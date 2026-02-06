FPÖ Hafenecker – „Ukraine-Zahlungen stoppen – Orden statt Transparenz ist ein Skandal“

Bild: president.gov.ua - FoB Style

Die österreichischen Steuerzahler müssen auf Grund der Entscheidungen dieser Bundesregierung Millionen für die Ukraine aufbringen, obwohl weiterhin völlig unklar ist, wohin dieses Geld konkret fließt und wer davon profitiert.

Das Parlament erhält weder Einblick in konkrete Zahlungsflüsse noch in Kontoauszüge oder Belege. Die Verantwortung wird auf eine ausgelagerte GmbH verschoben, eine wirksame Kontrolle findet nicht statt.

Besonders problematisch ist, dass Außenministerin Beate Meinl-Reisinger dem Parlament Transparenz verweigert, sich aber gleichzeitig von Selenskyj mit einem ukrainischen Orden auszeichnen ließ. Wer Geld an ein von Korruption geplagtes System überweist, muss lückenlos Rechenschaft ablegen. Solidarität ersetzt keine Belege, Orden keine Verantwortung. Österreich ist nicht der Zahlmeister für ein korruptes System.

NEOS-Außenministerin lässt Öffentlichkeit über Zahlungsflüsse im Dunkeln

„Während österreichische Steuerzahler Millionen für die Ukraine aufbringen sollen, kann die Außenministerin dem Parlament nicht einmal sagen, wo die Zahlungsbelege dafür liegen. Gleichzeitig lässt sie sich von Präsident Selenskyj mit einem ukrainischen Orden auszeichnen. Das ist politisch hochproblematisch“, kritisiert FPÖ-Generalsekretär und Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker, MA. Die Beantwortung seiner parlamentarischen Anfrage zu den Ukraine-Hilfen habe gezeigt: „Es fließt nach wie vor Geld, es fehlt aber jegliche Kontrolle und die Verantwortung dafür wird ausgelagert.“

Zahlungsnachweise, Kontoauszüge und konkrete Geldflüsse seien für das Parlament angeblich nicht einsehbar, weil diese über eine ausgelagerte GmbH abgewickelt würden, ließ die Außenministerin in ihrer Anfragebeantwortung wissen. „Wir Freiheitliche lehnen diese Ukraine-Zahlungen grundsätzlich ab – und das umso mehr, als die Ukraine seit Jahren zu den korruptesten Staaten Europas gehört. Wer dennoch weiter Geld dorthin überweist, muss lückenlose Transparenz liefern. Beides verweigert diese Bundesregierung aber“, so Hafenecker.

Selenskyj-Orden für Außenministerin

Besonders brisant sei in diesem Zusammenhang, dass sich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger von Wolodymyr Selenskyj mit einem ukrainischen Orden auszeichnen ließ, während sie dem österreichischen Parlament jede konkrete Einsicht in Zahlungsflüsse verweigert, „wer Geld an ein korruptionsgeplagtes Land überweist, dort politische Auszeichnungen entgegennimmt und gleichzeitig parlamentarische Kontrolle blockiert, hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem“, stellt Hafenecker klar.

Die FPÖ kündigt daher eine parlamentarische Folgeanfrage an, es wird bereits die dritte zu diesem Themenkomplex sein. Ziel sei es, endgültig offenzulegen, wer Einsicht in die Zahlungsflüsse hat, wer die politische Verantwortung trägt und warum das Parlament systematisch von der Kontrolle ausgeschlossen wird. „Solidarität ersetzt keine Belege. Orden ersetzen keine Rechenschaft. Österreich ist nicht der Zahlmeister für ein korruptes System“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker abschließend.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung