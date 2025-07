11.07.2025: Der führende Generalmajor zur Frontlage-Ost im Gespräch mit zdfheute | Quelle: ZDF / Artwork UM

Der Leiter des Sonderstabes Ukraine, Christian Freuding gab im ZDFheute gegenüber ZDF Moderatorin, Dunja Hayali freudig erregt aus Kiew bekannt, wie das „führende Deutschland“ meint, die atlantische „Befähigungslücke“ bald schon wieder schliessen zu können.

Gefährliches Vabanque-Spiel: Deutschland ist bereit der Ukraine Langsgreckenwaffen zu liefern

Transkript des Interviews von Christian Freuding durch das ZDF

ZDF: Sprechen wir über die Ukraine und die deutsche Unterstützung mit Generalmajor Christian Freuding: Er ist der Leiter des Sonderstabs Ukraine, des Verteidigungsministeriums, der im Zuge dessen auch die Waffen-Unterstützung koordiniert. Schönen guten Abend nach Kiew!

Freuding: Guten Abend, Frau Hayali!

ZDF: Wie ist es denn um die Ukraine aktuell bestellt?

Freuding: Nun, die Situation ist militärisch sicherlich angespannt. Wir erleben ja schon seit mehreren Wochen, wenn nicht Monaten, dass die russischen Streitkräfte in der Initiative sind. Es gibt sehr, sehr geringe Fortschritte auf Landseite der russischen Streitkräfte – geringe, aber auch stetige. Wir haben in den letzten Wochen beobachtet, dass die ukrainischen Streitkräfte in die nächst tieferen, also weiter westlich gelegenen – Verteidigungsstellungen ausgewichen sind. Sie fügen den russischen Streitkräften sehr, sehr schwere Verluste zu. Aber, dieser stetige kleine Fortschritt, den muss man einfach feststellen. Und, so hat sich die Lage für die Ukraine insbesondere in den Großstädten – in den Bevölkerungszentren – in den letzten Wochen verschlechtert. Wir haben gerade hier in Kiew in den letzten Wochen mehrfach große Angriffswellen sowohl von Drohnen als auch von Marschflugkörpern erlebt: Um auch mal Zahlen zu nennen. In der letzten Woche ist Kiew mit 700 Drohnen und mehreren Dutzend Flugkörpern – weiteren Flugkörpern – in einer Nacht angegriffen worden. Das macht natürlich was – auch mit der Bevölkerung!

ZDF: Ja und das, was Sie gerade angesprochen haben, so könnte es ja jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen quasi weitergehen. Denn, es heißt, Russland könne bald mit tausend Drohnen pro Tag angreifen, die modifiziert sein sollen und auch günstiger [wären]. Die Ukraine kann da jetzt schon nur mit Ach und Krach mithalten. Wie oder womit wollen Sie denn diese Befähigungslücke schließen?

Freuding: Also, zunächst einmal: Die ukrainische Luftverteidigung steht stabil. Sie hat immer noch eine Erfolgsquote von 80%. Das ist ganz erstaunlich und beachtenswert. Aber natürlich, Sie sprechen das an: Wir müssen auch Gegenmaßnahmen treffen. Wir müssen die ukrainische Luftverteidigung weiter stärken. Deutschland ist da ja schon seit Jahren in der führenden Rolle – wir haben da Führungsverantwortung übernommen. Wir sind gerade wieder in engster Abstimmung mit den Partnern, wie wir neue Feuer-Einheiten, wie wir neue Luftverteidigungssysteme mittlerer und großer Reichweite ins Land kriegen.

Der Verteidigungsminister und der Außenminister haben dazu vor wenigen Wochen eine Initiative gestartet. Wir sind in Gesprächen mit der Industrie sowohl aus Deutschland als auch in Partnerländern, wie auch Anti-Drohnen Drohnen schnell entwickelt und ins Land gebracht werden können. Wir müssen uns in Bezug auf den Zyklus, wer schneller mehr produzieren kann, da müssen wir an Geschwindigkeit gewinnen, um die Ukraine gerade, was die Luftverteidigung anbelangt, auch in den nächsten Wochen schnell zu stärken.

ZDF: Die Kritik ist da eben auch: Zu wenig und zu langsam! Dazu kommt noch was anderes: Viele Luftverteidigungs-Kommandanten sagen, die Wurzel allen Übels seien die Raketendepots und die Kampfflugzeuge in Russland. Liefert uns doch endlich Langstreckenwaffen, also sprich «Taurus» [deutsche Marschflugkörper]! Wie ist denn da der Stand der Dinge? Bzw. hilft denn der «Taurus»?

