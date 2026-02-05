Deutscher Antifa-Schläger in Budapest zu acht Jahren haft verurteilt

Unter großem internationalem Medieninteresse verkündete das Metropolitan-Gericht von Budapest am Mittwoch s Urteil in erster Instanz im Antifa-Fall. Dabei erachtete das Gericht als erwiesen, dass Maja T. im Februar 2023 aus einer Antifa-Gruppe heraus, mehrere Personen einer angegriffen schwerst verprügelt hat, weil diese aufgrund ihrer Kleidung als rechtsradikal eingestuft worden waren und zur „Eruption Memorial Tour“ oder dem „Day of Honor“ gingen.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage gegen die nicht-binäre Maja T. wegen versuchter Körperverletzung mit Lebensgefahr erhoben, begangen in einer kriminellen Organisation, sowie der Straftat schwerer Körperverletzung, die in einer kriminellen Organisation aus niederträchtigen Gründen begangen wurde. Die Staatsanwaltschaft bot zunächst eine drakonische 14-jährige Haftstrafe an, sollte Maja T. ihr Verbrechen eingestehen.

Von Antifa-Terroristen verprügelter László Dudog Antifa-Schlägertrupp im Einsatz, Budapest, Februar 2023

Maja T. konnte indes nicht von ihrer antifa-typischen opfer- und queeren Heldenrolle ablassen:

„Wir wissen alle, was für ein Urteil der ungarische Ministerpräsident will.„

Bemerkte Maja T. mit dem Recht auf das letzte Wort, bevor das Gericht sich zurückzog, um ein Urteil zu fällen. Dabei hatte er Gelegenheit seine antifa-woke Meinung über Ungarn auszudrücken: Wonach Ziel der ungarischen Behörden Abschreckung wäre, um ihn deshalb aus der Gesellschaft wegzusperren.

Außerdem wären Demonstrationen zu seinen Gunsten – mehrfach organisiert von seinem Vater – , in Ungarn verboten worden:

„Haben sie wirklich Angst vor mir oder meinem Vater?„

– so der deutsche Angeklagte. Nun hofft er freilich, nach Verkündung seiner Strafe „als aktive Person“ nach Deutschland zurückkehren zu können. Wo er die Solidarität vieler Menschen erfahre. Wofür er diesen ausdrücklich für ihre Unterstützung dankte. Seine Antifa-Unterstützer applaudierten ihm im Gerichtssaal.

Zu Beginn des Gerichtsprozesses am Mittwoch wurde Maja T. von einem Polizei-Kommando in den Gerichtssaal geführt. Auf der einen Seite des Raumes begrüßten ihn seine Anhänger des Angeklagten mit Applaus, auf der anderen Seite machten Mitglieder rechtsnationaler

Jugendbewegungen ihre Abneigung kund.

Zudem hatte Maja T. kritisierte bei mehreren Prozessen die Art und Weise seiner Überstellung aus Deutschland sowie seiner Inhaftierung in Ungarn kritisiert. Im Juni 2025 war deswegen er in den Hungerstreik getreten. Aufgrund der Verschlechterung seines Gesundheitszustands verließ ihn dann aber doch dessen Antifa-Courage und er beendete seinen Hungerstreik nach etwas mehr als fünf Wochen und wurde in ein Gefängniskrankenhaus überstellt.

____________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung