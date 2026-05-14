Zerbricht die Regierung Merz noch diesen Sommer?

+ Xi empfängt Trump in Peking + Iran: Erdbeben erschüttern Region um Teheran + Eskalation in den Niederlanden: Anti-Asyl-Protest endet mit Brand vor Unterkunft + Kiesewetter: Europa muss auf die Kapitulation Russlands hinarbeiten + Schluss mit Vertuschung: Gabbard legt geheime US-Biolabore trocken + DÖW legt neues Rechtsextremismus-Handbuch vor

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Xi empfängt Trump in Peking

US-Präsident Donald Trump ist in Peking von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen worden. Beide schüttelten sich zur Begrüßung länger die Hand.

Dabei überhäufte Trump seinen Gastgeber mit Lob und Komplimenten. Die USA und China hätten eine „fantastische“ gemeinsame Zukunft, sagte Trump und lobte Xi als „großartige Führungspersönlichkeit“.

Das chinesische Staatsoberhaupt wiederum erklärte, dass eine Kooperation beiden Parteien nütze, während eine Konfrontation beiden schade. Außerdem warnte Xi vor einem Konflikt, der sich insbesondere an der Taiwan-Frage entzünden könnte. Er betonte, dieses Thema sei das wichtigste in den Beziehungen zwischen China und den USA.

Präsident Trump erhält einen herzlichen Empfang im großen Saal des Volkes in Peking für sein Treffen mit Präsident Xi Jinping.

BREAKING: President Trump receives a warm welcome at the Great Hall of People in Beijing for his meeting with President Xi Jinping. pic.twitter.com/8pbodyQxpW — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Präsident Trump beobachtet eine Zeremonie mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach seiner Ankunft im großen Saal des Volkes in Peking.

NOW: President Trump watches a ceremony with Chinese President Xi Jinping after arriving at the Great Hall of People in Beijing. pic.twitter.com/wjohigbKtE — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

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Iran: Erdbeben erschüttern Region um Teheran

Die iranische Nachrichtenagentur „Mehr“ berichtete, dass in der Nacht mindestens neun leichte Erdbeben in der Region Pardis bei Teheran zu spüren waren.

Sie zitierte einen Experten, der sagte, es sei unklar, ob es sich dabei um die Freisetzung angesammelter seismischer Energie handelt, die das Risiko eines großen Erdbebens in der Zukunft verringern könnte, oder ob es Warnzeichen für stärkere zukünftige Aktivitäten entlang des tektonischen Systems in der Region Teheran sind. Via @militaerNews

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Eskalation in den Niederlanden: Anti-Asyl-Protest endet mit Brand vor Unterkunft

Bei einem Anti-Migrations-Protest im niederländischen Loosdrecht ist es zu dramatischen Szenen gekommen: Vor einer geplanten Asylunterkunft brach ein Feuer aus, nachdem Protestierer laut Berichten Feuerwerkskörper in Büsche vor dem Gebäude geworfen hatten.

Wie die New York Post unter Berufung auf den niederländischen Sender NOS berichtet, sollen Demonstranten versucht haben, die Feuerwehr am Löschen des Brandes zu hindern. Videos in sozialen Netzwerken zeigen dichten Rauch, Einsatzkräfte im Großeinsatz und aggressive Protestierende.

After 2 weeks of protests, the school which was to be turned into an asylum center for 240 illegal migrants was set on fire tonight in Loosdrecht in the Netherlands. The protesters then blocked the road for the firefighters to make it impossible for them to put out the fire. pic.twitter.com/yE1rLLl2vU — Visegrád 24 (@visegrad24) May 12, 2026

Die Polizei rückte mit mehreren Kräften an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Augenzeugen zufolge kam es zu lautstarken Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Beamten. Weiterlesen auf exxpress.at

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Kiesewetter: Europa muss auf die Kapitulation Russlands hinarbeiten

Es lohnt sich, über Kapitulation im Ukraine-Krieg nachzudenken: Europa muss auf die „Stunde Null” Russlands hinarbeiten, argumentieren der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter und die Wissenschaftlerin Susann Worschech.

