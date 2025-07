Klimaschwindel fliegt auf: Trump erklärt CO2-Krieg für beendet

Ein Dolchstoß ins Herz der Klimasekte + Geplantes EU Digitalisierungskonzept stößt auf Widerstand + 18 EU-Staaten beantragen Verteidigungs-Kredite von 127 Milliarden Euro + Nach der Gen-Spritze: Immer mehr Österreicher tauschen das Büro gegen das Bett + Angriff auf Österreichs Neutralität

Ein Dolchstoß ins Herz der Klimasekte – Trump erklärt den CO2-Krieg für beendet

Die US-amerikanische Umweltschutzbehörde EPA steht im Visier Donald Trumps. Es geht um nicht weniger als das Ende des CO₂-Wahns und die Rückkehr zur Normalität. Wie kann man auch ein wichtiges Pflanzennahrungsmittel als “Luftschadstoff” deklarieren? Doch die Klimaapokalyptiker werden nicht kampflos aufgeben.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Donald Trump erneut das Klimakartell frontal angreift. Nach dem Ausstieg aus dem Pariser Abkommen und dem Schulterschluss mit Öl- und Kohleindustrie geht der republikanische Präsident jetzt aufs Ganze: Die US-Umweltschutzbehörde EPA soll Treibhausgase nicht länger als gesundheitsschädlich einstufen. Eine “Gefährdungsfeststellung” aus dem Jahr 2009 – quasi eine heilige Kuh der Klimapolitik – steht zur Schlachtung bereit. Ein Schlag in die Magengrube der Klimasekte, die seit Jahrzehnten mit dem CO2-Ablasshandel ganze Industrien knechtet.

Der Klima-Betrug fliegt auf! Er wird offiziell!

Vom Panikmodus zur Wahrheit: Ex-Klimawarner räumt ein – „Es gibt keine Klimakrise“

„Die Klimapanik hat keine Grundlage – sie beruht komplett auf Modellen, die nicht funktionieren“,

erklärt Tom Harris, Direktor der International Climate Science Coalition.

Es gebe keinen konstanten Zusammenhang zwischen CO₂ und Erdtemperatur:

„CO₂ war zeitweise 1300 % höher als heute – und dennoch herrschte Eiszeit.“

Trump kommentiert den gescheiteren Staatsstreich in den USA

Donald Trump aka @POTUS über den von Obama inszenierten RUSSLAND Schwindel, der versuchte, seinen Wahlsieg 2016 zu Fall zu bringen:

„It's right there — the orders, the memos, the whole thing is right there … This was an attempted coup. It was a failed coup."

Geplantes EU Digitalisierungskonzept stößt auf Widerstand

Jetzt kriegt Ursula von der Leyen richtig Druck! Und mit was? Mit Recht! Ihre Pläne, die Menschheit zu digitalisieren, sie zu kontrollieren und sie einzuschränken und zu maßregeln, stehen am globalen Pranger.

Nigel Farage über den verzweifelten Vorstoß, bis 2030 weltweit digitale Ausweise, CBDCs und eine bargeldlose Gesellschaft einzuführen.

„Wenn wir nicht aufpassen, steuern wir auf ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild zu, in dem man, wenn man nicht den aktuellen Ansichten folgt, zur Unperson wird.“

„I cannot think of a more dangerous initiative than this… We simply have to say no.“

Nigel Farage on the desperate push to roll out digital ID, CBDCs and a cashless society—globally—by 2030.

Nigel Farage on the desperate push to roll out digital ID, CBDCs and a cashless society—globally—by 2030.

— karma (@karma44921039) July 30, 2025