Antifa schlägt jungen Franzosen zu Tode (VIDEO)

Der schockierende Vorfall erinnert an ähnlich Vorfälle in Budapest im Februar 2023. Diesmal griffen etwa vierzig Personen das Opfer an.

Das schockierende Video zeigt mehr als 40 Antifa, die einen jungen französischen Konservativen in seinem eigenen Land zu Tode prügeln. Das Opfer arbeitete im Sicherheitsteam von „Collectif Némésis“, einer Organisation, die sich für die Sicherheit von Frauen einsetzt.

Dabei starb Quentin, ein 23-jähriger Mathematikstudent, am Samstag nach dem Angriff am Rande einer Konferenz der LFI-Europaabgeordneten Rima Hassan in Lyon, gegen die Mitglieder von Nemesis demonstrierten. Laut seinen Eltern soll er allerdings „weder Sicherheitsmann noch Mitglied eines Sicherheitsdienstes“ gewesen sein. (information)

🚨 BREAKING: 🇫🇷 More than 40 antifa members beat a young French conservative to death in France. He was on the security staff protecting Collectif Némésis (@Coll_Nemesis), an organisation campaigning for women’s safety. Antifa killed him.pic.twitter.com/SwIzQk2OIB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 13, 2026

____________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.