Christlicher Think Tank: „Pride“ steht in Konflikt mit Gemeinwohl (Video der Vienna Pride)

Budapest-Pride vor dem Parlament

„Wir glauben, dass es laut der Heiligen Schrift Aufgabe der Regierung ist, das Gemeinwohl zu fördern und das Böse einzudämmen. Daher besteht ihre primäre Aufgabe nicht darin, die Wertneutralität zu gewährleisten oder die Freiheiten des Einzelnen kontinuierlich und künstlich zu erweitern.“

– so der christliche Think Tank „Axiom Center“, der durch Forschung, Bildung und Medienaktivitäten, auf der Grundlage von Glauben und Vernunft Einfluss auf die Gesellschaft nimmt.

Weiters heißt es:

„Gerechtigkeit, Frieden, Sexualethik im Einklang mit der menschlichen Natur und der Schutz der Menschenwürde auf dem Gebiet der Bioethik gehören aus unserer Sicht zum Gemeinwohl. Auf dieser Grundlage ist der Schutz von Ehe, Kindern und Familien ist eine vorrangige Aufgabe des Staates.“

„Axiom“ präzisiert:

„Wir glauben, dass Pride im Gegensatz zu den Werten, zu denen wir uns bekennen, dafür steht: Dass 1.) das Geburtsgeschlecht geändert werden kann 2.) fast alle Formen von Sex gleich sind 3.) sexuelles Verlangen ein dominanter Teil der Identität einer Person ist. Mit dieser Botschaft untergräbt die Pride die natürliche Sexualität, die männliche und die Rolle der Frau, die Ehe und letztlich die Familie, welche die Grundeinheiten jeder erfolgreichen Gesellschaft sind. Daraus schließen wir: Viele der Ziele der Pride-Bewegung stehen im Konflikt mit dem Gemeinwohl. Das zu fördern, was dem Gemeinwohl zuwiderläuft, kann nicht gut sein, und es ist die Pflicht der jeweiligen Regierung, die Wahrheit zu fördern.“

Bekanntlich findet im Juni der „Pride Month“ statt, in dessen Folge LGBTQ-Lobbygruppen Märsche auf der ganzen Welt organisieren. Wie etwa am Samstag die Pride-Parade in Wien, wo sich in Interviews Menschen enthält als Hunde vorstellen und sich gegenseitig fesseln. (mandiner)

Österreich:

Welchen Stellenwert die Agenda „Pervertierung der Gesellschaft“ hat, konnte man am Samstag in Wien erleben. Während in ganz Österreich vor dem Hintergrund der Morde an einer Grazer Schule praktisch alle Veranstaltungen abgesagt wurden, dachte man nicht einmal ansatzweise daran, die „Pride“-Parade zu verschieben.

Als Zeichen geheuchelter Betroffenheit verzichtete man die ersten hundert Meter des Umzugs auf musikalische Untermalung, danach ging es dann aber in gewohnter Manier weiter. Die „Betroffenheit“ wich einer lautstarken Zurschaustellung der unterschiedlichsten sexuellen Neigungen. Ob Lederschwuler oder Hund, alles war mit von der Partie. Laut Medienberichten ließ sich die Stadt Wien diesen Zauber 600.000 Euro kosten.

Sehen Sie hier die Videoreportage eines ungarischen Reporters über das „bunte“ Treiben:

Ungarn: Bleibt Budapest Pride verboten ?

Derzeit ist in Ungarn eine juristische Debatte darüber entbrannt, ob die Pride Budapest stattfinden wird. Die Budapester Polizei erließ diesbezüglich zwar bereits zwei Untersagungsbescheide, weil die geplante Veranstaltung einen Verstoß gegen das Verbot des § 6/A des Kinderschutzgesetzes darstellen würde. Die oberste Kurie hob den Bescheid jedoch beide Male auf – und zwar mit der Begründung, die Polizei hätte gegen seine Pflicht zur Aufklärung und Begründung des relevanten Sachverhalts verstoßen.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.