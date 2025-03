Neues aus den Freiluft-Irrenhäusern Deutschland und Österreich

Abschiebung scheitert an „sehr schlechtem Essen“ in Griechenland und „Bäum*innen“!

Es sind oft nur Kleinigkeiten, die uns zeigen, wie der Wahnsinn in D und Ö langsam, aber stetig dank der selbsternannten „demokratischen Parteien“ voranschreitet. „Unsere Demokratie“, die sich von einer echten Demokratie dadurch unterscheidet, dass sie keine ist, kann den Wahnsinn nicht stoppen. Denn die Menschen können wählen, was sie wollen, aber das Ergebnis ist immer dasselbe: Unzurechnungsfähige Linke – die früher in der Psychiatrie gelandet wären – bleiben am Ruder.

Beispiel Deutschland:



Abschiebung scheitert an „sehr schlechtem Essen“ in Griechenland



Einen Monat lang saß A. Barbakh, laut „BILD“ Mitglied eines kriminellen Familienclans aus Gasza in Deutschland in Schubhaft. Gemäß Dublin-Abkommen hätte er nach Griechenland abgeschoben werden sollen. Weil dort in den Flüchtlingslagern, neben „unmenschlichen Bedingungen“ das Essen „sehr schlecht“ sei, hat ein Gericht jetzt seine Freilassung angeordnet.

Beispiel Österreich:

Vor Wien-Wahl: Wiener Grüne sorgt mit „Bäum*Innen“ für Wahnsinn

Eine der bislang kuriosesten Blüten des Genderns trieb am Montagabend im ORF aus: Die Spitzenkandidatin der Grünen für die anstehende Wien-Wahl, Judith Pühringer, sprach live auf Sendung von „BäumInnen“. Gemeint waren normale Bäume. Hier das Video dazu:

Bäuminnen. Ich wusste ja Wiener sind verloren aber Linke Wiener.. Erstmal Bäume gendern 🤦 pic.twitter.com/7GIGhtyQqK — SoishiroZero #SiffcoreBande (@SoishiroZero) March 25, 2025

