Unsere Sicherheit liegt nicht in den Händen der NATO

… sondern darin, endlich damit aufzuhören, die Russen zu provozieren!

Es ist eine Irrfahrt, oder besser gesagt … eine schamlose Lüge, die man indoktrinierten Bürgern auftischt, nachdem man sie dummgeimpft und von Kindheit an einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Und es ist kein Witz, wenn man sagt: Je intelligenzfreier ein Hirn, desto fröhlicher diejenigen, die das auszunutzen versuchen … und es auch tun.

Von MATHIAS MÖLLER | Was also soll dieses „Säbelrasseln“ von „Armleuchtern“, die weder ausreichend Intelligenz noch Anstand besitzen, mit solch einem Thema wie Krieg überhaupt umgehen zu können. Jeder legale Waffenbesitzer muss sich einem Kurs und einer Prüfung unterziehen, sowie ein polizeiliches Führungszeugnis sowie Zuverlässigkeit vorweisen, um überhaupt erst einmal eine Waffe beantragen zu können. Möchte man demgegenüber jedoch Entscheider darüber werden wollen, ob das eigene Land aufrüstet und andere Länder zum Krieg hin provoziert werden sollen, reicht es aus, ein „Dummdepp“ zu sein, der ohne Ausbildung, Studium oder bisher ausgeübtem Beruf daherkommt. Und betrachtet man dieses „Ungeziefer“, welches sich in der deutschen Hochpolitik eingenistet hat, bzw. von sogenannten Eliten dorthin gesetzt wurde, so muss man als mündiger Bürger zu folgendem Urteil über sich selbst gelangen:

„Ich gehöre zu den Volltrotteln“

Ja, „Volltrottel“ darf man sich nennen, wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass „Bastarde“ ungestraft mit einem treiben können was sie wollen, ohne dass auch nur ein Funken Gegenwehr aus dem Volk, demzufolge auch von mir kommt. Und dass dabei von uns allen „Volltrotteln“ in Kauf genommen wird, dass unsere Kinder und Enkelkinder, die sich ja selbst noch nicht wehren können, die Früchte des Bösen ernten werden, sollte uns auf die Eingangsbemerkung zurückkommen lassen:

Je intelligenzfreier ein Hirn, desto fröhlicher diejenigen, die das auszunutzen versuchen … und es auch tun.

Und auch wenn diese elende Politbrut ebenso intelligenzfrei daherkommt, so hat sie dem Normalverdiener gegenüber, einen großen und sehr gravierenden Vorteil:

Sie besitzt weder Anstand noch Empathie für andere Menschen

Und das lässt sie „ALLE“ zu Satans Gespielen werden, der diese Dollar-Kriegsprofiteure als seine Familie ansieht und natürlich dementsprechend behandelt, sie besitzen ja so langsam fast alles. Und ja, die Geldelite könnte auch die Nato sein, die Soldaten die Intelligenzfreien … deren Fans in der Gesellschaft sowieso.

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.