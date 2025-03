Ein spannendes Thema in US-amerikanischen Medien ist momentan nicht die Frage, wer die USA in den letzten vier Jahren regiert hat, sondern wer den Präsidenten Joe Biden in diesen Jahren beherrschte. Seine Ehefrau Jill Biden, die „First Lady“, war es jedenfalls diesmal nicht. Nicht nur Insider sprechen über die Regierung Biden von der dritten Amtszeit Obamas. Die von Biden erlassenen präsidialen Durchführungsverordnungen (executive orders) wurden jedenfalls vom Unterschriftsautomaten, oft ohne Wissen des Präsidenten, unterzeichnet. Regiert hat, wer den Unterschriftsautomaten bedient hat oder den Bediener angewiesen hat. So weit, so klar. Gibt es Namen? Ja, die gibt es.

Donald Trump hat die Namen öffentlich gemacht . Er hat eine Liste von Leuten veröffentlicht, denen er künftig den Zugang zu geheimen Unterlagen verwehrt:

„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Zugriff auf Verschlusssachen für die folgenden Personen nicht mehr im nationalen Interesse liegt: Antony Blinken, Jacob Sullivan, Lisa Monaco, Mark Zaid, Norman Eisen, Letitia James, Alvin Bragg, Andrew Weissmann, Hillary Clinton, Elizabeth Cheney, Kamala Harris, Adam Kinzinger, Fiona Hill, Alexander Vindman, Joseph R. Biden Jr. und alle weiteren Mitglieder der Familie von Joseph R. Biden Jr. Daher weise ich hiermit alle Leiter von Exekutivabteilungen und -behörden an, alle erforderlichen und mit geltendem Recht vereinbaren weiteren Maßnahmen zu ergreifen, um den oben genannten Personen alle aktiven Sicherheitsfreigaben zu entziehen und ihnen den Zugang zu Verschlusssachen unverzüglich zu entziehen. Ich weise außerdem alle Leiter von Exekutivabteilungen und -behörden an, diesen Personen den unbegleiteten Zugang zu sicheren Einrichtungen der US-Regierung zu entziehen.“

Erstaunlich ist, dass neben den bekannten Gesichtern Hillary Clinton, Kamala Harris und Joe Biden, nicht nur Familienmitglieder von Biden, die gar keine offiziellen Regierungsämter bekleideten, Zugang zu Verschlusssachen hatten, sondern sogar sein krimineller Sohn Hunter Biden, als auch Juristen der „Demokratischen Partei“, die die Hexenjagd gegen Trump in den letzten Jahren verantworteten. Warum diese Leute eine Sicherheitsfreigabe hatten, ist nicht anders zu erklären, als dass sie die heimlichen Strippenzieher von Biden waren und den Unterschriftsautomaten unter Kontrolle hatten. Es sind illustre Namen darunter.

Die Namen

Antony Blinken: Kriegstreiber, Ex-Außenminister und notorischer Russenhasser,

Kriegstreiber, Ex-Außenminister und notorischer Russenhasser, Jacob Sullivan: Nationaler Sicherheitsberater von Biden und „Vater des Krieges“ in der Ukraine

Nationaler Sicherheitsberater von Biden und „Vater des Krieges“ in der Ukraine Lisa Monaco: Stellvertretende Generalstaatsanwältin, verantwortlich für den juristischen Kleinkrieg gegen Trump

Stellvertretende Generalstaatsanwältin, verantwortlich für den juristischen Kleinkrieg gegen Trump Mark Zaid: Rechtsanwalt, Vertreter zweier „whistleblower“, die als Zeugen im erfolglosen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump angeblich eine wichtige Rolle spielten

Rechtsanwalt, Vertreter zweier „whistleblower“, die als Zeugen im erfolglosen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump angeblich eine wichtige Rolle spielten Norman Eisen: Ex-Botschafter, Trump-Hasser und Gründer der linken Organisation „Citizens for Responsibility and Ethics„, die angeblich Korruption bekämpft

Ex-Botschafter, Trump-Hasser und Gründer der linken Organisation „Citizens for Responsibility and Ethics„, die angeblich Korruption bekämpft Letitia James: Generalstaatsanwältin im Bundesstaat New York, Trump-Hasserin, durch grundlose Ermittlungsverfahren und das Strafverfahren „Stormy Daniels“ gegen Trump bekannt geworden

