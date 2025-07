Die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) hat heimlich Tausende von Virusproben – darunter auch potenzielle Vorläufer von COVID-19 – an das mittlerweile berüchtigte Wuhan Institute of Virology (WIV) weitergeleitet, ohne dass es eine formelle Vereinbarung, Dokumentation oder gar eine Rückstellung für den US-Zugriff gab, berichtete The Daily Caller.

USAID schickte heimlich 11.000 Virusproben an ein

Labor in Wuhan, ohne formelle Vereinbarung oder Aufsicht

Die schockierenden Details, die in Dokumenten verborgen sind, die die gemeinnützige Organisation U.S. Right to Know im Rahmen einer Klage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) erlangte, zeigen, dass USAID 11.000 Virusproben aus der chinesischen Provinz Yunnan – der Heimat einiger der engsten bekannten Verwandten des COVID-19-Virus – direkt an das WIV, das Epizentrum der globalen Pandemie, schickte.

Laut internen Aufzeichnungen zur Probenverfügung, die Daily Caller erhalten hat, ermöglichte das PREDICT-Programm von USAID – betrieben von der EcoHealth Alliance und der University of California-Davis – die Lagerung und langfristige Aufbewahrung von über 11.000 virus-belasteten Proben in chinesischen Laboren.

Schockierender weise gab es weder eine formelle Partnerschaftsvereinbarung mit den chinesischen Laboren noch klar definierte Sicherheitsvorkehrungen, um den Missbrauch oder die Abzweigung dieser hochriskanten biologischen Materialien zu verhindern.