Der Krieg in der Ukraine ist angesichts neuer Krisen, zuletzt des Krieges im Nahen Osten, deutlich in den Hintergrund gerückt. Während Europa nahezu hilflos zusieht, wie die regelbasierte Weltordnung zerfällt, und die Ukraine sogar von Staaten der arabischen Halbinsel um Hilfe gegen iranische Drohnen gebeten wird, gerät ihre eigene prekäre Lage aus dem Blick. Nach über vier Jahren täglicher Angriffe auf das ganze Land liegt zudem ein Winter hinter ihr, für den bereits der Begriff „Xolodomor“ (Kälte-Genozid) geprägt wurde – in Anlehnung an den Holodomor der 1930er-Jahre. (…)

Es lohnt, über Kapitulation nachzudenken – unter anderen Vorzeichen

Angesichts der Härte ihrer Gegner und der Schwäche ihrer Verbündeten blieb der Ukraine kaum eine Wahl, als dieses diplomatische Theater mitzutragen – wohl wissend, dass Russlands Ziel weiterhin ihre Kapitulation ist. Diese würde jedoch keinen Frieden bringen, sondern könnte einen jahrelangen Partisanenkrieg, Gewalt und Bürgerkrieg auslösen und sich rasch auf Europa ausweiten. Via focus.de

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Schluss mit Vertuschung: Gabbard legt geheime US-Biolabore trocken

Von wegen Verschwörungstheorie: Die USA haben weltweit über 120 geheime Biolabore mit hart erarbeiteten Steuergeldern finanziert – mehr als 40 davon allein in der Ukraine! Nun räumt US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard auf Anordnung von Präsident Donald Trump mit dem gefährlichen „Gain-of-Function“-Wahnsinn auf.

US-Präsident Donald Trump hat sich immer wieder deutlich gegen die kaum kontrollierbaren und von Washington finanzierten Gain-of-Function-Forschungen im Ausland ausgesprochen. Nun läuft unter Leitung der DNI (Director of National Intelligence) Tulsi Gabbard eine umfassende Untersuchung gegen das globale Netzwerk von mehr als 120 dieser Biolabore. Die Experimente mit Viren, bei denen Krankheitserreger ansteckender und tödlicher gemacht werden, sollen gemäß eines Dekrets des Präsidenten nämlich ein für alle Mal beendet werden. Weiterlesen auf report24.news

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Zerbricht die Regierung Merz noch diesen Sommer?

Die schwarz-rote Koalition steht nach einem Jahr im Amt massiv unter Druck: Streit, Fehlstarts und ein beinahe geplatzter Koalitionsgipfel haben das Bild einer Regierung geprägt, die zentrale Probleme bisher nicht in den Griff bekommt.

Jetzt soll bis zur Sommerpause ein großer Reformplan stehen – mit Themen wie Steuern, Rente, Bürokratie und Entlastungen für Bürger und Unternehmen.

Doch bisher sind es vor allem Ankündigungen. Selbst kleinere Vorhaben wie die steuerfreie Energieprämie scheiterten bereits, andere Maßnahmen wie CO₂-Entlastungen oder ein möglicher verlängerter Tankrabatt bleiben Stückwerk. Spätestens bei den Landtagswahlen im Herbst dürfte sich zeigen, ob der aktuelle Kurs reicht – oder ob Schwarz-Rot nur Zeit gewinnt, bevor die Regierung ernsthaft ins Wanken gerät. Via welt.de

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ÖSTERREICH: DÖW legt neues Rechtsextremismus-Handbuch vor

Rechtsextremismus für DÖW-Leiter Kranebitter „quantitativ größte Gefährdung unserer Demokratie“

Seit Mittwoch ist das „Handbuch Rechtsextremismus in Österreich“ erhältlich. Die Neufassung des Nachschlagewerks aus den 1990ern, herausgegeben vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW), bietet Überblick über die Ideen, Akteure, Netzwerke und Strategien der extremen Rechten. „Wir wollen möglichst vielen Menschen eine Handreichung geben, die etwas gegen die schleichende Normalisierung von Rechtsextremismus tun wollen“, sagte DÖW-Leiter Andreas Kranebitter.

Schließlich handle es sich beim Rechtsextremismus um die „quantitativ größte Gefährdung unserer Demokratie“, so Kranebitter im Vorfeld der Veröffentlichung zur APA. „Im Buch versammeln wir Ergebnisse aus unseren jahrelangen wissenschaftlichen Beobachtungen, Erkenntnissen und Analysen, die wir für eine breite Leser*innenschaft klar verständlich aufbereiten“. Darüber hinaus beinhaltet dieses auch ein ausführliches Organisations- und Medienverzeichnis. (…)

Auch der FPÖ und Rechtsextremismus in postmigrantischen Gesellschaften sind Kapitel gewidmet. Einleitende Worte spendierten neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sowie sein Vorgänger Michael Häupl (alle drei SPÖ). Via 0e24.at

+++ SATIRE +++

Breaking News zum Hanta-Virus: Infizierte Ratte vom Kreuzfahrtschiff gefunden!

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