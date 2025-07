Saufen und Paffen zur Finanzierung der WHO!

Drei Tote in 26 Tagen – und alle waren Gegner von Emmanuel Macron + ÖSTERREICH: Die Verlierer-Ampel bringt die Totalüberwachung auf Schiene + Baden-Württemberg: Nur „HALAL“ Fleisch in Schule + ORF-Zwangsgebühren fließen in linke Werbung

Drei Tote in 26 Tagen – und alle waren Gegner von Emmanuel Macron

Innerhalb von nur einem Monat sind in Frankreich drei namhafte Kritiker von Präsident Emmanuel Macron gestorben – alle unter Umständen, die die Staatsanwaltschaft jeweils als Selbstmord wertet. Angehörige und Opposition verlangen inzwischen eine unabhängige Untersuchung, da sich die Erklärungen der Behörden von Fall zu Fall ähneln.

7. Juli: Olivier Marleix (54)

Den vorerst letzten Todesfall meldete die Agentur AFP am späten Montagnachmittag: Olivier Marleix, langjähriger Abgeordneter der konservativen Les Républicains (LR), sei in seinem Haus in Anet erhängt aufgefunden worden. Marleix galt als scharfzüngiger Parlamentarier, zuletzt profilierte er sich als skeptische Stimme bei der Reform der Einwanderungsgesetze.

29. Juni: François Favre (58)

Gut eine Woche zuvor soll der plastische Chirurg François Favre nach einem Sturz aus dem Fenster seiner Pariser Wohnung gestorben sein. Favre war auf einschlägigen Blogs als möglicher Informant in Gerüchten um Brigitte Macron genannt worden.

Anmerkung: Er galt als der Spezialist für Transgender Operationen.

12. Juni: Éric Denécé (62)

Bereits Mitte Juni wurde der frühere Marineoffizier und Direktor des Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), Éric Denécé, leblos in seiner Pariser Wohnung aufgefunden, ebenfalls erhängt. Offizielle Todesursache: Suizid. Familienangehörige und Kollegen bestritten das umgehend, sprachen von „Drohungen“ gegen den Russland-freundlichen Analysten.

Weiterlesen auf exxtra24.at

Frauen, die behaupteten, Brigitte Macron sei als Mann geboren, werden von Verleumdung freigesprochen

Zwei Frauen, die wegen der Behauptung, die französische First Lady Brigitte Macron sei „als Mann geboren“ worden, verurteilt worden waren, wurden heute in einem Berufungsverfahren sensationell freigesprochen.

Die Richter des Pariser Berufungsgerichts entschieden am Donnerstag, dass Amandine Roy, eine 53-jährige Hellseherin, und Natacha Rey, 49 Jahre alt und Bloggerin, rechtlich gesehen das Recht hatten, die schwefelhaltigen Behauptungen aufzustellen.

Beide hatten behauptet, sie seien „Einschüchterungen durch die Behörden“ ausgesetzt gewesen, da „ultra-geschützte“ Mitglieder des Pariser Establishments versucht hätten, ein „Staatsgeheimnis“ zu vertuschen.

Quelle: Daily Mail

ÖSTERREICH: Die Verlierer-Ampel bringt die Totalüberwachung auf Schiene!

Die Messenger-Überwachung ist nichts anderes als der Einstieg in die totale digitale Überwachung der Bevölkerung. Während radikale Islamisten weiter unbehelligt ihre Parallelgesellschaften ausbauen dürfen, zielt diese Überwachungsmaßnahme klar auf Regierungskritiker.

Via FPÖ

Saufen und Paffen zur Finanzierung der WHO!

Genussmittel wie Tabak, Alkohol und süße Limonade sollen nach dem Willen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch mehr Steuern um 50 Prozent teurer werden. Der Erlös soll die WHO finanzieren, die durch den Austritt der USA knapp bei Kasse ist.

Der totalitäre Anstrich der Weltgesundheitsorganisation wird immer greller. Am 2. Juli startete die WHO ihre neue Initiative „3 by 35“. Darin fordert sie die Mitgliedstaaten dazu auf, die realen Preise für Tabak, Alkohol und zuckerhaltige Getränke bis 2035 durch Gesundheitssteuern um mindestens 50 Prozent anzuheben. Angeblich, um chronische Krankheiten einzudämmen, und ausdrücklich auch, um „wichtige öffentliche Einnahmen“ zu erzielen. Denn die Gesundheitssysteme stünden derzeit durch die Zunahme nichtübertragbarer Krankheiten (Non-Communicable Diseases, kurz: NCD), die schrumpfende Entwicklungshilfe und die wachsende Staatsverschuldung unter enormem Druck.

Baden-Württemberg: Nur „HALAL“ Fleisch in Schule

In Baden-Württemberg scheint das „normale Essen“ mit Fleisch das muslimische ohne Schweinefleisch zu sein. Das geht aus Einverständniserklärungen hervor, die an Eltern dortiger Schüler verteilt werden.

