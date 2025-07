Die Budapest Pride am 28. Juni war nicht nur eine Demonstration, sondern Teil einer gut organisierten globalistischen Kampagne. Europäische Politiker, linke Aktivisten und NGOs, die mit Soros-Geld arbeiten, haben sich zusammengeschlossen, um Gender-Propaganda nach Ungarn zu bringen. Wer steckt dahinter?

Am 28. Juni fand in Budapest die größte Soros-Pride-Demonstration aller Zeiten statt. Das links-globalistische Netzwerk hielt eine beispiellose Machtdemonstration ab, bei der EU-Abgeordnete, Minister, NGO-Leiter, Influencer und Aktivisten für die globalistische Gender-Propaganda manipulierten. Wer aber hat ein Interesse daran, die Gender-Ehe oder die Adoption für Homosexuelle zu legalisieren? Und: Wer will Drag Queens in ungarische Kindergärten schicken?

Das globalistische politische Netzwerk marschiert

Der Leiter der Delegationen von 72 EU-Abgeordneten, von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Ungarn entsandt, ist Nicolae Ștefănuță, wurde von rumänischen Zeitungen für seine Pro-Gender-Haltung und die gemeinsame Pressekonferenz mit de, links-grünen Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony gelobt. Eine weitere prominente Figur des „Pfizer“-Clans (nach der Impfstoffbeschaffung per SMS) war Hadja Lahbib, die EU-Kommissarin für Gleichstellung. Die ehemalige belgische Außenministerministerin von algerischer Herkunft, hatte zuvor Visa für 14 iranische Beamte, darunter den islamistischen Hardliner Alireza Zakani und Bürgermeister von Teheran, zur Teilnahme an der Brüsseler Stadtentwicklungskonferenz arrangiert.

Neben Lahbib kam auch der ehemalige belgische Ministerpräsident Elio Di Rupo, dessen Name mit mehreren Skandalen in Verbindung gebracht wird. So wurde er in den 1990er Jahren im Dutroux-Pädophilen-Skandal verdächtigt, Teil eines pädophilen Netzwerks zu sein, wurde aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. 20 Jahre später stand der Politiker erneut im Kreuzfeuer, als sein Name im Mons-Deklarationsskandal auftauchte, bei dem belgische Politiker der Steuerhinterziehung beschuldigt wurden.

An der Pride nahm auch der spanische Kulturminister Ernest Urtasun teil, der das Urteil spanischer Gerichte im Jahr 2023 in einem Fall von Gruppenvergewaltigung (Fall La Manada) kritisierte. Dies löste eine hitzige Debatte darüber aus, ob sein Verhalten nicht eine unabhängige Justiz beeinträchtigte.

Doch auch Michael O’Flaherty, Menschenrechtskommissar des Europarates, der zuvor von seinen Genoss*innen dafür kritisiert worden war, dass er sich nicht entschieden genug gegen die Anti-LGBTQ-Maßnahmen der polnischen und ungarischen Regierung gestellt hatte, marschierte in Budapest mit. (…)

Und auch die Direktorin der EU-Agentur für Grundrechte, Sirpa Rautio, unter deren Führung die Organisation regelmäßig wegen ihrer stark linksliberalen Vorurteile kritisiert wird, durfte nicht fehlen.

Außerdem waren auch die Kollegen von des Budapester Bürgermeisters Karácsony anwesend: die Bürgermeister Femke Halsema (Amsterdam) und Philippe Close (Brüssel), die ständig für die Verschlechterung der öffentlichen Sicherheit und die Ausbreitung des Islamismus kritisiert werden. (…)

Neben den Politikern erschienen auch die stets äußerst fortschrittlichen westlichen Botschaften, die den Demonstranten ebenfalls ihre Unterstützung zusicherten. Besonders grotesk: Genau jene diplomatischen Vertretungen aus jenen Ländern, die sich für den „Schutz vor verbaler und physischer Gewalt“ einsetzen, machten sich für die Gender-Lobby stark, in deren Staaten die Polizei repressiv gegen friedliche Demonstrationen gegen illegale Migration vorgeht, wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Selbst der Kosovo, wo Homosexuelle kein Blut spenden dürfen, war dabei. Außerdem grotesk: Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2015 berichten 81 % der LGBTQXYZ+-Personen von verbaler Gewalt, und 29 % sogar von körperlicher Gewalt, begangen durch 90 Prozent von Muslimen.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war jedoch der Auftritt der pro-palästinensischen Aktivistin Greta Thunberg, welche mit dem Symbol der Terrororganisation Hamas, einem so genannten Keffiyeh-Schal, auftrat, mit dem eindeutigen Bekenntnis: Es gehe hier nicht um Liebe, sondern um politische Provokation geht“.

