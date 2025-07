Nackte Migranten versetzen Kindergarten in Angst und Schrecken

+ Migrationsgespräche abgebrochen: EU-Kommissar Brunner in Ostlibyen “Persona non grata” + Die übliche Sympathie der USA für Terroristen + Macron: „Unser System wird angegriffen“ – Franzosen und Briten werden Europa „retten“ + Merz: Deutschland wird Führungsverantwortung in Europa übernehmen + Schulskandal weitet sich aus: Blockiert Wien qualifizierte Lehrer? +

Migrationsgespräche abgebrochen: EU-Kommissar Brunner in Ostlibyen “Persona non grata”

Die EU hat es sich mit der ostlibyschen Regierung von General Haftar verscherzt. Migrationskommissar Brunner wurde zur “Persona non grata” erklärt und angewiesen, das Land zu verlassen. Ein diplomatischer Eklat wegen mangelndem Fingerspitzengefühl.

Gestern wurde EU-Migrationskommissar Magnus Brunner zusammen mit den Innenministern Italiens, Griechenlands und Maltas – Matteo Piantedosi, Thanos Plevris und Byron Camilleri – von der in Bengasi residierenden ostlibyschen Regierung, der sogenannten Regierung der Nationalen Stabilität (GNS) unter der Kontrolle von General Khalifa Haftar, zur “Persona non grata” erklärt und zur sofortigen Ausreise aufgefordert.

Die Delegation war nach – zumindest laut offiziellen Mitteilungen – erfolgreichen Gesprächen in Tripolis mit der international anerkannten Regierung der Nationalen Einheit (GNU) unter Ministerpräsident Abdelhamid Dbeibah nach Bengasi gereist, um über Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen Migration nach Europa zu verhandeln. Doch dort leistete sich die EU-Delegation unter Führung des ÖVP-Politikers einen diplomatischen Fauxpas. Weiterlesen auf report24.news

+++

Die übliche Sympathie der USA für Terroristen

Die internationale Geometrie hat sich verändert, und Washington muss sich damit abfinden.

Wir entscheiden, wer ein Terrorist ist: Die Vereinigten Staaten haben die Einstufung der Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), auch bekannt als al-Nusra-Front, als ausländische terroristische Organisation aufgehoben. Die Entscheidung wurde von Außenminister Marco Rubio in einem Memorandum vom 23. Juni bekannt gegeben, das vorab im Bundesregister veröffentlicht wurde.

Ja, das ist richtig: Wieder einmal spielen die USA den Weltpolizisten und entscheiden, wer die Ehrenmedaille bekommt und wer als Krimineller zu betrachten ist. Es mag Zufall sein, aber die USA beschuldigen niemals diejenigen, die ihren wirtschaftlichen Interessen dienen, des Terrorismus, während sie sehr geschickt darin sind, über diejenigen zu urteilen, die ihrem Willen widersprechen. Die Geopolitik der Schikane.

Die Aufhebung erfolgt nun im Rahmen einer umfassenderen Änderung der US-Politik gegenüber Syrien, nachdem Präsident Donald Trump eine Verordnung unterzeichnet hat, mit der die seit 1979 wegen der Feindseligkeit gegenüber Israel verhängten einseitigen Sanktionen gegen Damaskus gelockert werden. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Bei Staatsbesuch auf der Insel – Macron: „Unser System wird angegriffen“ – Franzosen und Briten werden Europa „retten“

Während seines Staatsbesuchs im Vereinigten Königreich appelliert der französische Präsident Emmanuel Macron an Großbritannien, trotz des EU-Austritts die Nähe zu seinen europäischen Nachbarn zu wahren. (…)

„Das Vereinigte Königreich und Frankreich müssen der Welt erneut zeigen, dass unser Bündnis den Unterschied ausmachen kann“,

sagte Macron und fügte hinzu, dass „wir Europa durch unser Beispiel und unsere Solidarität retten werden“.

Merz: Deutschland wird Führungsverantwortung in Europa übernehmen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich in der Generaldebatte im Bundestag zu einer aktiven außenpolitischen Rolle Deutschlands in Europa und weltweit bekannt.

„Wir übernehmen die Führungsverantwortung, die Europa von uns erwartet“,

sagte Merz in seiner Rede am Mittwoch im Bundestag. Nachdrücklich bekannte er sich zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und zur weiteren Unterstützung der Ukraine. (…)

Die Regierung in Moskau klassifizierte er als „ein verbrecherisches Regime, das mit militärischer Gewalt das Existenzrecht eines ganzen Landes in Frage stellt“. Russlands Ziel sei es, die Ukraine zu zerstören. „Die Bundesregierung wird alles tun, um dies zu verhindern“, sicherte der Kanzler zu. Vorrangiges Ziel sei, „Frieden, Freiheit und Wohlstand in unserem Lande zu sichern“.

Weiterlesen auf nachrichten.yahoo

+++

Angriff aus China: Dieser Flugzeug-Hersteller will die Macht von Airbus und Boeing brechen

Jahrzehntelang war der Bau von kommerziellen Passagierflugzeugen weltweit ein Duopol. Wenn ihr einen internationalen Flug irgendwo auf der Welt bucht, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder in einem Airbus oder in einer Boeing-Maschine sitzen.

