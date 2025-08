US-Notenbank weiter auf Konfrontationskurs mit Trump

Bild: Investopedia / Alice Morgan

Die US-Notenbank, Federal Reserve unter ihrem Chef und einstigem „Obama-Günstling“ Jerome Powell wiedersetzte sich abermals den Forderungen von US Präsident Trump.

Der Leitzins wurde bei 4,25 bis 4,5 Prozent belassen.

Trump forderte deutliche Zinssenkung

Trotz zunehmendem Dissens innerhalb des internen Entscheidungsgremiums sieht die Fed allerdings auf Grund der wirtschaftlichen Unsicherheiten keinerlei Spielraum für eine geldpolitische Lockerung.

Die Federal Reserve hat den Leitzins erneut in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. Es ist die fünfte gleichbleibende Entscheidung in Folge. Trotz wiederholter öffentlicher Forderungen nach deutlichen Zinssenkungen hält die Notenbank strikt an ihrer geldpolitischen Linie fest.

Das Entscheidungsgremium fasste den Beschluss allerdings keineswegs einstimmig. Zwei Mitglieder votierten für eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte. Eine derartige Abweichung hatte es zuletzt 1993 gegeben. Die Mehrheit sieht jedoch weiterhin Risiken für die Preisstabilität.

Trumps Zollpolitik als „Zünglein an der Waage“

Ein wesentlicher Faktor bleibt dabei die Zollpolitik der US-Regierung. Die Zentralbank verweist seit Monaten auf die Gefahr steigender Verbraucherpreise in Folge erhöhter Importabgaben. Die jüngsten Inflationsdaten scheinen diese Einschätzung allerdings zu bestätigen, im Juni war die Teuerungsrate auf 2,7 Prozent gestiegen.

Der Leitzins stellt dabei das wichtigste Instrument zur Steuerung der Kreditkosten dar. Senkungen verbilligen Hypotheken, Unternehmenskredite wie auch Konsumentendarlehen und könnten so die Konjunktur ankurbeln. Die Fed betont jedoch, dass ihr Mandat auf Preisstabilität und Vollbeschäftigung ausgerichtet sei und keineswegs politischen Vorgaben folgt. Wenig glaubwürdig wird dies allerdings, war doch der Chef der Fed einst von Barack Obama in den Fed-Vorstand berufen worden.

Die nächste Zinsentscheidung steht nunmehr am 17. September an. Beobachter erwarten bis dahin weiterhin eine kontroverse Debatte zwischen Regierung und Notenbank. Ob es noch in diesem Jahr zu einer Lockerung kommen wird, hängt auch von der weiteren Entwicklung von Inflation und Arbeitsmarkt ab.

