Short News

+ Macron: Französisch-britische Mission soll ukrainische Armee unterstützen + Von der Leyens Aufrüstungs-Plan: Abfuhr aus Rom, Madrid und Paris + Verletzte bei Messer-Attacke in Amsterdam + China lehnt Tiktok-Verkauf gegen Zollsenkung ab + Masernhysterie in Wien + Auf Satans Laufsteg – Haute Couture in Paris +

Keine deutsche Beteiligung – Macron: Französisch-britische Mission soll ukrainische Armee unterstützen

Beim Gipfeltreffen in Paris zur Unterstützung der Ukraine beraten Vertreter von rund 30 Staaten. Die sogenannte „Koalition der Willigen“ erörtert Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau. Macron und Starmer wollen bald Einheiten ihrer Länder in die Ukraine schicken.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt eine französische-britische Mission in der Ukraine an. Ziel sei es, „dass die französisch-britischen Einheiten in den kommenden Tagen in die Ukraine geschickt werden können, um dort eng mit den ukrainischen Partnern zusammenzuarbeiten“, sagt Macron in Paris. Jedoch habe es zur möglichen Entsendung europäischer Streitkräfte zur Absicherung einer etwaigen Waffenruhe in der Ukraine bei dem Gipfeltreffen von Unterstützerländern in Paris keine Einigkeit gegeben. Der Einsatz dieser Truppen sei ein britisch-französischer Vorschlag, sagte Macron nach den Beratungen der sogenannten „Koalition der Willigen“. Weiterlesen auf n-tv.de

+++

Böse Niederlage – Von der Leyens Aufrüstungs-Plan: Abfuhr aus Rom, Madrid und Paris

Südeuropa lehnt den Milliarden-Aufrüstungsplan der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun ab: Laut dem News-Magazin Politico wollen Frankreich, Spanien und Italien ihre Armee-Budgets anders aufstocken.

Massiver Rückschlag für die EU-Kommissionspräsidentin: Die südlichen EU-Staaten widersetzen sich einem Vorschlag der Europäischen Kommission, die Verteidigungsausgaben durch günstige Kredite massiv auszuweiten. Der Grund dafür: die Sorge, dass diese Pläne ihre ohnehin schon hohen Schuldenberge weiter vergrößern würden.

Der Widerstand, angeführt von Frankreich, Italien und Spanien, ist eine Niederlage für Ursula von der Leyen, die sich für eine stärkere militärische Autonomie Europas einsetzt. Ihr Vorschlag sah ein Kreditpaket in Höhe von 150 Milliarden Euro sowie eine Notfallklausel zur Lockerung der EU-Fiskalregeln vor. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

Bluttat in Holland: Verletzte bei Messer-Attacke in Amsterdam

Messer-Attacke in Amsterdam! Am Donnerstagnachmittag wurden in der holländischen Metropole fünf Menschen niedergestochen. Bei dem Angriff wurden laut Polizei zwei Personen schwer verletzt – und der Angreifer selbst erlitt am Bein Verletzungen.

Das Ganze passierte laut niederländischer Medien mitten in der Amsterdamer Innenstadt (Niederlande). Gegen 16 Uhr soll die Polizei über eine Messerstecherei in der Nähe des bekannten Dam-Platzes informiert worden sein. Der Verdächtige wurde festgenommen. Sein Motiv? Noch unklar. Ob es sich um einen Anschlag handelt, will ein Sprecher der Polizei noch nichts sagen. Der Angreifer – laut Zeugen ein junger Mann mit kurzen, blonden Haaren – soll von einem Passanten überwältigt und dann von der Polizei festgenommen worden sein. Weiterlesen auf bild.de

+++

Orbán plant, die Verwendung von Bargeld zu einem Grundrecht zu machen

Am Montag, 24. März, erließ die ungarische Regierung eine Verordnung, wonach in Ungarn alle Bankfilialen mit hohen Geldstrafen (bis zu rund 500.000 Euro) rechnen müssen, wenn sie bestehende Geldautomaten entfernen. Zudem werden alle ungarischen Gemeinden laut einer zweiten Verordnung demnächst dazu verpflichtet, Geldautomaten aufzustellen, um Bargeld fortlaufend bereitzustellen.

Hintergrund ist der kürzlich auf den Weg gebrachte verfassungsrechtlicher Schutz von Bargeld in Ungarn. Ministerpräsident Viktor Orbán hat in seiner Rede zur Lage der Nation im Februar angekündigt, dass die Verwendung von Münzen und Scheinen in der ungarischen Verfassung verankert werden soll:

„Bargeld ist eine Frage der Freiheit. Deshalb ist seine Verwendung keine [reine] Gewohnheit, sondern ein Recht. Ich habe gehört, dass digitales Geld die Zukunft ist. Vielleicht, aber nur Bargeld kann eine wirklich greifbare Garantie dafür sein, dass wir keine Sklaven der Banken sein wollen. Die Bankkarte gehört der Bank, Bargeld gehört Ihnen“, so Orbán.

Weiterlesen auf epochtimes.de

Anmerkung d. Red.: In Österreich ist es die FPÖ, die sich massiv für das Bargeld stark macht. Die Freiheitlichen starteten vor einiger Zeit sogar die Petition „Festung Bargeld“ dazu!