Freuding: Also, ich glaube zu Taurus ist alles gesagt, aber es ist eine richtige Analyse: Wir brauchen Waffensysteme, die weit auch in die Tiefe des russischen Raumes reichen, die angreifen können: Depots, Führungseinrichtungen, Flugplätze, Flugzeuge!

Wir haben viele dieser erfolgreichen Operationen der ukrainischen Streitkräfte in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Auch, Deutschland ist bereit, solche Waffensysteme zur Verfügung zu stellen!

ZDF: [Apropos] Taurus: Würden Sie den «Taurus» liefern, Herr General?

Freuding: Wie gesagt, zu „Taurus“ ist alles gesagt, aber wir liefern solche Waffensysteme! Wir haben heute hier vor Ort einer Unterzeichnung zwischen der ukrainischen Industrie und dem ukrainischen Verteidigungsministerium – finanziert durch Deutschland – beiwohnen können. Wir haben diese Initiative erst Ende Mai angestoßen. Die ukrainischen Streitkräfte werden [aufgrund] dieser Initiative bereits Ende dieses Monats die ersten weitreichenden Waffensysteme und dann folgend in einer hohen dreistelligen Stückzahl, geliefert bekommen. Das wird die ukrainische Luftverteidigung – das wird die ukrainischen Fähigkeiten in den nächsten Wochen und Monaten massiv verstärken.

ZDF: Das ist eine Neuigkeit. Das dürfte die Ukraine, insbesondere auch den Präsidenten Selenskyj freuen. Jetzt soll Deutschland ja angeblich auch noch mindestens ein, eher zwei Patriot-Systeme von den USA abkaufen wollen. Wie ist da der Stand der Dinge? Läuft das – läuft es vor allen Dingen schnell?

Freuding: Da sind wir seit mehreren Wochen in Verhandlungen: Schon vor sechs, acht Wochen hat der Verteidigungsminister seinen amerikanischen Amtskollegen angesprochen, diese Optionen auf allen Ebenen untersuchen zu [lassen]. Auch der Bundeskanzler hat mit Präsident Trump über diese Option gesprochen. Unser Verteidigungsminister, wird am Montag nach Washington reisen, um auch da die Details zu besprechen. Wir hoffen, dass wir dann die Ergebnisse bekommen, welche die ukrainische Luftverteidigung schnell verstärken können.

ZDF: Also, es ist einiges in Bewegung. Herr Generalmajor, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute!

Freuding: Vielen Dank – schönen Abend!

Ende des ZDF Interviews

Die deutsche Kriegs-Euphorie scheint dieses Mal und einmal mehr einen «kleinen» Schönheitsfehler zu haben: Der atlantische «Overlord» und oberste Dienstherr der Deutschen, hat sein Ukraine-Abenteuer schon längst aufgegeben bzw. voll und ganz abgeschrieben. So stellt sich die Frage: Wird die freudig erregte Übernahme des ukrainischen Kriegsschauplatzes durch Deutschland, um den Scherbenhaufen für die USA zusammenzukehren, wie löblich auch immer aus der Sicht des atlantischen Dienstherren, der «führenden Rolle» Deutschlands an ihrer alten und neuen Ostfront nicht einmal mehr die gewohnte Niederlage bescheren?

Was meint der russische Aussenminister zum Rückfall

der Deutschen in die NS-Reflexe vergangener Tage?

Auszug aus der Pressekonferenz von Sergey Lawrow nach dem Russland-ASEAN Treffen

[…]

Frage: Vor kurzem erklärte die deutsche Bundeskanzlerin Friedrich Merz, dass die diplomatischen Möglichkeiten zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine ausgeschöpft wären. Einerseits möchte ich Sie als Leiter des russischen Außenministeriums um eine offizielle Stellungnahme bitten, andererseits möchte ich Sie als erfahrenen Diplomaten fragen, ob solche Aktionen Deutschlands in das diplomatische „Arsenal” passen. Hat dies mit diplomatischer Arbeit zu tun?

Lawrow: Das ist eine gute Frage!

Er beunruhigt uns. Denn die jüngsten Äußerungen und Handlungen Berlins, Paris‘ und Londons zeigen, dass die derzeitige Politikergeneration, die in diesen und einer Reihe anderer Länder an die Macht gekommen ist, die Lehren aus der Geschichte mit den Schlussfolgerungen, welche die gesamte Menschheit daraus gezogen hat, vergessen hat und im Großen und Ganzen versucht, Europa wieder für einen Krieg – nicht mehr nur einen hybriden – gegen Russland «antreten» zu lassen.

