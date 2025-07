US-Atomkampfflugzeug startet über den Atlantik nach Europa durch (VIDEO)

Die Mission des Flugzeugs ist klar: den Start von landgestützten Interkontinentalraketen zu erleichtern. Ein Spezialflugzeug der US-Marine, konzipiert für den Einsatz in einem nuklearen Konflikt, wurde über dem Nordatlantik geortet – wie „Newsweek“ berichtete. Auf Anfrage an die US-Marine gab das „Naval Air Systems Command“ umgehend bekannt:

Das Flugzeug „E-6B -Mercury“, dient als Kommunikations-Repeater für US-Atom-U-Boote zum Start von landgestützten Interkontinentalraketen.

Bereits im April habe „ein E-6B-Flugzeug“ den Start von Interkontinentalraketen auf dem Luftwaffenstützpunkt Offutt in Nebraska simuliert und ein Luftstartkontrollsystem getestet, welches in der Lage war, Atomraketen abzufeuern, wenn die Bodenkontrollzentren bedroht wären.

Laut „Newsweek“ wäre der Atlantik eines der Hauptoperationsgebiete des US-Militärs. Allein im vergangenen Monat fuhren zwei US-Atomflugzeugträger – die „USS Gerald R. Ford“ und die „USS George H.W. Bush“ – in Formation, um Versorgungsoperationen und Munitionstransporte auf See durchzuführen.

Die „Mercury“ wurde am Sonntag über den Gewässern in der Nähe der portugiesischen Azoren gesichtet. Allerdings wären die Details der vorübergehenden Stationierung des „E-6B-Flugzeugs“ von der Tinker-Air-Force-Base in Oklahoma noch nicht klar. Im Juni 2024 hätte die Mercury-Flotte nach Angaben von Trackern Missionen in Norwegen und im Vereinigten Königreich durchgeführt.

Der YouTube-Kanal von „IslandAviation Terceira Azores“ veröffentlichte ein Video mit Starts und Landungen auf dem Flughafen Lajes auf den Azoren, welches die Landung eines „E-6B-Flugzeugs“ in der Nähe von Kontinentaleuropa zeigt. (vad)

