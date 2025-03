Musk zu Le-Pen-Urteil: „Extreme Linke sperrt Gegner ein“

Auch Elon Musk reagierte auf die Nachricht vom Urteil gegen Marine Le Pen via „X“.

„Wenn die extreme Linke keine demokratischen Wahlen gewinnen kann, missbraucht sie das Rechtssystem und sperrt ihre Gegner ein. Das ist ihr bewährtes Drehbuch überall auf der Welt.„

Zusätzlich teilte Musk einen Beitrag, in dem weitere Politiker mit ähnlichen Erfahrungen aufgelistet: Jair Bolsonaro, Pakistans Imran Khan, Matteo Salvini, Donald Trump und zuletzt Rumäniens Calin Georgescu sind dem Unternehmen beigetreten.

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.

This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025