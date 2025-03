+ Putin will befristete UN-Verwaltung für Ukraine + EU plant Zwangserziehung der Kinder gegen „Desinformation“ + Baerbock gefährdet Deutschlands Ansehen + Polen: Kinder von Politikern zuerst an die Front + Kondome sollen für alle gratis sein + Anruf beim „Verschwörungstelefon“ des Innenministeriums + Kirchen verlieren zusammen mehr als eine Million Mitglieder

Putin will befristete UN-Verwaltung für Ukraine

Russlands Präsident Putin schlägt eine Fremdverwaltung und Neuwahlen in der Ukraine vor. Die ukrainische Führung hat ganz andere Ziele – und bemüht sich in Paris weiter um Unterstützung der Europäer.

Kremlchef Wladimir Putin hat vorgeschlagen, die von Russland angegriffene Ukraine unter Verwaltung der Vereinten Nationen zu stellen und dort Neuwahlen abzuhalten.

„So eine Praxis gibt es und im Prinzip kann man natürlich die Möglichkeit einer zeitweisen UN-Verwaltung mit den USA, den europäischen Staaten und – versteht sich – auch mit unseren Partnern und Freunden erörtern“, sagte Putin.

Wahlen in Kriegszeiten sind in der Ukraine – wie auch in Deutschland – gesetzlich verboten. Weiterlesen auf faz.net

+++

EU plant Zwangserziehung: Kinder gegen „Desinformation“ stählen

Im Zuge der Vorstellung einer sogenannten Krisen-Vorsorgestrategie machte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deutlich, wohin die Reise geht. Die Europäer sollen sich nicht nur für einen Krieg gegen Russland rüsten, sondern auch “von klein auf” gegen angebliche “Desinformation” gewappnet werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (in den sozialen Netzen teils als “Zensursula” verschrien) hat am Mittwoch einen neuen fragwürdigen Masterplan vorgestellt: Die sogenannte „Preparedness Union Strategy” umfasst 63 konkrete Aktionen, von denen 30 als Schlüsselmaßnahmen definiert wurden.

Der eigentliche Kern der Strategie offenbart sich jedoch in der geplanten Bildungsoffensive. Die EU will angeblich „kritisches Denken” fördern und die Widerstandsfähigkeit gegen angebliche “Desinformation” bereits bei Kindern entwickeln. Lehrkräfte sollen entsprechend geschult werden, Lehrpläne werden angepasst. Ein Vorstoß, der Fragen aufwirft: Wer definiert eigentlich, was Desinformation ist? Wie will die EU kritisches Denken fördern, wenn sie gleichzeitig immer repressiver gegen Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt vorgeht? Wie viel politische Indoktrination soll noch an den Schulen stattfinden? Weiterlesen auf report24.news

+++

UN-Experten warnen: Baerbock gefährdet Deutschlands Ansehen

Die scheidende Außenministerin der Bundesrepublik Annalena Baerbock wird aller Voraussicht nach im Juni 2025 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York zur neuen Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt.

Für dieses Amt war eigentlich die deutsche Top-Diplomatin Helga Schmidt vorgesehen, die sich schon intensiv auf diese wichtige internationale Aufgabe vorbereitet hatte.

Ob Annalena Baerbock – anstelle der ausgewiesenen UN-Diplomatin Helga Schmidt – die richtige Besetzung für diese besondere Aufgabe und Herausforderung ist, wird von den deutschen UN-Diplomaten Hans Christoph von Sponeck und Michael von der Schulenburg bezweifelt.

In einer öffentlichen Stellungnahme weisen sie darauf hin, dass die noch amtierende Außenministerin großen Anteil daran habe, dass Deutschland im Ausland Ansehen eingebüßt habe.

„Frieden durch Stärke“ bedeutet für Baerbock militärische, nicht menschliche Sicherheit (…)

Abbau von Spannungen oder Friedensverhandlungen mit Kompromissbereitschaft will sie nicht unterstützen. Sie ist alles andere als eine Brückenbauerin. Frau Baerbock hat mehrmals gezeigt, dass sie internationales Recht und den Geist und die Ethik der Charta der Vereinten Nationen nicht versteht.

