„Sind am Ende der Belastbarkeit“ – Österreich setzt Familiennachzug ab Mai aus

+ USA reagieren auf rumänischen Staatsstreich + USAID in Afrika: „Das sind Wölfe im Schafspelz“ + Niederländische Energie-Politik in der Schuldenfalle + Österreich setzt Familiennachzug ab Mai aus + EU-Kommission will 7 Millionen Arbeitsmigranten nach Europa zu holen + „Rote Linien überschritten“: CDU-Stadtverband tritt aus der Partei aus

+++

USA reagieren auf rumänischen Staatsstreich

Die USA haben ein Visa-Programm für Rumänien ausgesetzt – eine Reaktion auf die Wahlannullierung und das Kandidaturverbot des „Volkspräsidenten“ Georgescu.

Offizielle Sanktionen gegen Rumänien haben die USA zwar nicht erlassen, doch diese Woche gab es eine erste Reaktion Washingtons, die im Zusammenhang mit dem rumänischen Staatsstreich steht, der zuletzt im Ausschluss von Călin Georgescu bei der Wahlwiederholung gipfelte. Rumänien wird vom Visa-Waiver-Programm suspendiert.

Dieses Programm erlaubt Bürgern aus teilnehmenden Ländern, ohne Visum für bis zu 90 Tage in die USA zu reisen – für Touristen ein üblicher Weg, um in die USA einreisen zu dürfen. Rumänische Staatsbürger haben dieses Privileg nun verloren. Rumänien war erst im Jänner als 43. Land in das Programm aufgenommen worden.

Der Schritt markiert eine deutliche Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Rumänien, das immerhin auch NATO-Mitglied ist. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Eine afrikanische Stimme zum Rückzug von USAID

Die frühere Botschafterin der Afrikanischen Union in den Vereinigten Staaten, Arikana Chihombori-Quao, sagt über USAID: „Das sind Wölfe im Schafspelz“. Und mit dieser Meinung ist sie in Afrika nicht allein. Da sollte man auch in Deutschland gut hinhören.

„Wir müssen den wahren Grund verstehen, warum USAID in Afrika ist, und nicht nur USAID, sondern auch andere Nichtregierungsorganisationen. Sie kommen und behaupten, dass sie Basisinitiativen einführen, die den Menschen helfen werden, und nutzen dies als Mittel, um in die entlegensten Teile Afrikas zu gelangen. Auf dem Papier sieht das alles sehr gut aus, aber in Wirklichkeit sind es Wölfe im Schafspelz.“

Der amerikanische Steuerzahler muss wissen, dass Milliarden von Dollar an USAID fließen. Ein Bruchteil davon kommt bei den Menschen an.

“Sie nutzen diesen offenen Zugang, der nach humanitärer Hilfe klingt, um ständig Regierungen zu destabilisieren. Ich kann Ihnen sagen, dass die Mehrheit der afrikanischen Führer, und nicht nur die afrikanischen Führer, sondern die Führer der Entwicklungsländer, den Rückzug von USAID feiern. Wenn Sie einmal darüber nachdenken, was ihr einziger Zweck ist, z. B. die Lücken im Gesundheits- und Bildungswesen zu schließen, wo ist dann die Veränderung? Zeigen Sie mir ein Land, in dem USAID war und sich die Bildung verbessert hat. Zeigen Sie mir ein Land, in dem USAID war und sich die Gesundheitsversorgung verbessert hat?“

Weiterlesen auf achgut.com

+++

Energiewende am Abgrund: Niederländische Politik in der Schuldenfalle

Die niederländische Energiepolitik steht vor einem Scherbenhaufen. Während die Regierung verzweifelt versucht, explodierende Energiekosten durch neue Staatsschulden zu kaschieren, droht der Industrie der endgültige Kollaps. Die Rechnung für eine jahrelange naive und ideologiegetriebene Energiewende wird nun fällig.

Im Herzen des Konflikts steht laut einem aktuellen Bericht eine bemerkenswerte Volte der linksliberalen Partei D’66: Nachdem sie jahrelang die Energiewende vorangetrieben hat, schlägt sie nun vor, Milliarden Euro neue Staatsschulden aufzunehmen, um Energie- und Infrastrukturkosten abzufedern.