Soros-Anhänger, vereinigt euch!

Wie es scheint, müssen viele Soros-NGOs, selbst nach der Schließung von USAID noch über genügen Geld verfügen, zu Gender-Agitation in der ungarischen Hauptstadt. Eine vollständige Liste der teilnehmenden pseudo-zivilgesellschaftlichen Organisationen würde den Rahmen unseres Artikels sprengen, daher werden wir uns auf die wichtigsten konzentrieren.

Laut offiziellen Pride-Website war der Verein der „LGBT+ -Eltern und -Freunde in der Slowakei“ anwesend. Dieser erhält Geld von mehreren durch George Soros unterstützten NGOs und beteiligte such unter anderem an der Pride-Organisation im ost-slowakischen Košice. Mit dabei waren auch Aktivisten der von Soros finanzierten Dachorganisation „Citizens Take Over Europe“ (CTOE). Diese NGO kämpft für das aktive und passive Wahlrecht bei Europa- und Kommunalwahlen, unabhängig davon, in welchem EU-Mitgliedstaat sie leben.

Die Nichtregierungsorganisation „European Alternatives“, die sich für „transnationale Demokratie“ und „progressive Werte“ vertritt ähnliche Ziele – etwa für die Abschaffung von Nationalstaaten, die Entstehung der Vereinigten Staaten von Europa sowie für illegale Migration. Sie wird hauptsächlich mittels EU-Geldern und welcher der Sors-„Open Society Foundation“ (OSF) finanziert.

Auch Kräfte der sogenannten linken „Arbeiterbewegung“ waren auch mittels des „Europäischen Gewerkschaftsbundes“ (EGB) vertreten. Die kommunistisch-sozialistische Organisation hat nun neue unterdrückte Klassen gefunden, womit sie nun anstelle der Arbeiter die Pro-Migrations- sowie gender-ideologische und Klimapanikkampagnen vorantreibt. Sie wird ebenfalls mit EU-Geldern unterstützt.

Unser Ein anderer Teilnehmer ist die „Freie Ungarische Botschaft“, eine links-liberale Soros-Organisation, mit6 Kampfrichtung gegen die ungarische Regierung. Entgegen ihrem Namen vertreten vertritt die NGO allerdings nicht die Interessen der ungarischen Nation, sondern unterstützt das globalistische Agenda (Gender-Ideologie, illegale Migration, Krieg). Die „Open Society Foundation“ finaziert darüber hinaus aber auch noch andere bekannte ungarische Soros-NGOs wie „Streetlawyer“ und das ungarische „Helsinki-Komitee“.

Die radikale LGBTQ-Lobbygruppe „ILGA-Europe“ („International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association“) war ebenfalls federführend bei der Budapest-Pride. „ILGA“ propagiert aggressiv die Gender-Ideologie und die Rechte von Homosexuellen in ganz Europa, auf Kosten der nationalen Souveränität und traditioneller Werte. Finanzielle Unterstützung erhält sie von „Amnesty International“, der „OSD“ und der EU Union. Mit ihren Schulprogrammen und pädagogischen Leitfäden versuchen sie, Kinder ab dem Kindergartenalter auf ihre Geschlechtsidentität hin zu beeinflussen – und zwar mittels politischen Druck, auch in jenen Ländern, in welchen ihre Ideologie abgelehnt wird. Und: Während „Toleranz“ von „ILGA“ gefördert wird, werden diejenigen, die sich zu traditionellen Werten bekennen (z.B. Christen, konservative Familien), regelmäßig als „Fanatiker“ oder „Hassprediger“ abgestempelt.

Unter dem Dach von „ILGA“-Europe agiert auch „GayLine. Diese ist zwar in Litauen tätig, propagiert aber die Gender-Ideologie, LGBTQ-Rechte sowie die illegale Migration in ganz Mittel- und Osteuropa. Zentrales Element ihres Portfolios ist die sexuelle „Erziehung“ von Kindern ab der Grundschule. Ihre Website wird von der US-Botschaft in Vilnius betrieben – Trump hat also noch viel Arbeit vor sich…

Zur „ILGA“-Gang gehört auch NGO „Munich Kyiv Queer Sorosist“, die eine ukrainische Flagge auf der Budapest-Pride schwenkte. Diese radikale Gender-Aktivistengruppe, sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland tätig, treibt den Export von LGBTQ+-Rechten und Gender-Ideologie nach Osteuropa voran, insbesondere in die vom Krieg zerrüttete Ukraine. Sie wird von „ILGA“-Europe, „Amnesty International“ und OSD finanziert.

