgaben einzuhalten – und es ist unwahrscheinlich, dass es ihnen gelingen wird, der besten Armee der Welt entgegenzutreten“.

– wie „DeepState“ feststellte. (mandiner)

