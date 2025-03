Irre: Grüne wollen alle Menschen von 18 bis 67 in den Kriegsdienst pressen

+ Trump setzt woke europäische Unternehmen unter Druck + NBC-Interview: Trump ist „sehr verärgert“ über Putin + Deutsche Rakete explodiert nach Start + Die schockierensten Aufnahmen vom Erbeben in Bangkok + Wien: FPÖ attackiert Bürgermeister Ludwig – Wut über Ramadan-Fest +

Die Grünen in Bayern wollen alle Menschen von 18 bis 67 in den Kriegsdienst pressen

Krieg ist das nächste große Ding, dem man alles unterordnen muss – vor allem die Grundrechte, das Grundgesetz, die Menschlichkeit und das eigene Leben.

Alle in Deutschland gemeldeten Personen zwischen 18 und 67 sollen – und jetzt hat man sich die Sprache George Orwells ausgeborgt – einen verpflichtenden “Freiheitsdienst” leisten. Das fordern die bayerische Fraktionschefin Katharina Schulze und der innenpolitische Sprecher Florian Siekmann.

Katharina Schulze, Magister art. in Politwissenschaft, hat wie alle Grünen der Gegenwart viel Lust auf Krieg. Die Parole dafür wurde offenbar von Weltwirtschaftsforum, Bilderbergern und anderen finsteren Geheimgesellschaften ausgegeben, welchen die Grünen hörig sind. Die Verbindung dorthin dürfte Schulze spätestens bei ihrem Praktikum bei der “Demokratischen Partei” in den USA, Michigan, geknüpft haben.

Dementsprechend war klar, dass sich die Grünen intensiv in die Pläne der Globalisten, endlich einen dritten Weltkrieg zu inszenieren, weiterhin kreativ einbringen werden. Fraktionschefin Katharina Schulze und der innenpolitische Sprecher Florian Siekmann fordern jetzt lautstark einen “verpflichtenden Freiheitsdienst für alle”. Weiterlesen auf report24.news

+++

Die Rakete „Spectrum“ des deutschen Start-ups „Isar Aerospace“ soll die erste sein, die von europäischem Boden eine Erdumlaufbahn erreicht. Doch der erste Testflug war sehr kurz.

Teststart des ersten vollständig integrierten Exemplars der „Spectrum“ am Sonntagmittag um 12.30 Uhr vom Andøya Space Center in Norwegen. Mit dieser Rakete will das Start-up aus Ottobrunn bei München Raumfahrtgeschichte schreiben. Als erste allein in Deutschland entwickelte und gebaute Trägerrakete soll die „Spectrum“ auch die erste sein, die von europäischem Boden aus eine Erdumlaufbahn erreicht.

So weit kam die „Spectrum“ an diesem 30. März dann aber noch nicht. Immerhin hob sie vorbildlich von ihrer ebenfalls nagelneuen Startrampe vor der verschneiten Felsküste der Insel Andøya vor der Küste Nordnorwegens ab. Doch bereits 18 Sekunden später begann sie sich immer bedenklicher zur Seite zu neigen, im nächsten Moment stand sie kopf und fiel durch den unteren Bildrand der Liveübertragung, die spontan auf Bergpanorama umschaltete. Eine weitere Sekunde später war nur ein gewaltiger Knall zu hören. Weiterlesen auf faz.net

+++

Trump setzt woke europäische Unternehmen unter Druck

US-Präsident Donald Trump setzt seinen Kampf gegen die Wokeness auch in Europa fort. US-Botschaften erhöhen den Druck auf europäische Unternehmen, um sich von Regeln, die die Anstellung von Minderheiten befördern, abzuwenden. Das sei ein Teil des Kampfes gegen „illegale Diskriminierung und Bevorzugung“, heißt es aus den USA.

PARIS – Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat mehrere große Unternehmen in der EU aufgefordert, Programme zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) einzustellen. Laut einem Bericht der Financial Times erhielten betroffene Firmen ein entsprechendes Schreiben der US-Botschaft in Paris sowie weiterer diplomatischer Vertretungen in Belgien und Botschaften Osteuropas.

Das Schreiben weist darauf hin, dass Trumps Präsidialerlass zum Verbot von DEI-Programmen auch für Unternehmen außerhalb der USA gelte, sofern sie als Lieferanten oder Dienstleister für die US-Regierung tätig sind. Die US-Regierung wolle damit Programme beenden, die gegen Antidiskriminierungsgesetze verstoßen. Zudem wurde ein Fragebogen verschickt, mit dem die Unternehmen ihre Konformität bestätigen sollten. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

NBC-Interview: Trump ist „sehr verärgert“ über Putin und droht Iran mit Bombardierungen

Donald Trump ist „pissed off“, weil der russische Präsident Wladimir Putin die Glaubwürdigkeit Wolodymyr Selenskyjs infrage gestellt hat.

So äußerte sich der US-Präsident in einem NBC-Gespräch. Darin drohte er außerdem dem Iran mit Bombardierungen, falls kein Atomabkommen zustande kommt.

In einer Abkehr von seiner bisherigen Rhetorik hat US-Präsident Donald Trump sich äußerst verärgert über den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. Er sei „sehr verärgert und stinksauer“ (very angry and pissed off) über Putin, sagte Trump in einem am Sonntag veröffentlichten Gespräch mit dem Nachrichtensender NBC. Zugleich drohte Trump dem Iran mit „Bombardierungen“, sollten die Gespräche um das Atomprogramm des Landes scheitern. Weiterlesen auf welt.de

+++

Wien: FPÖ attackiert Bürgermeister Ludwig – Wut über Ramadan-Fest – „Wer das will, soll nach Syrien“

Die Migrantenpartei SÖZ will für das Ramadanfest einen offiziellen Feiertag. Dominik Nepp (FPÖ-Chef Wien) steigt vor den Wahlen in Wien auf die Barrikaden: „Wer das will, soll nach Syrien.“



In Wiens bat Bürgermeister Michael Ludwig und Ümit Vural, Präsident der IGGÖ ( Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich) , zum traditionellen Fastenbrechen ins Rathaus. Es wurde sogar ein eigener Gebetsraum für die Gäste eingerichtet.

Der Fastenmonat Ramadan endete dieses Jahr am 29. März. Mit der wachsenden muslimischen Community in Österreich rückt das Fest jedoch immer stärker in den politischen Fokus. „Wien ist bunt und vielfältig – höchste Zeit, dass sich das auch im Kalender widerspiegelt! Zum Ende des Ramadan feiern Muslime weltweit das Ramadanfest“, sagt Hakan Gördü, Parteiobmann der SÖZ , einer Kleinpartei, die bei der Wien-Wahl 2020 1,20 % holte. „Wir fordern, dass dieser wichtige Feiertag endlich offiziell anerkannt wird…“ so Gördü. Weiterlesen auf heute.at

+++ VIDEO +++

Erdbeben in Bangkok und Myanmar

Swimming Pools gehen über, Hochhäuser stürzen ein – Die schockierensten Aufnahmen:

+++ NIEMALS VERGESSEN +++

Als wir verarscht wurden – Bild 4

Die armen Kinder mußten sich von solchen Figuren das bieten lassen!

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.