[…]

Aktuelle Zahlen sind niederschmetternd: Die Investitionen in das Stromnetz sind bereits auf rund 200 Milliarden Euro angewachsen, mit steigender Tendenz. Die Verbraucher werden diese Rechnung am Ende über jährlich 600 Euro zusätzliche Energiekosten bezahlen. Weiterlesen auf report24.news

+++

„Sind am Ende der Belastbarkeit“ – Österreich setzt Familiennachzug ab Mai aus

Österreich will den Familiennachzug für Asylberechtigte stoppen. „Wir sind hier am Ende der Belastbarkeit und deshalb drücken wir die Stopptaste“, begründete Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) am Mittwoch das Vorhaben der neuen Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos.

Ein entsprechender Antrag werde nun ins Parlament eingebracht. Beginn solle die Pause beim Familiennachzug dann schon im Mai.

Österreich hatte bereits nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember den Familiennachzug für Syrer gestoppt sowie mit einer Abschiebung von Syrern gedroht. Syrische Staatsbürger machen den Großteil der Familienzusammenführungen aus. Die neue Regierung will nun jedoch den Familiennachzug für alle Flüchtlinge aussetzen. Plakolm betonte, der Stopp solle zunächst bis September gelten, könne jedoch bis Mai 2027 verlängert werden. Weiterlesen auf welt.de

+++

EU-Kommission will 7 Millionen Arbeitsmigranten nach Europa zu holen

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres im Europäischen Parlament hat für die Rekrutierung von sieben Millionen zusätzlichen Arbeitsmigranten bis 2030 gestimmt. Afrika sieht man als wichtigstes „demografisches Reservoir“ Europas an.

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) im Europäischen Parlament stimmte mit klarer Mehrheit für einen Vorschlag der EU-Kommission, der vorsieht, bis Ende des Jahrzehnts mindestens sieben Millionen zusätzliche Arbeitsmigranten in die EU zu holen.

Die Zuwanderung soll im Rahmen des sogenannten „EU-Talentpool“ erfolgen – ein System, das Teil der „Demographic Toolbox“ ist. Es soll die Anwerbung ausländischer Fachkräfte vereinfachen, indem ein zentrales Verfahren zur Vergabe von Arbeitsvisa etabliert wird. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

„Rote Linien überschritten“: CDU-Stadtverband tritt aus der Partei aus

Große Aufregung in Kühlungsborn: Der lokale Stadtverband der CDU ist geschlossen aus der Partei ausgetreten. Grund dafür: Die Aufgabe von zentralen Wahlversprechen durch Friedrich Merz und die Bundes-CDU.

15 Mitglieder der CDU in Kühlungsborn im Landkreis Rostock haben für ihren Rücktritt einen Brief aufgesetzt und auf der Seite des Stadtverbandes veröffentlicht. Darin heißt es:

„Jeder von uns ist aus bestimmten Überzeugungen und Grundwerten in die CDU eingetreten. Wenn jedoch grundlegende Punkte und rote Linien überschritten werden, die diese Werte zerstören, muss man zwangsläufig Konsequenzen ziehen. Dies tun wir hiermit und treten aus der Christlich-Demokratischen Union mit sofortiger Wirkung aus.“ Weiterlesen auf nius.de

+++

Trümmertruppe: Bundeswehr zieht mit Besenstielen ins Manöver

Die desaströse Materiallage der Bundeswehr ist seit Monaten öffentlich bekannt. Doch immer wenn man denkt, es kann nicht noch schlimmer kommen, wird wieder ein neuer Skandal öffentlich. Eine Lachnummer jagt die nächste und man könnte meinen, man befinde sich in einer Comedy-Sendung.

Die Tatsache, dass deutsche Kasernen an Wochenenden nahezu leer sind und jeder Aggressor mit einem Angriff auf die BRD einfach nur abwarten müsste, bis die Soldaten abgerückt und auf dem Heimweg sind, ist allgemein bekannt und in höchstem Maße blamabel. Von Verteidigungsarmee kann also nicht im Ansatz die Rede sein. Lieber begibt man sich ohnehin – größtenteils völkerrechtswidrig – auf Kriegseinsätze im Ausland. Und die Befehlshaber wurden und werden dafür nie zur Verantwortung gezogen.

[…]

In dem internen Bundeswehr-Bericht wird geschildert, dass während der Übung in Norwegen

„das Rohr an der Waffenanlage des GTK Boxer mit einem schwarz angestrichenen Besenstiel simuliert wurde, da keine Rohre für die Waffenanlage verfügbar waren“

Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++ SATIRE +++

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.