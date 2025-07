Abwanderung nimmt Fahrt auf: Wer Geld hat, verlässt das sinkende Schiff

+ Vertuschung der Epstein Affäre: Wir dürfen Pädophile nicht davonkommen lassen + Russland-Sanktionen – nun stellt sich auch Malta quer + „Hetzkampagne“ und „rechtsextreme Portale“: Wie der NGO-Komplex für Frauke Brosius-Gersdorf mobilisiert + Abwanderung aus der BRD: Wer Geld hat, verlässt das sinkende Schiff +

Vertuschung der Epstein Affäre: Wir dürfen Pädophile nicht davonkommen lassen

General Mike Flynn fordert Trump auf, die Epstein-Vertuschung aufzudecken – und warnt, dass die Nation nicht heilen kann, bis die Eliten für den Kindesmissbrauch zur Rechenschaft gezogen werden.

In einem eindringlichen Post an Präsident Trump zu X schrieb General Flynn:

@realDonaldTrump, bitte verstehen Sie, dass die Epstein-Affäre nicht einfach verschwindet. Wenn die Regierung die vielen unbeantworteten Fragen zu Epstein nicht beantwortet, insbesondere den Kindesmissbrauch durch Eliten (es ist völlig klar, dass es Missbrauch gab), wird es viel schwieriger, die vielen anderen großen Herausforderungen, vor denen unsere Nation steht, zu bewältigen.

Das Vertrauen, dass Ihre Regierung über jeden Zweifel erhaben sein muss, wurde sowohl von @JoeBiden als auch von @BarackObama schwer verletzt. Und vergessen Sie nie:

„Wer diese Kleinen zum Straucheln bringt, dem wäre es besser, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn in den Tiefen des Meeres ertränken.“

Wir dürfen Pädophile nicht davonkommen lassen. Mir persönlich ist es egal, wer sie sind oder welche Elite- oder Machtposition sie innehaben. Sie müssen entlarvt und zur Rechenschaft gezogen werden!!! @glennbeck

.@realDonaldTrump please understand the EPSTEIN AFFAIR is not going away. If the administration doesn’t address the massive number of unanswered questions about Epstein, especially the ABUSE OF CHILDREN BY ELITES (it is very clear that abuse occurred), then moving forward on… https://t.co/z7bMAf7jzP — General Mike Flynn (@GenFlynn) July 13, 2025

+++

Russland-Sanktionen – nun stellt sich auch Malta quer

Eigentlich ist man es gewohnt, dass vor allem Ungarn und die Slowakei Vorbehalte gegen weitere Sanktionen gegen Russland äußern. Nun tritt auch Malta dem Club der Widerwilligen bei – denn es geht hierbei um die wirtschaftliche Existenz des kleinen Inselstaates. Valetta will eine Senkung der Preisobergrenze für russisches Öl nicht mittragen.

[…] Doch Griechenland, Zypern und Malta sträubten sich dagegen. Zwar lenkten Athen und Nikosia zwischenzeitlich ein und scheinen nicht mehr grundsätzlich gegen eine solche Neubewertung zu sein, doch die kleine Inselnation Malta will partout nicht von seinem Standpunkt abweichen. Die Begründung: Jede Änderung würde der einheimischen Schifffahrtsindustrie – einem Schlüsselsektor der maltesischen Volkswirtschaft – massiv schaden, argumentiert Valletta. Weiterlesen auf report24.news

+++

Russland attackiert verstärkt ukrainische Einberufungsbüros Mit Angriffen auf Rekrutierungsbüros in der Ukraine versucht Russland, einen wunden Punkt zu treffen. Denn für die ukrainische Armee wird es immer schwieriger, neue Soldaten zu gewinnen.

Seit rund zwei Wochen setzt Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine eine neue Taktik ein. Bereits ab Februar war ein deutlicher Anstieg der bis dahin nur vereinzelten Brandanschläge gegen Einberufungsbüros der ukrainischen Armee zu beobachten. Für diese haben russische Geheimdienste nach Kiewer Angaben überwiegend junge Ukrainer, darunter auch Minderjährige, sowie zuletzt ebenfalls verstärkt Rentner rekrutiert.

Inzwischen vergeht so gut wie kein Tag, an dem während der immer stärker werdenden und vor allem auf zivile Ziele ausgerichteten Luftangriffe nicht auch ukrainische Rekrutierungszentren von Drohnen und Raketen angegriffen werden. Von Charkiw bis Odessa – inzwischen ist hinter solchen Angriffen ein klares System zu erkennen.Weiterlesen auf n-tv.de +++

„Hetzkampagne“ und „rechtsextreme Portale“: Wie der NGO-Komplex für Frauke Brosius-Gersdorf mobilisiert

Seitdem aber CDU und CSU wagten, eigenen konservativen Überzeugungen nachzukommen, ihre Wählerschaft nicht zu verraten und die von der SPD vorgeschlagene Rechtsprofessorin nicht zu wählen, organisiert sich eine Gegenbewegung, die mit Verzerrungen, Kampfbegriffen und Diskreditierung versucht, Kritiker Brosius-Gersdorfs wiederum in Zweifel zu ziehen.