+++

Deal geplatzt: China lehnt Tiktok-Verkauf gegen Zollsenkung ab

China stellt sich quer: Die Regierung in Peking lehnt den von Donald Trump vorgeschlagenen Deal ab, Tiktok gegen niedrigere Zölle zu verkaufen – die Frist für den Verkauf läuft am 5. April.

Die chinesische Regierung hat den von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Deal von niedrigeren Zöllen im Gegenzug für den Verkauf der Tiktok-App an ein US-Unternehmen zurückgewiesen. Die Position zum Thema Tiktok habe China wiederholt klar gemacht, sagte ein Sprecher des Außenamts in Peking am Donnerstag. Die Regierung hatte einen erzwungenen Verkauf in der Vergangenheit kritisiert. „Die chinesische Seite ist ebenfalls konsequent und deutlich gegen die Einführung zusätzlicher Zölle“, fügte der Sprecher hinzu.

Trump hatte am Mittwochabend von „einer Art von Deal“ mit China gesprochen. Peking könnte demnach „eine kleine Reduzierung der Zölle oder so bekommen“, wenn sie dem Verkauf Tiktoks zustimmen. „China wird dabei eine Rolle spielen müssen, möglicherweise in Form einer Genehmigung, und ich denke, das werden sie auch tun“, fügte Trump hinzu. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Finanzierung nachgewiesen: “Sicherer” Messenger Signal ist ein CIA-Projekt

Bei vielen Großprojekten, welche der Menschheit scheinbar “gratis” zur Verfügung gestellt werden, sollte ein mündiger Bürger zunächst die Frage stellen: Wie finanziert sich das? Womit wollen die Geld verdienen?

Bei Facebook zeigte sich letztendlich, dass totale Zensur und totale Kontrolle das wahre Ziel hinter der vorgeblichen Vernetzung der Menschheit stand. Bei vielen Instant Messengern war das Geschäftsmodell auch völlig unklar. Bei “Signal” zeigt sich nun: Die Finanzmittel stammten von der CIA. […]

Hintergrund soll der Umstand sein, dass Signal das Geld ausgeht. Die Kosten für den Betrieb sollen jährlich zwischen 40 und 50 Millionen US-Dollar betragen. Das ist durchaus denkbar, denn die Server-Infrastruktur für ein System, das von geschätzt 100 Millionen aktiven Usern genutzt wird, verursacht entsprechende Kosten. Weiterlesen auf report24.news

+++

Irrwitzige Masernhysterie in Wien

Quarantäne, Impfdruck und Panikmache – aktuell fährt die Stadtbürokratie an Wiener Schulen das volle Programm. Etliche Masernfälle nutzt die sozialdemokratische Landesregierung, um ihre extremistische Politik aus den Corona-Jahren wieder aufleben zu lassen.

In Wien wurden schon während der „Pandemie“ diverse „Maßnahmen“ mit besonders fanatischem Eifer umgesetzt – bis hin zu einer Impfwerbung, in der eine als Spritze verkleidete Figur Verweigerer der mRNA-Injektionen mit Gewalt in Impfzentren zerrte. (1) Nun zeigt sich drastisch, dass der sozialdemokratische Gesundheitsstadtrat weitermacht wie gehabt. Vor drei Tagen wandte sich eine Wiener Pflichtschullehrerin an den bekannten Polit-Blogger Gerald Markel:

„Hilferuf einer Lehrerin (…) in unserer und einigen anderen Wiener Schulen sind einzelne Masernfälle – bei uns ist überhaupt nur einer (!) (…) Dafür gibt’s drastische Maßnahmen. Alle Kinder der ersten Klassen … und alle Lehrer, die nach 1970 geboren wurden, müssen einen Impfnachweis oder einen Titernachweis bringen, sonst müssen sie 3 Wochen (!) in Quarantäne.“

Weiterlesen auf transition.org

+++

Auf Satans Laufsteg – Haute Couture in Paris

Die Pariser Modewoche war einst der Olymp der Haute Couture, wo die schillerndsten Designs den Laufsteg eroberten und die Modewelt in atemloser Erwartung verharrte. Jetzt könnte man meinen, wir sind direkt in die Rocky Horror Picture Show gefallen.

Wenn die Leute, die unsere Welt regieren, Satan anbeten, dann sehen wir genau diese Art von Scheiße. Bei olympischen Zeremonien, Preisverleihungen, Musikvideos, Filmen, Musik, Fernsehen usw. preisen sie Satan und verspotten Gott, wann immer sie die Gelegenheit dazu haben.

Die Paris Fashion Week, einst der Olymp der Haute Couture, wo die schillerndsten Designs den Laufsteg eroberten und die Modewelt in atemloser Erwartung verharrte – doch jetzt? Jetzt könnte man meinen, wir sind direkt in die Rocky Horror Picture Show gefallen! 🎭💃 https://t.co/uXB9rBmMdE — Maddy (@Maddy_2312) March 27, 2025

+++ REAL-SATIRE +++

+++ NIEMALS VERGESSEN +++

Als wir verarscht wurden – Bild 1

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.