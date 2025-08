Kanadischer Premier zwangsoptimistisch auf Pride – Gender-Ideologie unter Druck (Video)

dav

Der Premierminister, Vorsitzender der liberalen Partei und ehemaliger Notenbankchef Kanadas Mark Carney gab sich weiterhin zwangs-euphorisch im Sinne einer globalistischen sexuell Cancel Culture. Der Pride-Marsch repräsentiere „die Essenz Kanadas“ und feiere die Vielfalt auf „sehr positive Weise“.

„Das ist Pride, das ist ein Fest, das ist das Tolle an unserem Land.„

Mark war geradezu erregt:

„Ich bin einfach aufgeregt, ein Teil davon zu sein.„

– fügte er hinzu. (vancouver sun)

Carney wurde mit lautem Jubel begrüßt und lief wiederholt Zickzack-Kurs über die Straße, um seine Anhänger zu begrüßen, dicht gefolgt von seinen Sicherheitsleute. Und auch die Polizei von Vancouver hatte alle Sicherheitsmaßnahmen rund um die Veranstaltung verschärft.

Kanadischer Premier in Aufregung

Anti-Gender-Backslash

Zwar sollen laut Angaben der Veranstalter etwa 100.000 Menschen teilgenommen haben. Die Realität ist aber mittlerweile eine andere geworden: Die Vancouver Pride Society spürt nämlich einen Zeitgeists des rollbacks zurück zur Normalität. Sei doch die Zahl der Sponsoren im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen.

Die Organisatoren beklagten nämlich immer weniger Unterstützung für ihre Veranstaltung. Laut Morgane Oger sei unklar, warum demnach die Sponsorengelder so stark zurückgegangen seien, im Vergleich zum letzten Jahr (900.000 Dollar) auf 500.000. Er nannte eine Reihe von Faktoren: So etwa die wachsende Anti-DEI-Stimmung (Diversity, Equity and Inclusion) in den USA, die nun auf Kanada übergreifen könnte. So sollen demnach

…“Auftragnehmer der US-Regierung unter Druck stehen, sich nicht an aktienbezogenen Aktivitäten oder Sponsoring zu beteiligen.„

– so Oger zerknirscht. (city news)

Zwangsoptimist Carney

Nichtsdestotrotz führt der kanadische Premierminister im ultraliberalen Kanada die Tradition fort, bei der Gay-Pride-Parade aufzutreten. Im vergangenen Jahr noch trat auch der damalige Premierminister Justin Trudeau bei der Veranstaltung auf, schüttelte Hände und machte Selfies mit Menschen in der Menge.

Die Realität: Nachdem US-Präsident Trump das globalistische Cancel Cultur-Diktat einer sexuellen Minderheit gebrochen hat, sieh so aus:

„Wenn wir nur halb so viel Geld an Land ziehen können, werden wir ein halb so großes Budget haben, aber wenn die Kosten der Stadt darin nicht flexibel sind, wenn sie nicht mit unseren Ausgaben sinken, dann werden wir einfach nicht in der Lage sein, die Arbeit zu erledigen.“ (Morgane Oger)

