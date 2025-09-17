Ab 18 Monaten: Kinderbuch schockiert mit Genitalien-Bildern

+ US-Vizepräsident JD Vance hat sich gegen den politischen Ausschluss der rechtsextremen AfD in Deutschland ausgesprochen + ZDF Moderatorin Dunja Hayali macht nach Shitstorm Onlinepause + Der neue Verfassungsschutz-Chef ist ein alter (Schlapp-)Hut + Smartphone-Farmen – so entstehen programmierte Meinungen +

US-Vizepräsident JD Vance hat sich gegen den politischen Ausschluss der rechtsextremen AfD in Deutschland ausgesprochen

Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende der AfD, führte diese Woche Gespräche im Weißen Haus. (…)

Der Besuch unterstreicht die aufkeimenden Beziehungen zwischen der AfD und der Trump-Regierung, nachdem Vizepräsident JD Vance kurz nach seinem Amtsantritt im Januar seine Unterstützung für die Partei bekundet hatte. Von Storch wurde von Joachim Paul begleitet, einem AfD-Politiker aus Rheinland-Pfalz, der sich um das Amt des Oberbürgermeisters in Ludwigshafen bewirbt, aber aufgrund rechtlicher Streitigkeiten von der Wahl ausgeschlossen wurde.

Die beiden trafen sich mit Vertretern des Nationalen Sicherheitsrats der USA, des Außenministeriums und des Büros von Vance, wie die Personen angaben. […] Laut Angaben der AfD und des Weißen Hauses konzentrierten sich die Gespräche auf die demokratische Teilhabe und die Wahlverfahren in Deutschland. Ein AfD-Vertreter sagte, die US-Gesprächspartner hätten Hintergrundmaterial zum Wahlrecht zur Verfügung gestellt und ihre Besorgnis über mögliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit zum Ausdruck gebracht. Via politico.eu

Dunja Hayali macht nach Shitstorm Onlinepause

Wegen einer Moderation zur Ermordung des extrem rechten US-Aktivisten Charlie Kirk bekam Dunja Hayali offenbar zahlreiche Hassnachrichten und Todesdrohungen. Nun legt die ZDF-Moderatorin eine Onlinepause ein.

„Aus Gründen mal ein paar Tage Pause … „, schreibt sie in einer abfotografierten handschriftlichen Nachricht auf ihrem Instagram-Profil. Sie bedanke sich »für die anständigen, kritischen Kommentare«. Als Bildunterschrift notiert Hayali: „Meinungsfreiheit hat Grenzen… Ein kleiner Auszug der letzten Tage.“

[…]

Es ist nicht das erste Mal, dass Dunja Hayali mit Hass und Hetze konfrontiert ist. Als sie während der Pandemie über Coronaleugner-Proteste berichtete, musste sie einen Dreh aus Sicherheitsbedenken abbrechen. Weiterlesen auf spiegel.de

Der neue Verfassungsschutz-Chef ist ein alter (Schlapp-)Hut

KÖLN. Der bisherige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Sinan Selen, wird offenbar zum Präsidenten befördert. Darauf haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten die Vertreter von Union und SPD in der Bundesregierung geeinigt. […]

Der in Istanbul geborene Selen verantwortete auch das Gutachten über die AfD, das die damalige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) an ihrem letzten Arbeitstag vorstellte und das die Partei als „gesichert rechtsextrem“ einstuft. Der 53jährige wird der erste Chef des Inlandsgeheimdienstes, der nicht in Deutschland geboren ist. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Ab 18 Monaten: Kinderbuch schockiert mit Genitalien-Bildern

Ein pädophiles Buch für Kleinkinder ab 18 Monaten zeigt entblößte Körper und regt zum „Mitmachen“ an. Nun ermittelt die Justiz: Ein Junge soll das Gesehene prompt nachgestellt haben – an einem anderen Kind. Medien? Schweigen!

Ein Buch für die „Kleinsten ab 18 Monaten“, empfohlen für die Kita. Dicke Pappseiten, freundliche Illustrationen – und eine Botschaft, die vielen Eltern den Atem rauben dürfte.

Denn „Wuschelkopf und Pupspopo“ – so der Titel – zeigt nicht nur nackte Körper, sondern auch detaillierte Nahaufnahmen. Die Figuren sind Kinder, Erwachsene, divers gezeichnet. Auch die Darstellungen: sehr direkt. Es geht um das Entdecken von Körpern, um das Berühren, um das sogenannte „Mitmachen“.

Was wie harmlose Aufklärung daherkommt, hat nun möglicherweise ernste Konsequenzen: In einer Schweizer Kita soll es laut einer Strafanzeige zu einem sexuellen Übergriff zwischen zwei Kindern gekommen sein – inspiriert durch eben dieses Buch, wie die Kollegen von der „Weltwoche“ berichten.

Weiterlesen unter: anonymousnews.org

Smartphone-Farmen – so entstehen programmierte Meinungen

Sog. „Bot-Farmen“ sind nicht neu! So ist es auch kein Geheimnis, dass „Staaten“ und aber auch Geheimgesellschaften, alle Ressourcen nutzen, um den kollektiven Wandel zu unterdrücken.

Hasskommentare, Diskussionen, Umfragen etc. sollen uns nicht nur verunsichern, sondern auch unsere Energie und unseren Fokus rauben. Themen der Agenda werden bevorzugt behandelt und beschönigt, sodass die Massenhypnose auch wirklich greifen kann. Quelle: Instagram

Mörder von Polizist Rouven Laur: Attentäter Sulaiman Ataee zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat den 26-jährigen Afghanen Sulaiman Ataee wegen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte 2023 Michael Stürzenberger und weitere fünf Menschen mit einem Messer schwer verletzt. Der Polizist Rouven Laur starb im Einsatz.

Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren praktisch ausschließt. Der Angeklagte hatte die Tat gestanden. Nach den Ermittlungen hatte er sich über Jahre hinweg radikalisiert und dem sogenannten Islamischen Staat ideologisch angeschlossen. Weiterlesen auf apollo-news.net

EU hat 1 Milliarde Euro an Medien gezahlt

Die Führung der Europäischen Union (EU) finanziert Medien zur Förderung der Brüsseler Agenda, enthüllt ein Bericht des europäischen Think-Tanks MCC Brüssel mit dem Titel: „The Media Machine of Brussels: Finanzierung des europäischen Medien- und Shaping Public Discourse“.

Die EU lenkt riesige Mengen öffentlicher Gelder in Medienprojekte in ganz Europa und darüber hinaus – in Höhe von fast 80 Millionen Euro pro Jahr oder fast 1 Milliarde Euro in den letzten zehn Jahren – oft mit dem ausdrücklichen Ziel, eine pro-europäische Politik zu fördern. (…)

Allein durch das Programm Journalist Partnerships (Budget: bis zu 50 Mio. Euro) steuert die EU ein großes Ökosystem von „Kooperationen“ mit Medienprojekten: von pro-europäischen Werbekampagnen über „Investigativjournalismus“ bis hin zu groß angelegten Programmen zur Bekämpfung von „Fake News“.

Besonders hervorzuheben ist die enge Rolle öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Der Bericht spricht von einer „halbstrukturellen Verflechtung zwischen EU-Institutionen und öffentlichen Mediennetzwerken“. Via uncut-news.ch

EU-Kommission gesteht: Geimpfte waren Laborratten

Die EU-Kommission hat eingestanden, dass die Covid-Impfungen ohne vollständigen Sicherheitsdaten über die Bevölkerung ausgerollt worden sind. Die EU-Bevölkerung wurde zu Laborratten.

Eine brisante Antwort auf eine Antwort des EU-Abgeordneten Gerald Hauser (FPÖ) legte die EU-Kommission Ende August vor. So musste die Kommission dazu Stellung nehmen, dass ein Vertrag unterzeichnet wurde, in dem steht: „Die Mitgliedstaaten akzeptieren, dass die Langzeitwirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs nicht bekannt sind und dass unbekannte Nebenwirkungen auftreten können.“ Nun gab man in Brüssel zu, dass Daten tatsächlich fehlten.

„Erstmals ist offiziell bestätigt, dass alle Geimpften Versuchskaninchen waren!“,

sagte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser und begründete seine Aussage: „Die EU-Kommission räumt auf Grund einer parlamentarischen Anfrage von mir ein, dass für die COVID-19-Impfstoffe, am 21. Dezember 2020 zugelassen, keine vollständigen Daten vorlagen und deswegen nur eine bedingte Zulassung erteilt wurde. Hunderte Millionen Europäer wurden so mit unzureichend getesteten Impfstoffen behandelt – obwohl längst bekannt war, dass COVID-19 weniger gefährlich ist als die Grippe.“ Via tkp.at

Hirtin vs. Wolf

