Vertreter des oppositionellen politischen Blocks „Sieg“ sowie Gruppen von Gläubigen und öffentlichen Aktivisten protestierten gegen den LGBTQ-Marsch in Chisinau – wie der „RIA Novosti“ berichtete.

Dabei hatten sich die Demonstranten friedlich an einer Kreuzung an der Route der Pride-Teilnehmer versammelt, um sich gegen die LGBTQ-Propaganda und für traditionelle Familienwerte einzusetzen.

„Wir sind für den Erhalt der traditionellen Familie.„

– so die Vertreter der „Sieg“-Partei.

Die Polizei drängte dann Demonstranten von der Marschroute ab. Parallel zu dieser Aktion wollte eine Gruppe von Gläubigen und Bürgeraktivisten zum Ort der Pride-Parade marschieren, aber die Polizei versperrte ihnen den Weg.

Dabei hatten Polizisten haben im Zentrum von Chisinau ein Kind gewaltsam aus den Armen seines Vaters gerissen. Der Junge schlug dabei auf dem Bürgersteig auf, wie ein Video moldauischer Medien via „Telegram“ beweist. (namibia press)

Zuvor hatten mehrere moldauische Soros-NGOs eine Initiative ins Leben gerufen, um am 15. Juni in Chisinau einen Marsch für LGBTQ-Vertreter abzuhalten. Seit 2022 forderte die moldauisch-orthodoxe Kirche die Behörden auf, LGBTQ-Festivals und -Märsche zu verbieten.

Laut Meinungsumfragen lehnt die Mehrheit der Moldawier (85%) die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe ab und befürwortet die Beibehaltung traditioneller moralischer und ethischer Standards.

Soros Polit-Agenten in Moldawien

Seit 2020 ist die moldawische Präsidentin Maia Sandu an der Macht. Sie war zuvor massiv von Soros finanziell unterstützt worden. Deren Soros-Verflechtungen zeigten sich aber auch unverhohlen bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2022: Dort machte der Sohn von George Soros, Alexander Soros, ein Foto mit seiner moldawischen Verbündeten.

Die „Sandu“-Partei erhielt 2017 – 2018 insgesamt mehrere Millionen von Lei von der Soros-Stiftung via die Kanäle verschiedener NGOs. Daraus entwickelte sich ein nationaler Skandal, weil die Sandu-Partei auch weiterhing öffentliche Spenden requirierte. Nichts desto trotz betrachtete Alexander Soros die moldawischen Präsidentin als eine „Weltklasse-Verfechterin von Demokratie und guter Regierungsführung”. (mandiner)

Soros Einfluss auf die moldawische Innenpolitik wurde immer unverfrorener: So gestand etwa Petru Culeac, Geschäftsführer von „OSF-Moldawien“ (während der Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens zwischen dem „Nationalen Antikorruptionszentrum“ und der „Soros-Stiftung Moldawien“): Dass die „OSF-M“…

…„die moldawischen Behörden in der Vergangenheit in diesem Bereich unterstützt“ hat, „so dass die staatlichen Institutionen in diesem Bereich effektiv sind.” (Mandiner)