Kinder, die am Schulessen teilnehmen wollen, müssen also automatisch halal geschlachtetes Fleisch mitessen. Halal ist allerdings keine harmlose Alternative, bei der lediglich auf Schweinefleisch verzichtet wird – au contraire: Den Hammeln, Kälbern, Hühnern und Kühen wird ohne Betäubung die Kehle durchgeschnitten. Das ist schlicht Tierquälerei und in der EU und somit auch in Deutschland verboten. via @anonymousnews_org

Tausende NATO-Transporte durch Österreich: Neutralität nur noch auf dem Papier

Eine aktuelle parlamentarische Anfrage (1867/AB) bringt brisante Zahlen ans Licht: Österreich bleibt ein zentraler Transitkorridor für NATO-Militärtransporte – mitten im Ukraine-Krieg. Die Freiheitlichen warnen vor einem dauerhaften Bruch der Neutralität und fordern sofortige Konsequenzen.

Im Jahr 2024 genehmigte das österreichische Verteidigungsministerium unter ÖVP-Ministerin Klaudia Tanner insgesamt 3.474 Militärtransporte durch das Bundesgebiet. Darunter befanden sich allein 954 Transporte der USA, dem führenden NATO-Staat. Ebenfalls auffällig hoch: 640 Transporte durch die Slowakei, 568 aus Deutschland sowie 352 durch Slowenien. Auch 2025 setzt sich diese Entwicklung fort – in den ersten viereinhalb Monaten waren es bereits 1.920 Transporte, darunter 480 aus den USA und 406 aus der Slowakei.

Weiterlesen auf report24.news

ÖSTERREICH Umfrage: Ohrfeige für den VfGH – so groß ist die Empörung über das ORF-Urteil

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, den ORF-Zwangsbeitrag für verfassungskonform zu erklären, sorgt für heftige Kritik: Eine aktuelle exxpress-Umfrage zeigt, dass die große Mehrheit das Urteil deutlich ablehnt.

In einer aktuellen exxpress live-Umfrage äußerten sich die Zuschauer deutlich zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) bezüglich der ORF-Gebühren. Auf die Frage „Empfinden Sie das Urteil des VfGH bezüglich ORF-Gebühren als gerecht?“ antworteten 95 % mit „Nein“.

Die massive Ablehnung zeigt: Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes, das den Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als verfassungskonform einstuft, stößt auf breite Ablehnung. Die FPÖ wirft dem Verfassungsgerichtshof zudem „Pfusch“ vor, exxpress-Kolumnist Andreas Unterberger bezeichnet das Urteil wiederum als „Scherz und Ärgernis des Jahres“ (exxpress berichtete).

Zwangsfinanzierte Staatspropaganda ohne Empfangsgerät

Besonders absurd erscheint der FPÖ die Begründung, wonach auch Bürger ohne Empfangsgerät – also ohne Fernseher, Radio, Smartphone oder Internetzugang – zur Zahlung verpflichtet seien, weil sie theoretisch die Möglichkeit hätten, den ORF zu nutzen. Hafenecker spottet: „Nach dieser Maßgabe muss man sich schon fragen, was als Nächstes kommt. Die Autobahnvignette für Radfahrer? Saisonkarten fürs Schwimmbad für alle Schifahrer? Pflicht-ÖBB-Tickets für jeden Österreicher?“

Weiterlesen auf exxpress.at

ORF-Zwangsgebühren fließen in linke Werbung – Falter profitiert kräftig

Die überall unbeliebte ORF-Zwangsabgabe ist seit 2024 für alle Haushalte in Österreich verpflichtend. Ein Teil dieser Gebühren fließt indirekt in die Finanzierung linker Medien, wie etwa dem Wiener Stadtmagazin Falter von Florian Klenk.

Die ORF Marketing & Creation GmbH, ein Tochterunternehmen des ORF, hat im Jahr 2024 Inserate im Falter im Umfang von 35.475 Euro geschaltet. Diese Werbeausgaben werden aus dem Budget des ORF gedeckt – also aus den Zwangsbeiträgen der sogenannten “Haushaltsabgabe”.

Via RTV Privatfernsehen

Qualitätsjournalismus im Staatsfunk: ORF macht sich große Sorgen um EINEN abgeschobenen Syrer

Im durch Zwangsgebühren finanzierten ORF macht man sich große Sorgen um den EINEN abgeschobenen intensiv kriminellen Syrer.

Er könnte in seiner Heimat oder am Weg dorthin verhaftet worden sein. Um seine Opfer macht man sich keine Sorgen. Eine Theorie ist, dass er schon wieder am Weg nach Österreich ist, wo er freudig unter dem nächsten Namen durchgefüttert werden wird.

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

