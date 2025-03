+ Trump unterzeichnet Durchführungsverordnung zur Abschaffung des Bildungsministeriums + Kanada: Neuer Premier kündigt Neuwahlen für Ende April an + Warum die Schweden das Bargeld wieder lieben + Falter Chefredakteur Florian Klenk kassierte Geld für FPÖ-Bashing im TV + Schädlingsplage in Asylunterkünften + mRNA-„Shedding“: Umfangreiche Untersuchung gibt Aufschluss +



Kanada: Neuer Premier kündigt Neuwahlen für Ende April an

Nach rund einer Woche im Amt ruft der neue kanadische Regierungschef Mark Carney Neuwahlen aus. Dann tritt der Chef der Liberalen gegen den Konservativen Pierre Poilievre an.

Der neue kanadische Premierminister Mark Carney hat für Ende April eine vorgezogene Parlamentswahl angesetzt. Die Wahl werde am 28. April stattfinden, erklärte der Regierungschef am Sonntag. Regulär hätte er sich bis Mitte Oktober Zeit lassen können.

Er bitte die Kanadier um ein „starkes Mandat“, um US-Präsident Donald Trump die Stirn zu bieten. Carney hatte in der vergangenen Woche die Nachfolge des bisherigen Premierministers Justin Trudeau angetreten, der zehn Jahre im Amt war.

Der ehemalige Zentralbanker Mark Carney hatte das Rennen um die Führung der Liberalen Partei Kanadas gewonnen und ist seit seiner Vereidigung am Freitag, 14. März, Premierminister. Weiterlesen auf epochtimes.de

+++

Präsident Trump unterzeichnet Durchführungsverordnung zur Abschaffung des Bildungsministeriums

„Die Schließung des Bildungsministeriums würde Kindern und ihren Familien die Möglichkeit geben, einem System zu entkommen, das sie im Stich lässt.“ – Präsident Trump

🇺🇸President Trump Signs Executive Order to Eliminate the Department of Education „Closing the Department of Education would provide children and their families the opportunity to escape a system that is failing them.“ –President Trump pic.twitter.com/aiyZs9TDC9 — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2025

+++

Back to Cash? Warum die Schweden das Bargeld wieder lieben lernen (sollen)

Insbesondere Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland galten lange Zeit als führend, bezogen auf die flächendeckende Möglichkeit, per Karte oder App einzukaufen. Doch nun scheinen sich auch die skandinavischen Länder wieder dem Bargeld zuzuwenden.

Und das, obwohl etwa Schweden bereits mit großen Schritten auf dem Weg zum bargeldfreien Land war. 2023 zahlten laut Umfragen 90 Prozent der Schweden per Karte oder App, wie die schwedische „Riksbank“ mitteilte. Doch so praktisch die Zahlungen auch sind, haben sie zwei große Nachteile – und das hat mittlerweile auch die Politik erkannt, wie der britische „Guardian“ berichtet. Ziel von Cyberattacken, wertlos im Krisenfall – ein bargeldloses System hat Schwäche. Weiterlesen auf capital.de

+++

ÖSTERREICH: Aufgedeckt – „Falter“ Chefredakteur Florian Klenk kassierte Geld für FPÖ-Bashing im TV!

In den vergangenen Jahren war Florian Klenk ein gern gesehener Gast in Polit-Talkshows. Kein Wunder, dort verbreitete er vor einem großen TV-Publikum linke Positionen und sparte nicht mit Kritik an FPÖ und ÖVP. Solche Auftritte hat sich der “Falter”-Chefredakteur gerne bezahlen lassen.

Florian Klenk hat jetzt selbst einen fragwürdigen Vorgang öffentlich gemacht, der zwangsläufig seine Glaubwürdigkeit und Integrität untergräbt: Wie der Chefredakteur der linken Wochenzeitung “Der Falter” einräumt, habe er Geld für Talkshow-Auftritte bei TV-Sendern kassiert. Dort war der Journalist in den vergangenen Jahren ein gern gesehener Gast, weil er immer wieder scharfe Kritik an ÖVP und FPÖ vor laufenden Kameras geübt hat. Doch was kaum ein Zuschauer weiß: Anschließend hat er Honorarnoten für seine Auftritte geschrieben. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Berlin: Weil sie keine Maske trug – Haft für Rentnerin

Die 75-jährige Berlinerin Karola M. musste eine zweitägige Erzwingungshaft in der JVA Lichtenberg absitzen. Grund war ein nicht bezahlter Bußgeldbescheid, den sie erhielt, da sie keine FFP2-Maske trug. Die Rentnerin fordert nun Haftentschädigung.