Der chinesische Flugzeughersteller Comac will dieses System durchbrechen. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass er gute Chancen hat. Der CEO von Airbus, Guillaume Faury, hat sogar gesagt, dass sich das Duopol der Branche zu einem potenziellen Triopol entwickeln könnte. Weiterlesen auf businessinsider.de

+++

Emirates, KLM & Qantas SCHOCKIEREN Boeing: Milliarden-Deal mit Airbus!

Emirates, KLM und Qantas kehren Boeing den Rücken – und die Luftfahrtbranche steht unter Schock. In einem beispiellosen Schritt kündigten drei der größten Fluggesellschaften der Welt ihre engen Beziehungen zu Boeing auf und setzen nun auf Airbus.

Gründe: jahrelange Verzögerungen, Sicherheitsprobleme und Vertrauensverlust. Was bedeutet das für die Zukunft der Luftfahrtindustrie? Wie reagiert Boeing auf den Verlust seiner wichtigsten Kunden? Und warum gilt Airbus jetzt als neuer König der Lüfte? In diesem Video analysieren wir: – Warum Emirates, KLM und Qantas den Bruch wagen – Welche Jets Airbus im Rennen nach vorn katapultieren – Wie diese Entscheidung Boeing global in die Krise stürzt. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Z0FWAqOGdoM

+++

Saarland: Jeder zweite Asylbewerber verweigert Arbeitspflicht

Eine harte Bilanz: Seit der Kreis St. Wendel die Arbeitspflicht für Asylbewerber eingeführt hat, sind viele bereits wegen Verweigerung sanktioniert worden. Der CDU-Landrat ist dennoch optimistisch.

Ersten Zahlen zufolge ist rund die Hälfte der 56 Asylbewerber der Arbeitspflicht im saarländischen Landkreis St. Wendel nachgekommen. Sechs Migranten, die abgetaucht seien, seien die Sozialleistungen bereits komplett gestrichen worden, zitiert die Bild-Zeitung aus den ihr vorliegenden Statistiken des Landratsamtes. Sieben weiteren Personen sei das Geld gekürzt worden, bei einem weiteren Dutzend Teilnehmern bereite der Landkreis solche Sanktionen vor. Vier Asylbewerber seien zudem unter anderem wegen ungesicherter Kinderbetreuung von der Arbeitspflicht befreit worden.

Via anonymousnews.org

+++

Migranten versetzen Kindergarten in Angst und Schrecken – Kinder sprechen von „nackten Männern“ und Albträumen

In einer Kita in Bochum kam es wiederholt zu Belästigungen aufgrund von Personen, die in einer gegenüberliegenden Sammelunterkunft untergebracht sind. Die Kinder leiden unter Angst und Albträumen.

[…]

In unmittelbarer Nähe eines Kindergartens an der Höntroper Straße in Bochum-Wattenscheid befindet sich eine Sammelunterkunft, in der Geflüchtete, Menschen mit Suchterkrankungen, psychischen Erkrankungen sowie ehemalige Straftäter untergebracht sind. Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen Bewohner der Unterkunft die Kinder des Kindergartens belästigen. Wiederholt kam es aus diesem Grund nun zu Polizeieinsätzen.

Radio Bochum zufolge würden Kinder von „nackten Männern“ sprechen. Viele Eltern sind darüber bestürzt. Ihre Kinder hätten Angst, leiden unter Albträumen und möchten nicht mehr den Kindergarten besuchen. Weiterlesen auf apollo-news.net

„Massive verbale Ausfälle“ gegenüber Kitapersonal

Dem WDR zufolge sei bis 2019 zunächst nur eine Asylunterkunft in dem Gebäude direkt neben der Kita untergebracht gewesen, in der vor allem geflüchtete Familien untergebracht gewesen seien. Seitdem habe die Stadt die Unterkunft auch für „wohnungslose Menschen geöffnet“.

Laut WAZ-Angaben waren Ende Juni 137 Personen in der derzeit nicht voll belegten Einrichtung an der Höntroper Straße untergebracht, davon 50 Wohnungslose – jene, die nun in anderen Einrichtungen unterkommen werden. Der Stadtrat entschied einstimmig, dass in der Einrichtung neben der Kita künftig wieder ausschließlich Flüchtlinge unterbracht werden, berichtet welt.de

+++

ÖSTERREICH: Schulskandal weitet sich aus: Blockiert Wien qualifizierte Lehrer?

Nach dem exxpress-Bericht melden sich immer mehr empörte Quereinsteiger: Obwohl sie ein strenges Auswahlverfahren bestanden haben, scheinen sie im Portal der Schulen nicht auf – und erhalten keine Chance. Zugleich bekommen immer mehr Unqualifizierte Sonderverträge. Die Bildungsdirektion schweigt.

Der exxpress-Bericht über zurückgehaltene Quereinsteiger in Wien – mutmaßlich systematisch – löste eine Lawine aus. In der Folge meldeten sich bei uns unzählige weitere Betroffene – Physiker, Karikaturisten, Therapeuten, Mathematiker, Techniker. Sie hatten das mehrstufige, strenge Zertifizierungsverfahren erfolgreich durchlaufen. Doch dann blieben ihre Bewerbungen im System der Bildungsdirektion Wien hängen – ohne jemals an die Schulen weitergeleitet zu werden. Die zuständigen Wiener Beamten hätten sie nur ins Web-Portal eintragen müssen, damit auch die Schuldirektionen von ihren Bewerbungen erfahren. Während Sondervertragslehrer unterrichten, warten Zertifizierte vergeblich. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Ein eiskaltes JA 💥 Satire – Song 2025

+++