[…] Dazu gibt es einen inzwischen ganzen zivilgesellschaftlichen Apparat, der linken Demokratieverteidigern Jobs zuschustert, damit diese Aufklärung gegenüber angeblichen Verschwörungstheorien leisten. […] Auf diesen Begriff konnten sich so gut wie alle Medien einigen: der Spiegel, die taz – und auch der Deutschlandfunk. Die Erzählung geht wie folgt: Es gibt eine ganze Reihe von Kampagnentreibern – Influencer, neue Medien, Abtreibungsgegner und die Pro-Life-Szene, rechtskonservative Politiker – die unter einer Decke stecken und sich verabredet haben, die 54-Jährige in einer konzertierten Aktion zu verhindern. Weiterlesen auf nius.de

+++

Abwanderung aus der BRD nimmt Fahrt auf: Wer Geld hat, verlässt das sinkende Schiff

Deutschland steht laut dem aktuellen „Private Wealth Migration Report“ vor einem Wendepunkt: Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen wird für dieses Jahr erwartet, dass mehr Millionäre das Land verlassen als zuwandern. Der Report wurde von dem Beratungsunternehmen Henley & Partners erstellt.

Konkret rechnen die Experten mit einem Minus von 400 Personen, was einem Kapitalabfluss von rund zwei Milliarden Euro entspräche. Deutschland, das laut Report seit 2014 einen stetigen Zuwachs an Dollar-Millionären verzeichnet hatte, könnte damit an wirtschaftlicher Substanz und Standortattraktivität verlieren. Die Gründe für diese Entwicklung sind laut Henley & Partners vielfältig. Migrationsexperte Jacopo Zamboni nennt unter anderem die schlechte wirtschaftliche Lage und das Steuersystem.

[…]

Doch nicht nur Deutschland ist von dieser Entwicklung betroffen, wie aus dem Report hervorgeht. Auch andere europäische Länder müssen demnach mit der Abwanderung der Superreichen rechnen: Frankreich soll in diesem Jahr 800 Millionäre verlieren, Spanien 500, Norwegen 150, Irland 100 und Schweden 50. Besonders drastisch falle der prognostizierte Rückgang in Großbritannien aus: Dort könnten 16.500 Millionäre das Land verlassen. Sie würden ein Vermögen von über 90 Milliarden US-Dollar (etwa 76,63 Milliarden Euro) mitnehmen. Damit führt erstmals ein europäisches Land die globale Liste der Millionärsabwanderung an.

[…]

Zu den größten Gewinnern der Bewegungen zählen die Vereinigten Arabischen Emirate mit einem erwarteten Zuwachs von 9800 Millionären und die USA mit 7500 neuen Superreichen. Via kenjebsen

+++

Einwanderung 2.0: 2024 hatten in England über 40% der Neugeborenen ausländische Eltern

Wie die neuen Zahlen zeigen, hatten mehr als 40% der Babys in England – und über zwei Drittel in London – 2024 einen Elternteil, der außerhalb des Landes geboren wurde. Die Statistiken unterstreichen weiterhin das extreme Tempo des demografischen Wandels in Großbritannien.

Via legitim.ch

+++

Japan Daten zeigen 600.000 Todesfälle 3 bis 4 Monaten nach Impfung

Schockierende Enthüllungen aus Japan über mRNA-Impfstoffe: 21 Millionen Impfdaten belegen alarmierende Zahlen von Todesfällen, wobei die Spitzenwerte 3 bis 4 Monate nach der Impfung auftreten.

Eine Gruppe von 350 japanischen Freiwilligen unter der Leitung der Organisation „United Citizens for Stopping mRNA Vaccines” hat unglaubliche 21 Millionen Impfdaten veröffentlicht, die sie mithilfe des Freedom of Information Act (FOIA) erhalten hat. Dabei handelt es sich nicht um einen kleinen Datensatz, sondern um eine riesige Sammlung von Impfterminen, Chargennummern und, was am erschreckendsten ist, Todesfällen.

Durch die Analyse der 21 Millionen Datensätze entdeckte Prof. Murakami von der Tokyo Science University einen beunruhigenden Anstieg der Todesfälle 90 bis 120 Tage nach der mRNA-Impfung, wobei höhere Dosen frühere Todesfälle zeigten. Das ist richtig – Menschen, die mehr Impfungen erhielten, starben früher, was auf eine kumulative Toxizität hindeutet, die sich mit jeder Impfung aufbaut. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Corona Aufarbeitung ist „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“

In Mecklenburg Vorpommern wird laut dem Verfassungsschutzbericht MV 2025 die Forderung der Aufarbeitung der COVID-19- Pandemie als Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates eingeordnet.

Ein sehr merkwürdiges Verständnis von „Aufarbeitung“, das man auch wie folgt interpretieren könnte:

👉 Wer RKI-Protokolle liest, gefährdet die Demokratie.

👉 Wer sie zitiert, delegitimiert den Staat.

👉 Wer gar eine Aufarbeitung fordert, rückt diese in die Nähe von „Tribunalen“.

Interessant Perspektive der Staatsgewalt dient der Vertuschung der Schandtaten

Die interne Kommunikation einer Bundesbehörde, vom Gericht frei geklagt und öffentlich einsehbar, wird nun als gefährlicher Stoff behandelt – etwa wie Sprengstoff oder Reichsbürgerbroschüren.

Und wer damit arbeitet (Artikel, Buch, etc.) steht plötzlich unter dem stillen Verdacht, Staats-zersetzend zu wirken.

Das lässt die Frage aufkommen: Ist es schon „verfassungsrelevant“, wenn man die RKI-Protokolle nicht als göttliche Eingebung liest, sondern als das, was sie sind: ein Beleg für ein eklatantes Politikversagen mit Ansage? Via best of Corona

+++ REALSATIRE +++

+++

