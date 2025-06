NATO will 40.000 weitere Soldaten von Deutschland + Angriffe auf Irans Machtapparat – Raketen auf Israel + Rukhsana Ismail jetzt Bürgermeisterin von Rotherham + Streit um Kopftuch für Polizistinnen und Lehrerinnen + Amerika – 40 Milliarden für Projekt „Stargate“ gesucht +

Insider: NATO will 40.000 weitere Soldaten von Deutschland

Die NATO will Insidern zufolge von Deutschland weitere sieben Kampfbrigaden und damit zusätzlich rund 40.000 Soldaten zur “Verteidigung” des Bündnisses gegen Russland an der Ostfront.

Die neuen Ziele für Waffen und Truppenstärke, die die NATO-Verteidigungsminister nächste Woche vereinbaren sollen, würden als vereinbart gelten, sagten drei mit der Sache Vertraute am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

Das Ziel für die Gesamtzahl der Brigaden, die die NATO-Verbündeten künftig bereitstellen müssen, wird einem hochrangigen Militärvertreter zufolge auf 120 bis 130 angehoben. Damit würde das aktuelle Ziel von rund 80 Brigaden um rund 50 Prozent erhöht. Eine Regierungsquelle bezifferte das Ziel auf 130 Brigaden für die gesamte NATO. Weder ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums noch der NATO war zunächst erreichbar.

Die 40.000 zusätzlichen aktiven Soldaten werden eine Herausforderung sein: Die Bundeswehr hat ihr 2018 gesetztes Ziel von 203.000 Soldaten nicht erreicht und verfügt derzeit über einen Personalmangel von rund 20.000 regulären Soldaten.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

„Banknoten-Paradoxon“: Milliarden unter den Matratzen – Bargeldmenge steigt weiter

Ungeachtet der stetig abnehmenden Bedeutung von Scheinen und Münzen beim alltäglichen Einkauf steigt die im Umlauf befindliche Bargeldmenge im Euroraum nach wie vor. Schätzungsweise lagern vierhundert Milliarden Euro Bargeld in Privathaushalten. Doch warum ist mehr Bargeld im Umlauf, wenn immer weniger Menschen es im Alltag nutzen?

Nach Zahlen der Bundesbank liegt der Anteil der in Deutschland zur „Wertaufbewahrung“ gehaltenen Banknoten bei etwa 42 Prozent, knapp zweieinhalbmal so hoch wie noch 2013. In absoluten Zahlen: Ende 2024 lagerten nach Schätzung der Bundesbanker 395 Milliarden Euro in Deutschlands Privathaushalten – sehr ungleich verteilt, da Umfragen zufolge viele Haushalte keine oder nur geringe Barreserven haben. (…)

Paradox ist das Phänomen deshalb, weil bekanntermaßen die Zahl der Menschen abnimmt, die mit Scheinen und Münzen bezahlen. Im Jahr 2023 wurde laut Bundesbank zwar noch die Hälfte aller Bezahlvorgänge an Deutschlands Kassen bar abgewickelt, das machte jedoch lediglich ein gutes Viertel der gesamten Umsätze aus.

Weiterlesen auf deutsche-wirtschaftsnachrichten.de

Angriffe auf Irans Machtapparat – Raketen auf Israel

Israel nimmt zunehmend den iranischen Militär- und Machtapparat ins Visier. Der Iran reagiert mit Raketenangriffen auf israelische Städte. Die Zahl der Opfer steigt.

Israel hat seine Angriffe auf strategische Ziele im Iran die vierte Nacht in Folge fortgesetzt. Am Morgen meldete die Armee Attacken auf Standorte von Boden-Boden-Raketen im Iran sowie auf mehrere Kommandozentralen der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden in Teheran. Es handelt sich dabei um die Auslandseinheit der Elitestreitmacht des Iran, deren offizielle Aufgabe es ist, im Ausland verdeckte Operationen auszuführen.

Weiterlesen auf tagesschau.de

UK: Rukhsana Ismail jetzt Bürgermeisterin von Rotherham – wenn das Amt zur Provokation wird

Ein Jahr lang darf die pakistanisch stämmige Stadträtin Rukhsana Ismail nun durch Beschluss des Stadtrats Bürgermeisterin der Stadt Rotherham spielen. Verfügt hat dies der Stadtrat, der von der linken Labour-Partei dominiert wird. Ihren Amtseid legte sie auf den Koran ab und rief “Allahu Akbar!”. In der Stadt kam es zu 1.400 Gruppenvergewaltigungen weißer englischer Mädchen. Die Behörden vertuschten die Vorfälle, um nicht als „rassistisch“ zu gelten.

Rotherham. Für viele Menschen ist der Name der Stadt untrennbar mit einem der erschütterndsten Missbrauchsskandale verbunden, den Großbritannien je erlebt hat. Zwischen 1997 und 2013 wurden rund 1.400 Mädchen – meist weiße Kinder aus einfachen, sozial benachteiligten Familien – über Jahre hinweg von organisierten Banden ausgebeutet, missbraucht, erniedrigt. (…)

Als im Mai 2025 Rukhsana Ismail – eine Frau pakistanischer Herkunft – zur Bürgermeisterin von Rotherham ernannt wurde, löste das bei vielen Menschen Emotionen aus: Empörung, Trauer, Wut. Warum? Weil die Vorfälle nie aufgearbeitet wurden – und weil sich Ismail offensichtlich als Sprachrohr Allahs und der Pakistanis versteht, nicht als Bürgermeisterin für alle.

Weiterlesen auf report24.news

Streit um Kopftuch für Polizistinnen und Lehrerinnen

Ein Thema mit Potenzial für großen Ärger: Dürfen Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst bald Kopftuch tragen? CDU und SPD müssen sich entscheiden, wie das Neutralitätsgebot für den öffentlichen Dienst in der Hauptstadt künftig umgesetzt wird.

Bislang dürfen Berlins Polizisten nur Schirmmütze, (dienstliches) Basecap, Wintermütze oder Einsatzhelm tragen. Das soll nach dem Willen der CDU auch so bleiben. Doch im Abgeordnetenhaus gibt es Forderungen, das Tragen von Kopftüchern in der Justiz und in der Polizei zu erlauben. Am kommenden Wochenende treffen sich CDU und SPD zur gemeinsamen Fraktionsklausur, wo das Thema auf der Tagesordnung steht.

Im schwarz-roten Koalitionsvertrag ist eine Gesetzesänderung vereinbart. Denn das Bundesverfassungsgericht hält ein pauschales Kopftuchverbot im Staatsdienst für verfassungswidrig – solange keine konkrete Gefährdung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität vorliegt. Deshalb wird seit Jahren gestritten, ob und wie im Staatsdienst das Tragen von Kopftüchern erlaubt wird.

Weiterlesen auf bz-berlin.de

Die Reindustrialisierung Amerikas – 40 Milliarden für Projekt „Stargate“ gesucht

OpenAI sucht 40 Milliarden Dollar für das Mega-Projekt „Stargate“ – ein Rechenzentrum der Superlative, das KI, nationale Sicherheit und personalisierte mRNA-Therapien vereinen soll. Doch wohin führt dieser Weg wirklich?

Der ChatGPT-Hersteller OpenAI hat einem Medienbericht zufolge mit dem saudischen Public Investment Fund (PIF), dem indischen Unternehmen Reliance Industries und dem bestehenden Anteilseigner MGX aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine Finanzierung in Höhe von 40 Mrd. Dollar (35 Mrd. Euro) gesprochen.(…)

Zwischen KI-Fortschritt und biologischer Grenzverschiebungen

Während OpenAI 40 Milliarden Dollar für das Megaprojekt „Stargate“ einsammelt, wächst die Sorge, dass diese technologische Expansion nicht nur wissenschaftlichen Fortschritt bedeutet. Kritiker, wie das Aktionsbündnis freie Schweiz warnen: Hinter der Infrastruktur zur KI-Entwicklung und Rechenleistung könnten langfristig auch Systeme entstehen, die tief in biologische und gesellschaftliche Strukturen eingreifen. Das Konzept der „biodigitalen Konvergenz“ – die Verschmelzung von Biotechnologie, mRNA-Systemen und künstlicher Intelligenz – weckt Ängste vor einem künftigen Überwachungsnetz, das den Menschen bis auf Zellebene kontrollierbar macht.

Weiterlesen auf exxpress.at

Indien: Anstieg plötzlicher Todesfälle bei Covid-Geimpften

Offizielle Daten zeigen, dass das Land einen Anstieg der Todesfälle im Zusammenhang mit Nebenwirkungen der Covid-Impfung wie Schlaganfällen, Blutgerinnseln und Herzstillstand verzeichnet. Das zeigt eine neue Studie aus Indien. (…)

Die Studie untersucht schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nach der Impfung (AEFI) im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen in Indien. Die Forscher analysierten offizielle Regierungsdaten, aus denen die Sterblichkeitsraten, Verletzungen, Behinderungen und der Impfstatus der Bevölkerung hervorgehen.

Interessanterweise ist Indien jedoch eines der wenigen Länder, das während der Massenimpfkampagne keine mRNA-Impfungen eingeführt hat. Die indische Behörden verweigerten den Pharmariesen Pfizer und Moderna wie im Februar 2021 berichtet die Zulassung, sodass die mRNA-Impfstoffe dort nie verwendet wurden. Man setzte vielmehr auf Covishield, ein Adenovirus-Vektorimpfstoff von AstraZeneca, und den inaktivierten Virusimpfstoff Covacin, einer Eigenentwicklung der indischen Firma Bharat Biotech.

Weiterlesen auf tkp.at