Die 75-jährige Berlinerin Karola M. musste eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Lichtenberg absitzen. Grund hierfür war ein Bußgeldbescheid in Höhe von 88,50 Euro, in dem es heißt, dass Karola M. keine FFP2-Maske getragen hätte. Begonnen hat die Geschichte von Karola M. am 20. März 2021, als sie auf dem Weg nach Berlin-Mitte war. Sie wollte am Brandenburger Tor an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilnehmen. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Bayern: Turnhallen wurden zu Asyl-Unterkünften – jetzt sind sie wegen Schädlingsplage unbenutzbar

Unrühmliche Kakerlaken- und Wanzen-Party in Miesbach (Oberbayern): Nachdem die darin untergebrachten sogenannten Flüchtlinge aus den Miesbacher Schul-Turnhallen ausgezogen sind, sind diese für den Sportunterricht noch immer nicht wieder zu gebrauchen, denn jetzt tummeln sich darin die Schädlinge.

Die sogenannten Flüchtlinge sind inzwischen in neue Unterkünfte nach Warngau umgezogen, aber in den frei gewordenen Turnhallen ist an Sport nicht zu denken: Stattdessen fühlen sich hier nun Kakerlaken, Bettwanzen und Mäuse wohl. Schädlingsbekämpfer sind schon am Werk, doch die Behörden drucksen herum. „So etwas bleibt leider nicht aus, wenn zu viele Menschen über lange Zeit auf engem Raum zusammen sind”, so heißt es. Dass bestimmte Kulturen mit Sauberkeit und Hygiene deutlich lockerer umgehen als der gemeine Europäer, hat bestimmt nichts damit zu tun. Weiterlesen auf report24.news

+++

mRNA-„Shedding“: Umfangreiche Untersuchung gibt Aufschluss

Ein rätselhafter Mythos rund um die Covid-mRNA-Impfstoffe ist das „Shedding“. Demnach werden die Stoffe in konsistenter und reproduzierter Weise ausgeschieden, und schädigt ungeimpfte Personen. Nun hat eine Studie die umfassende Datenlage ausgewertet.

1.500 Berichte sollen ein klares Muster herausarbeiten, die beweisen, dass „Shedding“ ein reales Phänomen ist. Dieses Muster soll auch durch bekannte Mechanismen der mRNA-Technologie erklärbar sein. Eine umfassende Untersuchung, die vor einigen Wochen veröffentlicht worden ist, war mehr als ein Jahr blockiert. Sie bestätigt das Phänomen.

Shedding Symptome im Überblick (Midwestern Doctor)

Das bei weitem häufigste Symptom des Shedding sind ungewöhnliche und gestörte Menstruationsblutungen (die auch die häufigste COVID-Impfstoffverletzung darstellen). Dies wiederum war das Erste, was mich auf die unvorstellbare Möglichkeit der Ausscheidung von Impfstoffen aufmerksam machte, da ich bald viele ähnliche Berichte über höchst ungewöhnliche Menstruationsblutungen erhielt, die offenbar auf den Kontakt mit einer geimpften Person zurückzuführen waren.

Danach waren die häufigsten Symptome Kopfschmerzen, grippeähnliche Erkrankungen, Nasenbluten, Müdigkeit, Hautausschläge, Tinnitus, Nasennebenhöhlen- oder Nasenprobleme und Gürtelrose. Auch andere, weniger häufige Symptome wurden wiederholt beobachtet (z. B. Herzklopfen, Herpesausbrüche und Haarausfall).

Darüber hinaus stellten viele fest, dass sie sofort erkennen konnten, wenn sie sich in der Nähe eines Shedders befanden, weil sie entweder einen besonderen Geruch wahrnahmen oder die Symptome sofort einsetzten.

Weiterlesen auf tkp.at

+++

DEUTSCHLAND: Fehltage wegen Depressionen um 50 Prozent gestiegen

Krankschreibungen wegen Depressionen haben nach Zahlen der Krankenkasse DAK-Gesundheit im vergangenen Jahr etwa 50 Prozent mehr Fehltage verursacht als 2023.

„Die hohe Zahl psychischer Erkrankungen ist für die betroffenen Beschäftigten und ihre Arbeitgeber oft mit langen Fehlzeiten und einer Stigmatisierung verbunden“,

so DAK-Vorstandschef Andreas Storm. «Wir dürfen die Augen nicht länger verschließen, denn psychische Gesundheit ist ein zentraler Erfolgsfaktor für eine resiliente Gesellschaft und einen starken Wirtschaftsstandort Deutschland.» Nötig seien eine verstärkte Aufklärung über die Ursachen und tabulose Informationen zu Depressionen und Angststörungen sowie unterstützende Angebote zur Stärkung der mentalen Gesundheit, forderte Storm. Weiterlesen auf upday.com

+++ SATIRE +++

Endlich wird alles gut in Syrien

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.