JULIAN REICHELT | Wenn Sie in den deutschen Gebühren-, man könnte auch sagen, Propagandamedien, die Formulierung „weitgehend friedlich“ über vermeintliche Proteste hören, dann wissen Sie, die Stadt steht in Flammen. Ähnlich verhält es sich im Moment mit der wunderschönen Stadt Los Angeles, wo aufgebrachte Migranten gegen die Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump demonstrieren.

Ob die verzerrte Berichterstattung der gebührenfinanzierten Medien ein Zeichen von Stärke oder Schwäche ist, was in Los Angeles wirklich geschah und inwiefern die gewaltsamen Aufstände mit dem islamistischen Slogan „Globalize The Intifada“ zusammenhängen, darüber rede ich in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“ mit Gloria von Thurn und Taxis.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<