Man sah eine Pressekonferenz des französischen Außenministers Jean-Noël Barrot, der zusammen mit anderen Teilnehmern einer politischen Veranstaltung auf dem Podium saß, als ein Franzose aus dem Publikum, der oft den Donbass bereiste, ihn fragte, warum Paris das wiederbelebte Nazi-Regime in der Ukraine aktiv unterstütze? Man konnte erleben, wie Minister Barrot die Beherrschung verlor und im hysterischen Ton vorgab, dass man die territoriale Integrität der Ukraine und das Völkerrecht verteidige. Er erhielt Applaus von einem Teil des Publikums. Aber nach all den Handlungen des Kiewer Regimes wissen wir, warum es territoriale Integrität braucht:

Dies würde benötigt, um alle Rechte der russischsprachigen Bevölkerung zu unterdrücken und diejenigen physisch zu eliminieren, die nach dem Coup d’état nicht mit der Position Kiews übereinstimmten.

Gestern übergab US-Außenminister Marco Rubio eine kleine „Sammlung” mit Zitaten von W. Selenskyj, vom ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal, vom Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andrij Jermak und von Y.I. Podolyaka, in denen die Notwendigkeit der rechtlichen und vorzugsweise physischen Zerstörung von „Rusniaken” direkt zum Ausdruck kam. Wenn Herr Jean-Noël Barrot und andere behaupten, dass sie nichts anderes als die territoriale Integrität der Ukraine wollten, käme das einem selbstzerstörerischen Akt gleich.

Was den deutschen Bundeskanzler, Friedrich Merz betrifft: Er gab mehr als einmal „seltsame” Dinge von sich, wonach unter anderem es das Hauptziel wäre, Deutschland wieder zur führenden Militärmacht in Europa zu machen. Er musste beim Wort „wieder” nicht einmal schlucken. Er sagte auch Dinge wie, dass man Israel im Iran „arbeiten“ lassen möge, um «für uns die Drecksarbeit» zu erledigen. Das ist ein Zitat von den „Herren“ über Konzentrationslager, indem sie es vorzogen, Hilfswillige zur Vernichtung der Juden einzusetzen, um sich nicht die Hände [selbst] schmutzig zu machen, weil sie wussten, dass es ein „schmutziges Geschäft“ sei!

Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz glaubt, dass [alle] friedliche Optionen ausgeschöpft wären, dann hat er sich endgültig dazu entschlossen, auf Kosten seines eigenen Volkes sich ganz der Militarisierung Deutschlands zu verschreiben, um erneut auf Nazi-Parolen „umzusatteln“ und die „Bedrohungen aus Russland“ abzuwehren. Das ist völliger Unsinn:

Ich hoffe, dass jeder zurechnungsfähige Politiker das versteht!

Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt gesagt, dass dieser Unsinn dazu dient, um die Bevölkerung ruhig zu stellen und Proteste zu unterbinden, die unweigerlich zu einer Verschlechterung der sozioökonomischen Lage und der derzeit in Europa zu beobachtenden Stagnation führen würden. Dies geschieht, weil Hunderte von Milliarden Dollar in der Ukraine versenkt wurden und werden!

Ich bin auf eine Schlagzeile gestoßen: Es ist interessant zu sehen, wie Europa seinerzeit Deutschland wahrnahm. Es handelte sich um ein Zitat aus der schwedischen Zeitung Aftonbladet vom 22. Juni 1941. Der Artikel erschien unter dem Titel:

„Deutschland hat sich von seinen Fesseln befreit und ist nun bereit, seine europäische und historisch bedeutsame Mission zu erfüllen, um das ‚rote Regime‘ das eine Bedrohung für das Wesen der Freiheit darstellt, zu zerschlagen!“

Mit anderen Worten, sie lobten die Nazis als Symbol der Freiheit. Falls Europa wieder in diese Richtung strebt, was soll ich dazu noch sagen? Es ist bedauerlich!

Wir werden dies jedoch in allen Bereichen unserer Planung umfassend zu berücksichtigen wissen!

[…]

Zitat Ende Lawrow

Das nächste Mal wird die deutsche Bevölkerung nicht noch einmal sagen können:

Von all dem haben wir schon wieder nichts gewusst!

