Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024: Mehr ausländische Gewalttäter wie nie zuvor!

Trump-Berater Musk stellt Ende seiner Arbeit für US-Regierung in Aussicht

Elon Musk, Tech-Milliardär und enger Berater von US-Präsident Donald Trump, stellt ein Ende seiner Tätigkeit für die US-Regierung in Aussicht.

Derzeit ist er als besonderer Regierungsangestellter für die Effizienzbehörde Doge engagiert. Dieser Status sehe eine Frist von 130 Tagen vor, sagte er in einem Gespräch mit dem Sender Fox News.

Damit wäre rund die Hälfte seiner Amtszeit bereits vorüber und er müsste seine Arbeit am 29. Mai beenden. Musk sieht darin kein Problem. Er glaubt, bis dahin „den größten Teil der erforderlichen Arbeit“ zu schaffen, um das Haushaltsdefizit der USA um eine Billion US-Dollar zu senken. Somit sollen die Gesamtausgaben von derzeit rund sieben Billionen auf sechs Billionen Dollar kommen. Weiterlesen auf t-online.de

Trump über den Gender-Wahn

„Egal, wie viele Operationen du hast oder wie viele Chemikalien du dir spritzt. Wenn du mit männlicher DNA in jeder Zelle deines Körpers geboren wirst, kannst du nie eine Frau werden.“

🇺🇸 Trump über den Gender-Wahn: „Egal, wie viele Operationen du hast oder wie viele Chemikalien du dir spritzt. Wenn du mit männlicher DNA in jeder Zelle deines Körpers geboren wirst, kannst du nie eine Frau werden.“@LIONMediaNews pic.twitter.com/io5QObbw2o — Jani (@BillerIlyas) March 28, 2025

Neue Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024: So viele ausländische Gewalttäter wie nie zuvor!

Die Gewaltkriminalität in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht – und zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Migration und Gewalt gibt.

Unter den Bundesländern bleibt Bayern mit 4218 Straftaten pro 100.000 Einwohner am sichersten, während Bremen (14.998 Taten) und Berlin (14.719 Taten) die höchsten Werte aufweisen. Auch das ein Fingerzeig, dass multikulturelle Städte krimineller sind.

Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für 2024, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am 2. April in Berlin präsentieren wird und über die Welt am Sonntag exklusiv vorab berichtet, stieg die Zahl der Fälle um 1,5 Prozent auf 217.277. Schon 2023 war der höchste Wert seit 15 Jahren verzeichnet worden.

Dramatischer Anstieg unter Sexualstraftaten.

Zu den Delikten der Gewaltkriminalität zählen Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, die um 0,9 Prozent auf 2303 Fälle anstiegen. Besonders auffällig war ein Anstieg von 9,3 Prozent bei „Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellem Übergriff im besonders schweren Fall, einschließlich Todesfolge“ mit 13.320 Fällen. Weiterlesen auf nius.de

„Deutschland bringt sich selbst um“ – Die Strategie des J.D. Vance

Die Töne, die aus den USA gen Europa schallen, werden immer heftiger. Dabei ist nicht Donald Trump der Wortführer, sondern sein Vize J.D. Vance.

[…]

Zwei Aspekte stechen in Vances öffentlichen und internen Verbalattacken heraus.

Zum einen ist es die Rolle der USA als Europas Sicherheitsgarant. „Das amerikanische Sicherheitsnetz hat es den Europäern erlaubt, ihre eigene Absicherung verkümmern zu lassen“, hatte der Vize-Präsident bereits 2024 bei der Münchner Sicherheitskonferenz gewarnt. (…)

„Wenn die Europäer nicht in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen, dann müssen sich die USA fragen: Sind sie Alliierte, oder sind sie Kunden?“, fragte Vance rhetorisch.

Europa ist für Vance darüber hinaus Exempel der Dekadenz. Ein Kontinent, der wegen des Rückgangs konservativer Werte, des Zerfalls von Familienstrukturen und christlicher Kultur verlottert und darum keine Zukunft hat. Vor wenigen Tagen behauptete Vance im Sender Fox, dass Europa „den zivilisatorischen Selbstmord riskiert. Sie sind unfähig oder nicht willens, ihre Grenzen zu kontrollieren. Sie schränken die Meinungsfreiheit ihrer Bürger ein, weil diese Bürger gegen die Invasion ihrer Grenzen protestieren.“

[…]

Großbritannien nannte er nach dem Wahlsieg des Sozialdemokraten Keir Starmer :

Das erste wirklich islamistische Land, das Atomwaffen besitzt.

Und Deutschland, so urteilte Vance bei Fox,

bringt sich selbst um, wenn es nochmals ein paar Millionen Migranten ins Land lässt, die kulturell inkompatibel sind.

Weiterlesen auf welt.de

Firmenpleiten in Österreich 2025: Droht eine neue Insolvenzwelle?

Die Zahl der Firmenpleiten in Österreich wird 2025 um weitere 2 % steigen. Besonders betroffen sind Bau, Handel und Dienstleistungen. Experten warnen vor globalen Risiken und möglichen Dominoeffekten. Auch in Deutschland droht eine Insolvenz-Welle.

„Es ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Für 2025 rechnen wir mit 6.700 Firmenpleiten, ein ähnlich hohes Insolvenzniveau wie 2024,“

erklärt Gudrun Meierschitz, Vorständin der Acredia Versicherung. Erst 2026 sei ein leichter Rückgang auf rund 6.500 Fälle möglich.

Rückblickend verzeichnete Österreich im Jahr 2024 insgesamt 6.550 Unternehmensinsolvenzen – ein Plus von 22 Prozent gegenüber 2023. Alle Branchen meldeten zweistellige Zuwachsraten bei den Firmenpleiten. Besonders betroffen waren Finanzdienstleistungen (+31 Prozent), Bauwesen (+16 Prozent), Handel (+18 Prozent) und das Gastgewerbe (+21 Prozent). Weiterlesen auf industriemagazin.at

Finanzombudsteam-Geschäftsführer Gerald Zmuegg – Pleite- und Insolvenzwelle in Österreich geht weiter

Ernüchternde Analyse betreffend schleichenden Wohlstandsverlust, EU-Defizitverfahren und politische Schwachstellen in Österreich.

Gegen Chlamydien: Jetzt soll der nächste mRNA-Impfstoff im Eilverfahren zugelassen werden

In den USA wird der nächste mRNA-Impfstoff im Schnellzulassungsverfahren entwickelt. Dieses Mal soll er vor sexuell übertragbaren Chlamydien-Infektionen schützen.

Zuletzt waren die Corona-Impfstoffe aufgrund der pandemischen Notlage in einem Rekordzeitraum von 11 Monaten auf den Markt gebracht worden.

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat einem mRNA-Impfstoff von Sanofi zur Prävention von Chlamydien-Infektionen den Fast-Track-Status verliehen. Damit soll die Entwicklung und Zulassung des neuartigen Impfstoffs beschleunigt werden. Weiterlesen auf apollo-news.net

Als wir verarscht wurden – Bild 3

Leider sind damals viele gutgläubige Menschen diesen Betrügern auf den Leim gegangen.

