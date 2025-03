„Wahlbetrug von Merz!“ Darum sind wir aus der CDU ausgetreten

Diese Ausgabe von „Achtung, Reichelt!” ist eine Spezialausgabe aus Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. In dieser wunderschönen Küstenstadt an der Ostsee hat ein CDU-Ortsverband fast gänzlich seinen Austritt aus der Partei erklärt – es ist ein Aufstand gegen die Bundes-CDU und den Vorsitzenden Friedrich Merz.

In einem Brandbrief lassen die Lokalpolitiker mächtig Dampf ab: Sie können die politischen Entwicklungen einfach nicht mehr mittragen, egal ob bei der Schuldenpolitik, der Migration oder der Änderung des Grundgesetzes für mehr Klimaschutz. Die Politiker warnen in dem Brief vor Konsequenzen:

„Steigende Inflation, wachsende Preise, eine massiv zunehmende Zinslast und eine große Last, die wir der jungen Generation aufbürden.“

Die Stimmen aus der Partei-Basis: Vier Parteimitglieder (Claudia Harms, Katrin Ziesig-Wendt, Stephan Krauleidis und Lars Zacher) haben sich unseren Fragen gestellt und berichten über das, was an der CDU-Basis passiert. Harms etwa sagt, dass sie die Geschehnisse in Berlin nicht mehr ihren Leuten verkaufen könne: „Ich wollte es auch nicht mehr, weil es einfach nicht mehr meine CDU war.“

Die Details gibt es in dieser Folge von „Achtung, Reichelt“. Nur so viel vorweg: Die Rückmeldung der Mitglieder und Anhänger ist weitgehend positiv, und die Kommunalpolitiker haben auch eine Botschaft an Friedrich Merz parat.