Das hat sie mit Aussagen wie man müsse Russland so schädigen, dass „es volkswirtschaftlich jahrelang nicht mehr auf die Beine kommt“, und bezüglich der Ukraine: „Wir stehen bei euch, solange ihr uns braucht, egal was meine deutschen Wähler denken“ bewiesen.“ Weiterlesen auf telepolis.de

+++

Kandidat für Präsidentschaft in Polen: Kinder von Politikern zuerst an die Front

Sławomir Mentzen sagte einem lokalen Nachrichtensender, dass Politiker, die gezwungen wären, ihre eigenen Kinder an die Front zu schicken, davon abgehalten würden, sich in Kriege zu stürzen.

In einer Live-Diskussion auf Channel Zero sprach der polnische Präsidentschaftskandidat Sławomir Mentzen von der Partei Konföderation über verschiedene Themen, darunter die Sicherheit Polens und die obligatorische militärische Ausbildung. Mentzen liegt derzeit in den Umfragen auf dem dritten Platz, hinter Rafał Trzaskowski (KO) und Karol Nawrocki (PiS).

Während dieses Interviews wiederholte Menzten seine Idee, sicherzustellen, dass Politiker das Land nicht übereilt in Kriege stürzen, schreibt Do Rzeczy.

„Die Kinder von Politikern sollten die ersten sein, die an die Front gehen. Dadurch wird ein Mechanismus eingeführt, der verhindert, dass Politiker in Kriege verwickelt werden, in die sie nicht verwickelt werden sollten, weil sie dann die Gesundheit und das Leben ihrer eigenen Kinder gefährden“,

betonte der Kandidat der Konföderation. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Schulden sei Dank: Kondome sollen für alle gratis sein

Union und SPD gehen die wirklich harten Themen an: Kondome und Pillen soll der Staat an seine Bürger bald gratis verteilen. (…) Beim Aufweichen der Schuldenbremse haben die Grünen ein entscheidendes Wort mitzureden.

Der Vorschlag des Gratis-Kondoms steht noch unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Doch für die Grünen dürfte das kein Problem sein. (…)

Die durchschnittliche Größe der Lümmel könnte bald von staatlichem Belang werden. Zumindest, wenn es nach der Arbeitsgruppe „Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Demokratie“ geht. Die hat nämlich den Vorschlag erarbeitet, dass unter der Koalition aus Union und SPD der Staat Kondome und Pillen gratis an die Bürger verteilt. Als Gesundheitsvorsorge. Weshalb auch die Demokratie-Gruppe diese Idee ausgebrütet hat und nicht die Arbeitsgruppe Gesundheit. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

Inkognito: Unser Anruf beim „Verschwörungstelefon“ des Innenministeriums!

Anfang März schaltete das Bundesinnenministerium ein „Hilfstelefon gegen Verschwörungsdenken“, das sowohl Opfern von „Verschwörungsdenken“ als auch davon Betroffenen Unterstützung geben soll.

Wir wollten es genauer wissen – und haben inkognito selbst dort angerufen. Und fanden schnell heraus: Hinter diesem „Hilfsangebot“ verbirgt sich etwas ganz anderes … z.b. De-Radikalisierungberatung für junge AfD Wähler, finanziert vom Steuerzahler.

+++

Bilanz 2024: Kirchen verlieren zusammen mehr als eine Million Mitglieder

Die beiden großen Kirchen haben im vergangenen Jahr zusammen mehr als eine Million Mitglieder verloren. Ende 2024 gehörten noch 37,8 Millionen Menschen der evangelischen oder der katholischen Kirche an.

Die Zahl der Austritte ging 2024 allerdings leicht zurück. Taufen und Eintritte konnten die Zahl ausgetretener und verstorbener Mitglieder aber bei Weitem nicht aufwiegen. 45,2 Prozent der Bevölkerung in Deutschland gehören aktuell noch einer Kirche an. Im Jahr 2014 lag der Anteil noch bei 57,4 Prozent.

„Es gilt, Zukunftsfelder zu identifizieren, die nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen sind – besonders an jungen Menschen und ihren Familien.“ meinte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Weiterlesen auf bild.de

+++ NIEMALS VERGESSEN +++

Als wir verarscht wurden – Bild 2

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.