Short News

Marine Le Pen wegen Veruntreuung zu Fußfesseln verurteilt – FN-Chef Bardella: „Hinrichtung der französischen Demokratie“

Die französische rechtsnationale Politikerin Marine Le Pen wurde im Prozess um die Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament zu einer zweijährigen Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt. Zusätzlich setzte das Pariser Strafgericht eine weitere zweijährige Haftstrafe zur Bewährung aus und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro (…)

Der Schuldspruch des Pariser Gerichts könnte weitreichende Folgen für die 56-jährige Politikerin haben. Die Anklage hatte neben einer Haft- und Geldstrafe auch einen fünfjährigen Verlust des passiven Wahlrechts für Le Pen gefordert, was sie in diesem Zeitraum von der Wahl in öffentliche Ämter ausschließen würde. Diese Strafe ist in Frankreich üblich, wenn Politiker wegen Korruption oder Untreue verurteilt werden. Weiterlesen deutsche-wirtschaftsnachrichten.de

UK Grooming Gangs: Der größte Rassismus-Skandal gegen Weiße, den niemand kennt

Ein erschütternder Skandal, von dem hierzulande kaum jemand weiß: In Großbritannien wurden über Jahrzehnte hinweg Mädchen Opfer organisierten sexuellen Missbrauchs.

Unter dem Begriff „Grooming“ – sinngemäß „striegeln“ – versteht man das gezielte Anbahnen von Vertrauen, bevor es zu Vergewaltigungen kam.

Nicht alle, aber sehr viele der Täter: pakistanische Einwanderer, die nach England kamen, sich niederließen und über Jahre sexuelle Missbrauchsringe bildeten. Die Verbrechen, die den Mädchen angetan wurden, sind zum Teil in ihrer Grausamkeit unvorstellbar – und reichen bis Gruppenvergewaltigung, Verstümmelung, Zwangsprostitution.

In Großbritannien wurden tausende junger Mädchen Opfer von systematischem sexuellen Missbrauch. Die Täter: pakistanische Muslime. NIUS-Reporter @jannibal_ war vor Ort, um zum Grooming-Skandal, der in Wirklichkeit ein Rassismus-Skandal gegen weiße Mädchen ist, zu recherchieren.… pic.twitter.com/OlAlwc4Yh1 — NIUS (@niusde_) March 31, 2025

Weiterlesen auf exxpress.at

ÖSTERREICH: Kickl fordert absolute Transparenz – Was kostet die illegale Massenmigration die Steuerzahler?

Konkret verlangte Herbert Kickl nicht nur für die aktuellen Budgetplanungen eine umfassende Aufstellung der Kosten für Asyl und Migration – inklusive der Ukrainer – in den jeweiligen Ressorts, sondern auch in Zukunft einen monatlichen Transparenzbericht des Finanzministeriums.

Für diesen Bericht sind die Bundesministerien zu verpflichten, sämtliche mit dem Bereich Migration und Asyl verbundenen Ausgaben transparent auszuweisen und dem Finanzminister zu melden.

Das fordert FPÖ-Chef Herbert Kickl, der hier von einer “Black Box” spricht, die endlich geöffnet werden müsse. Immerhin stehen für die Verliererampel in Kürze die Budgetberatungen an – “insofern müssen die einzelnen Ministerien ja ganz genau wissen, welche Ausgaben für wen in welchem Umfang ‚einzupreisen‘ sind”, so Kickl. Er ist sicher: Volle Transparenz wird ein milliardenschweres Einsparpotenzial ans Licht befördern.

70 Prozent aller Sozialgeld-Bezieher leben in Wien

Schafft’s die Wiener ÖVP 28 Tage vor der Wien Wahl doch noch in einen erfolgversprechenden Wahlkampf-Stil? Nach etwas irritierenden Plakaten greift nun ein Veteran der ÖVP die SPÖ dort an, wo es wirklich weh tut.

“In Wien sind 22 Prozent der österreichischen Bevölkerung zu Hause, aber 40 Prozent der österreichischen Arbeitslosen und 70 Prozent der österreichischen Mindestsicherungsbezieher. Und diese Schieflage am Arbeitsmarkt wird nicht besser, wenn man das Problem schönredet”,

attackiert nun Landtagspräsident Manfred Juraczka (ÖVP, APA-Bild unten) die in Wien seit Jahrzehnten regierende SPÖ.

Es hätte sich aber nichts gebessert, viel mehr seien die Summen für die Auszahlung der Mindestsicherung in Wien massiv gestiegen: Von 544 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 1,1 Milliarden Euro 2024 – das ist eine Verdoppelung in nur neun Jahren. Und: 700 Millionen Euro überweist davon die Stadt Wien an Nicht-Österreicher. Weiterlesen auf exxtra24.at

So produzieren Banken selber Geld – Geldschöpfung der Banken – in 1 Minute erklärt

Die Giralgeldschöpfung – eine Lizenz zum Geldverdienen

Gehälterreport: Das sind die Top-Verdiener im ORF!

Es gilt als eines der bestgehüteten Geheimnisse und ist ein ewiges Politikum: das Gagenparadies für wenige im ORF. Jetzt ist es zum zweiten Mal kein Aprilscherz, wenn diesmal SPÖ-Chef, Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler die Transparenzliste der Mitarbeiter im Öffentlich Rechtlichen ab einem Jahresbruttogehalt von 170.000 Euro (2024) bekommt. Diese Grenze wurde trotz hoher Inflation nicht angehoben.

Insgesamt stehen 74 Namen (2023 waren es noch 62) auf der Liste, gesamt geht es um mehr 16 Millionen Euro. Bei 183,60 Euro Haushaltsabgabe im Jahr finanzieren also knapp 90.000 Gebührenzahler diese Summe.

Weiterlesen auf krone.at

Bundesbehörden geben zu, dass Flugzeuge das Wetter durch das Versprühen von Chemikalien am Himmel verändern

Mehrere Bundesbehörden haben soeben zugegeben, dass Flugzeuge Chemikalien in den Himmel sprühen, die das Wetter verändern.

Das bahnbrechende Eingeständnis wurde in einem neuen Bericht veröffentlicht, der von der Federal Aviation Administration (FAA), der National Aeronautics and Space Administration (NASA) und der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) herausgegeben wurde.

Die Behörden bezeichnen die verbleibenden atmosphärischen Partikel als „Kondensstreifen“. Der neu veröffentlichte Bericht mit dem Titel „Contrails Research Roadmap 2025“ legt Pläne für ein „routinemäßiges, systemweites Kondensstreifenmanagement“ bis 2050 dar.

Während die Regierung sie als „Kondensstreifen“ bezeichnet, handelt es sich bei dem, was der Bericht beschreibt, im Grunde um dasselbe, was die Menschen seit Jahren als „Chemtrails“ bezeichnen. Der Bericht erklärt, dass Flugzeuge Substanzen versprühen, die am Himmel verweilen, das Wetter verändern und die Temperatur auf der Erde beeinflussen. Auch wenn aus dem Bericht nicht hervorgeht, ob diese Praxis beabsichtigt ist oder nicht, räumen die Bundesbehörden eine weitverbreitete atmosphärische Manipulation ein. Weiterlesen auf uncutnews.ch

