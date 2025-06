Videos und Aktuelle NEWS zum Krieg Israel vs. Iran

Der Iran startet neue Angriffswelle gegen Israel.

Der Iran hat Sonntagabend eine neue Angriffswelle gegen Israel gestartet. Israel werde mit Raketen angegriffen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. In Jerusalem war Luftschutzalarm zu hören, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. (siehe dazuverschiedenen Videos unten)

Die israelische Armee bestätigte in einer Erklärung den Anflug iranischer Raketen. Auch in vielen anderen Teilen Israels heulten die Alarmsirenen. Die Armee rief die Bevölkerung erneut auf, die Schutzräume aufzusuchen. Zuvor hatte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu im US-TV die Tötung des Chefs des Geheimdienstes der Iranischen Revolutionsgarden, Mohammad Kazemi, durch israelische Luftangriffe gemeldet. Netanyahu sagte am Sonntag in einem Interview mit dem US-Sender Fox News.

„Vor wenigen Augenblicken haben wir den Chef des Geheimdienstes und seinen Stellvertreter in Teheran erwischt.“

Im Zentrum der Hauptstadt wurde ein Wohngebäude getroffen, laut Berichten iranischer Staatsmedien starben dabei mindestens fünf Menschen. Das Staatsfernsehen berichtete, die Zahl der Toten könne noch steigen, da der Angriff ein dicht besiedeltes Wohngebiet in der Innenstadt getroffen habe. Quelle:APA

Trump lehnte israelischen Plan zur Tötung von Khamenei ab

Insidern zufolge lehnte US-Präsident Donald Trump einen israelischen Plan zur Tötung von Irans Oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei ab. Israel habe den USA mitgeteilt, es habe Möglichkeit, Khamenei zu töten, sagten zwei hochrangige US-Vertreter.

„Haben die Iraner schon einen Amerikaner getötet? Nein. Solange sie das nicht tun, reden wir nicht einmal darüber, die politische Führung anzugreifen“, sagte einer der Insider.

Netanyahu meinte dazu zu Fox News: „Es gibt so viele falsche Berichte über Gespräche, die nie stattgefunden haben, und ich werde nicht darauf eingehen.“ Quelle: APA

Händler in Teheran bringen ihr Gold in Sicherheit

Nach den jüngsten israelischen Angriffen bringen Goldhändler in Teheran ihre Wertsachen in Sicherheit. Viele Bereiche des Großen Basars sind bereits geschlossen. Die sogenannten Basaris fürchten eine weitere Eskalation und Plünderungen.

Im gnadenlosen Luftkrieg zwischen Israel und Iran droht die weitere Eskalation

Wo einmal ein Wohnzimmer war, befindet sich jetzt nur noch ein ausgebombtes Loch. In der Nacht auf Sonntag krachte eine ballistische Rakete aus Iran, mit mehreren hundert Kilogramm Sprengstoff bestückt, in einen Wohnblock in Bat Yam, südlich von Tel Aviv.

Das Haus ist komplett zerstört, auch der daneben stehende Block wurde stark beschädigt. Sieben Menschen sind tot, mehr als hundert verletzt. Es sei der Luftangriff mit den meisten zivilen Opfern seit Beginn des Kriegs, sagte ein Beamter des israelischen Heimatschutzes vor Ort. Die einschlagen, hinterlassen Tod und Zerstörung – viele Israeli haben Angst.

Inzwischen ist der Kampf zwischen den beiden Erzfeinden zu einem gnadenlosen Luftkrieg ausgeartet, der immer weiter eskaliert. So pulverisieren israelische Jets in Teheran inzwischen Öldepots und Regierungsgebäude. In den Strassen explodieren zudem Autobomben. Die iranischen Raketentruppen wiederum feuern Salve um Salve auf Israel ab und richten damit immer grössere Zerstörung an. Weiterlesen auf NZZ

Deutschland darf nicht erneut schweigen!

Auch bei ihrer Iran-Kampagne geht die Netanyahu-Regierung völkerrechtswidrig und ohne erkennbare Strategie vor. Die Bundesregierung sollte aus dem Gazakrieg gelernt haben – und das Vorgehen nicht erneut kritiklos unterstützen, berichtet Der SPIEGEL

