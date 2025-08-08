Ungarn konsequent gegen mutmaßlichen Antifa-Schläger: Ent-Haftung abgelehnt (Video)

Die endgültige Entscheidung im Fall der Festnahme von Simeon Trux ist gefallen. Die Entscheidung des Budapester Metropolitan-Gerichts über die weitere Inhaftierung gegen den vierten Angeklagten der Antifa-Übergriffe 2023 wurde nun in zweiter Instanz bestätigt: Simeon Ravi Trux bleibt weiterhin in Haft bleibt – wie „Mandiner“ vom Verteidiger des deutschen Angeklagten, Tamás Bajáky, in Erfahrung bringen konnte.

Trux, in Zusammenhang mit den brutalen Übergriffen auf unschuldige Zivilisten vor zweieinhalb Jahren in Deutschland verhaftet, wurde schließlich den ungarischen Behörden übergeben und steht nun in Budapest vor Gericht. Schließlich trat er im Juni in einen Hungerstreik, den er aber nach vierzig Tagen wieder aufgab.

In seinem wirrem Statement zwischen abstrusem Opfer- und Antifa-Allmachts-Heroismus meinte er: Er wolle er seine Gesundheit nicht weiter belasten, weil er das Gefühl habe, dass es bald zu spät sei, wenn er jetzt nicht umkehre. Somit würde es nicht viel Sinn machen, wenn seine Forderungen erfüllt werden:

„Ich würde für den Rest meines Lebens Schaden erleiden, und vielleicht habe ich das bereits getan.„

Unterdessen lassen die Unterstützer und Eltern des deutschen Angeklagten, der sich selbst als queer bezeichnet, nichts unversucht, um Trux nach Deutschland zurück zu überführen.

Vater Jarosch in Sorge

Trux‘ Vater, Wolfram Jarosch, hat bereits Demonstrationen organisiert und übergab eine Petition mit mehr als 100.000 Unterschriften an das deutsche Auswärtige Amt, welches aber trotz Beratungen mit ungarischen Beratungen nichts Positives versprechen konnte. Ungarn lässt sich weiterhin nicht von eine marginalen Möchtegern-Schläger-Antifa erpressen.

Nach den also bisher ergebnislosen Verhandlungen machte sich Jarosch auf zu einem Hungermarsch von Dresden nach Budapest. Wo er am 2. August eintraf, um so gegen die Inhaftierung seines Sohnes zu protestieren.

Laut „Deutscher Welle“ soll Jarosch auch an den ungarischen Präsidenten, Tamás Sulyok, geschrieben haben, zur Repatriierung seines Sohnes in seine alte Antifa-Heimat Deutschland repatriieren. Dieser freilich sagte, er habe nicht die Befugnis oder die Autorität, in dieser Angelegenheit tätig zu werden.

Ende Juni hatte auch ein deutscher EU-Abgeordneter Trux im ungarischen Gefängnis besucht.

Martin Schirdewan (Die Linke/Die Linke) forderte ebenfalls die Rückführung des Angeklagten nach Deutschland.

Die ungarische Staatsanwaltschaft soll Simeon Trux auch an der ersten Antifa-Schläger-Aktion am 9. Februar 2023 in Budapest teilgenommen haben, bei der drei polnische Staatsbürger mit Teleskopstöcken zusammen geschlagen wurden. Sowie beim nächsten Anschlag am 10. Februar im, bei dem ein ungarischer Mann und eine Frau schwerste Verletzungen erlitten.

Die Staatsanwaltschaft fordert nun 14-jährige Haft für den deutschen Angeklagten, sollte er die Tat gestehen, aber auf nicht schuldig plädieren.

Die Anklage gegen Trux wurde in der ersten Hälfte des Sommers vor dem Budapester Gericht verhandelt. Zu Beginn des Prozesses stellten Trux und sein Anwalt einen Antrag auf Beendigung der Festnahme und auf Verhängung einer milderen Zwangsmaßnahme, was jedoch von Richter József Sós in Übereinstimmung mit seinen vorherigen Informationen erst am letzten Verhandlungstag, am 20. Juni, abgelehnt wurde, und zwar wegen der Flucht- und Versteckgefahr.

Anwalt Bajáky hatte dagegen Berufung eingelegt. Die Erstentscheidung des Gerichts wurde nun in zweiter Instanz bestätigt.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.