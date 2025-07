Neues aus dem Freiluft-Irrenhaus EU: 500.000 Euro für Wrestling in Gambia gegen den Klimawandel!

So nützlich kann Wrestling auch sein: Afrikaner sollen dadurch gestählt und robust gegen den dank Klimawandel dank EU gemacht werden. | Bild: screenshot welt.de via Youtube

Der Wahnsinn, der uns zunehmend entgegenknallt, hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, dass man glaubt, es mit Artikeln aus Satiremagazinen zu tun zu haben. Der neueste Irrsinn erreicht uns nicht aus einer Klinik für Geistesgestörte, sondern via welt.de aus Brüssel.

„Die Menschen müssen glauben, dass wir es mit Wahnsinnigen zu tun haben!”

Müssen glauben? Besser noch: Wir müssen leider feststellen, dass dem so ist. Das Erschütternde dabei: Wahnsinnige hat es schon immer gegeben, nur landeten die bis vor wenigen Jahren in Irrenhäusern. Heute hingegen sitzen sie in Regierungsfunktionen oder in der EU und verschleudern das hart erarbeitete Steuergeld in alle Welt. Leider werden die Parteien, die derart Verrückte schalten und walten lassen, nach wie vor von getäuschten Menschen gewählt.

Wie im folgenden Video zu sehen ist, hat die EU eine halbe Million Euro nach Gambia gespendet, um dort Wrestling-Kämpfe zu fördern. Das Ganze dient natürlich einer guten Sache: Die Menschen sollen dort in Afrika gegen den Klimawandel robust gemacht werden. Wer das ablehnt, ist entweder ein „Klimaleugner“ oder vermutlich ein „Rassist“, wenn nicht gleich ein „Nazi“. Oder alles zusammen.

Sie glauben das nicht? Bitte sehen Sie selbst:

***