Ihre Lieblingstaktik ist es, die Kriegssituation in der Ukraine zu nutzen, um zu versuchen, die Gender-Agenda in den Schulen zu fördern.

Eine andere, nicht zu vernachlässigende, radikale italienisch-amerikanische NGO „No Peace Without Justice“ setzt sie sich für den sogenannten Schutz der Menschenrechte und die Förderung demokratischer politischer Prozesse ein. In Wirklichkeit aber eine echte ausländischen Agentenorganisation, die mit „USAID“-Geldern (sprich: CIA) Einfluss auf Länder der Dritten Welt ausübt, sowie in Kampagnen in Europa für illegale Migration und Gender-Ideologie führt. Weitere Unterstützer sind die EU, die OSD und zuständige UN-Gremien.

Auch lokale Kräfte marschierten

Hauptorganisator war die ungarische „Rainbow Mission Foundation“. Laut Eigendefinition „eine Organisation für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queers (LGBTQ), die mit einem feministischen und antirassistischen Ansatz arbeitet“. Zu ihren Unterstützern gehören AI, das ungarische „Helsinki-Komitee,“ die „Ungarische Union für bürgerliche Freiheiten“ sowie die Soros-„Central European University“. Zwar wurden mittlerweile diese Partner von ihrer Website versteckt, aber das Internet vergisst es nicht.

Die größte involvierte ungarische LGBTQ-Lobbyorganisation, die „Háttér-Gesellschaft“, trat mit dem Ziel auf, „ein Rechtssystem, öffentliche Dienstleistungen und eine soziale Haltung zu entwickeln, welche die Bedürfnisse von LGBTQI-Menschen berücksichtigt“.

Zu ihren vielen Unterstützern gehören die OSF, die „Tides Foundation“, das „ErasmusPlus-Programm“, „ILGA Europe“, die US-LGBTQ-Organisation „GLSEN“, die „Magnet Bank“, der juristische Verlag „Wolters Kluwer“, „IKEA“, die „Erste Stiftung“, die „Human Rights Campaign Foundation“ (laut Wikipedia-Artikel „die größte politische LGBTQ-Lobbyorganisation in den Vereinigten Staaten“), „RTL“ und die „Rosa-Luxemburg-Stiftung“.

Der ungarische LGBT-Verein koordiniert die Aktivitäten anderer NGOs, organisiert auch Programme, wie z. B. Schulungen für Lehrkräfte, Fachkräfte und Personalpersonal, sowie Sensibilisierungsveranstaltungen in Schulen und am Arbeitsplatz und startet Kampagnen, um eine offene Diskussion über LGBTQI-Themen zu fördern.

Die Funktionsweise des Soros-Netzwerks und die Verflechtung der NGOs werden durch die Karriere von Péter Hanzli, Mitglied des Vorstands des Bündnisses, gut veranschaulicht. Hanzli, Gründer des „Symposiumsvereins“ (auch auf der Budapest-Pride vertreten), war von 2005 bis 2010 Organisator des Schulprogramms „Schwul und Kognition“, von 2007 bis 2016 Organisator der Pride und von 2011 bis 2016 Geschäftsführer der „Háttér-Gesellschaft“.

Zu den Demonstranten gehörten neben den detaillierten Agenten des Soros-Netzwerks auch: die „Motivationswerkstatt“, das „Hang“, die „Artemisszó-Stiftung“, die „Civil College-Stift“, die „Schule für öffentliches Leben“, die LGBTQ+-Psychologie-Sektion der „Ungarischen Psychologischen Vereinigung“, der Verein „Menedék – Migrant Support“ sowie „Színfogó“ und das „Symposium“ sowie die „Lehrerbewegung“.

Natürlich durften die Geldgeber bei der Budapest-Pride-Party, nicht außen vor bleiben. Und so traten auch „Amnesty International Ungarn“ und „Transparency International Ungarn“ auf.

An dieser Mobilisierung des internationalen Netzwerks wird deutlich: Die Budapest Pride (und alle anderen Pride-Veranstaltungen) war kein unschuldiger Marsch, sondern: Dahinter versteckt sich eine systematische politische Kampagne. EU-Politiker, Indoktrinationsprogramme für Kinder, mit Soros-Geldern finanzierte NGOs – alle mit dem Ziel, traditionelle Werte und Normalität zu stürzen. Während sie Toleranz und Menschenrechte fördern, ist es ihr Ziel, Kinder zu indoktrinieren und Nationalstaaten zu eliminieren.

