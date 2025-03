Auto fährt in Anti-Trump-Demo (Video)

Aktivisten im ganzen Land protestierten vor Unternehmen, welche mit dem Milliardär Musk und US-Präsident Trump in Verbindung stehen, und welche die Kürzungen und Entlassungen der Regulierungsbehörde „DOGE“ im öffentlichen Sektor durchsetzen.

Elon Musks Automarke „Tesla“ sieht sich in den USA und im Ausland immer mehr Angriffen ausgesetzt. In Seattle etwa wurden mehrere Cybertrucks in Brand gesetzt, in Oregon wurden Schüsse auf ein Tesla-Autohaus abgefeuert.

Der Vorfall mit dem Auto, das in eine Anti-Trump-Musk-Demi hineinfuhr, ereignete sich in Florida am Samstag, als ein Mann namens Andrew Dutil in langsamem Tempo auf die Demonstranten auf dem Gehsteig fuhr.

🚨 NOT GOOD: Florida man drives car into Tesla dealership protesters, police say. No injuries. The man reportedly „drove his vehicle onto the sidewalk full of protestors at a slow speed,“ forcing them to disperse. pic.twitter.com/abhBqf3NDW — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 24, 2025

Laut „AP“-News mussten Demonstranten zur Seite springen, um eine Kollision zu vermeiden Und laut Büro des Sheriffs von Palm Beach County wurde Dutil wurde verhaftet und formell wegen versuchter Körperverletzung angeklagt.

This is a video of the protest against Elon and Trump on Saturday outside the Tesla dealership in West Palm Beach, Florida Yesterday, Andrew Dutil drove his car slowly onto the sidewalk where the protestors were. No one was injured. He is registered as no party affiliation in… pic.twitter.com/Q09BgffApi — Ankush sharma (@Aku_700) March 24, 2025

