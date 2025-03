Der russische Präsident erklärte die ukrainischen Behörden für illegitim, da in der Ukraine seit 2019 keine Wahlen mehr stattgefunden haben. Deshalb müsse über die Einführung einer Interimsregierung unter UN-Schirmherrschaft und einiger anderer Länder nachgedacht werden, zur Abhaltung von Wahlen – wie Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit der Besatzung des Atom-U-Bootes Archangelsk meinte.

Vladimir Putin inspected the nuclear submarine „Arkhangelsk“ in Murmansk. The Arkhangelsk, a Yasen-M class (Project 885M) submarine, is a 4th-generation vessel in the Russian Navy, armed with Kalibr and Tsirkon missiles for stealth strikes on carriers and strategic targets. pic.twitter.com/6Jru7djxLZ

Laut Putin wäre es für Russland nicht klar, wer von ukrainischer Seite ein Abkommen unterzeichnen könnte. Somit könnten die Verhandlungen über einen Friedensvertrag nach den Wahlen in der Ukraine beginnen.

Und weiter:

„Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten, der europäischen Länder, natürlich unserer Partner und Freunde, könnte die Möglichkeit einer Interimsregierung in der Ukraine diskutiert werden. Um demokratische Wahlen abzuhalten, um eine Regierung an die Macht zu bringen, die handlungsfähig ist und das Vertrauen des Volkes genießt.„

Als Beispiele für die Einführung einer externen Regierungsführung UN-Schirmherrschaft nannte er Osttimor, Neuguinea und Teile des ehemaligen Jugoslawien. Dies wäre aber „nur eine der Möglichkeiten „. Denn:

„Ich sage nicht, dass es keine andere Option gibt. Die Situation ändert sich schnell.„

– so Putin.

Laut Putin würden in der Ukraine effektiv „Neonazi-Formationen“ das Land regieren.

Und weiter:

„Wir unterstützen die Lösung all dieser Probleme mit friedlichen Mitteln. Die Ursachen, die zu der jetzigen Situation geführt haben, müssen jedoch beseitigt werden.„

Putin forderte die Garantierung der „Sicherheit Russlands in einer langfristigen historischen Perspektive“.

US-Präsident Donald Trump wolle den Konflikt ernsthaft beenden. Und Moskau werde “mit allen Partnern zusammenarbeiten, die sich darum bemühen.“

Dazu zählte er nicht nur die USA, China, Indien, Brasilien, Südafrika, die BRICS-Staaten und viele andere, einschließlich Nordkorea. Doch er mahnte zur Vorsicht: Russland werde keine Fehler mehr machen, auf übermäßiges Vertrauen in seine sogenannten Partner.

Und Putin betonte: Die strategische Initiative für die gesamte Dauer des Kampfes liegen bei den russischen Truppen, die stetig auf die Verwirklichung aller Ziele der „militärischen Spezialoperation“ zubewegen. Außerdem wören 99 Prozent der „Volksrepublik Luhansk“ und 70 Prozent der „Volksrepublik Donezk“ sowie der Oblaste Cherson und Saporischschja bereits „befreit„. (MTI, vadhajtasok)

Besuch auf Atom-U-Boot „Archangelsk“

Der Besuch des russischen Staatsoberhaupts auf dem U-Boot war auch eine Demonstration der Stärke und Entschlossenheit.

Vladimir Putin aboard the Arkhangelsk nuclear-powered cruiser submarine.

Here is what the Supreme Commander-in-Chief has seen during his tour

How to recognise a Russian sub? Look for the sauna pic.twitter.com/xJYtleY1or

— ☦️JacobCharite☦️ Иагов (@jaccocharite) March 27, 2025