Generalstaatsanwältin im Bundesstaat New York, Trump-Hasserin, durch grundlose Ermittlungsverfahren und das Strafverfahren „Stormy Daniels“ gegen Trump bekannt geworden Alvin Bragg: erster farbiger Bezirksstaatsanwalt in New York, Trump-Hasser

erster farbiger Bezirksstaatsanwalt in New York, Trump-Hasser Andrew Weissmann: Leitender Sonderermittler im Büro von Robert Mueller („Mueller Report“), der grundlos drei Jahre lang Trump beschuldigte, mit Putins Hilfe die Wahl 2016 gewonnen zu haben

Leitender Sonderermittler im Büro von Robert Mueller („Mueller Report“), der grundlos drei Jahre lang Trump beschuldigte, mit Putins Hilfe die Wahl 2016 gewonnen zu haben Elizabeth (Liz) Cheney: Republikanerin, Kongressabgeordnete für Wyoming, Teil der Trump-hassenden RINOs (Republicans in name only)

Republikanerin, Kongressabgeordnete für Wyoming, Teil der Trump-hassenden RINOs (Republicans in name only) Adam Kinzinger: Republikanischer Kongressabgeordneter aus Illinois, ebenfalls RINO

Republikanischer Kongressabgeordneter aus Illinois, ebenfalls RINO Fiona Hill: Beraterin des Präsidenten, Sicherheitsexpertin, mit Spezialgebiet für russische (!) und europäische Beziehungen

Beraterin des Präsidenten, Sicherheitsexpertin, mit Spezialgebiet für russische (!) und europäische Beziehungen Alexander Vindman: ehemaliger Oberleutnant der US Army, sogenannter „Foreign Area Officer“, Experte für politisch-militärische Operationen im Ausland mit Spezialisierung auf den eurasischen Raum, insbesondere die Ukraine.

Der Tiefe Staat geht seinem Ende entgegen

Diese Namen dürften einen Teil des „Tiefen Staates“ ausmachen. Das ist keine Verschwörungsgeschichte. Diese Leute sind real aus Fleisch und Blut. Donald Trump mistet hier mithilfe von Elon Musk (DOGE) kräftig aus. Nachdem schon mal die 16 „völlig losgelöst“ von der Regierung agierenden Geheimdienste, darunter FBI, CIA und NSA, zurechtgestutzt und die Wahleinmischer von USAID (Samantha Power) und OCCRP kaltgestellt wurden, kommt als Nächstes die NED (National Endowment for Democracy) dran. Das ist auch so ein Verein, der die gewerbsmäßige internationale Kontrolle von Regierungen betreibt.

Auch wenn sich die EU-Kleptokratie dagegen wehrt, weil sie selbst von Korruptions-Skandalen überhäuft ist; die Auswirkungen dieser Säuberungsaktionen werden auch in Europa zu spüren sein. Das Zähneklappern in Brüssel ist bis in alle europäischen Hauptstädte hörbar. Der Tiefe Staat zeigt die ersten Auflösungserscheinungen. Die Transatlantische Brücke ereilt gerade das Schicksal der Dresdner Carolabrücke. Die Weltpolitik macht einen Bogen um Brüssel. Niemand, nicht mal die Inder, mag diese Fratzen mehr sehen.

Wenigstens der König von Kleinbritannien hat sich seinen Humor bewahrt. Trumps Angebot, Kanada die Krone abzunehmen und den Vereinigten Staaten als 51. Bundesstaat einzugliedern, konterte er mit dem Vorschlag, die USA in den Commonwealth aufzunehmen. Hätten nur alle Staatsoberhäupter diesen britischen Humor! Starmer hat nicht gelacht. Macron auch nicht. Das sollte er besser auch nicht tun, sonst nimmt ihm Trump noch Neukaledonien weg.

Der „Deep State“ hat fertig. Er geht gerade jämmerlich zugrunde. Nur merken es die meisten noch nicht. Genau deshalb bestreiten sie dessen Existenz. Es wird ihnen nichts nützen.