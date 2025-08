MASSENPSYCHOSE – Wie eine ganze Gesellschaft GEISTESKRANK wird

Was passiert, wenn eine ganze Gesellschaft beginnt, die Realität zu leugnen? Wenn Menschen aufhören, selbst zu denken – und stattdessen glauben, was ihnen gesagt wird?

Was ist eine Massenpsychose?

Eine Massenpsychose ist eine Epidemie des Wahnsinns und sie tritt auf, wenn ein großer Teil einer Gesellschaft den Bezug zu Realität verliert und in Wahnvorstellungen versinkt. Ein solches Phänomen ist keine bloße Fiktion. Zwei Beispiele für Massenpsychosen sind die amerikanischen und europäischen Hexenjagden im 16. und 17. Jahrhundert und der Aufstieg des Totalitarismus im 20. Jahrhundert.

Während der Hexenjagd wurden tausende Menschen, meist Frauen, getötet. Nicht etwa wegen eines gegangenen Verbrechens, sondern weil sie zum Sündenbock einer verrückt gewordenen Gesellschaft wurden. In einigen Schweizer Dörfern gab es kaum noch Frauen, die überlebten, nachdem der Wahnsinn schlussendlich ausgebrannt war.

Jung untersuchte dieses Phänomen und schrieb, dass die Individuen, aus denen sich die infizierte Gesellschaft zusammensetzt, moralisch und spirituell minderwertig werden. Sie sinken unbewusst auf ein minderwertiges intellektuelles Niveau. Sie werden unvernünftiger, unverantwortlicher, emotionaler, unberechenbarer und unzuverlässiger. Und das Schlimmste von allem Verbrechen, die der Einzelne allein niemals ertragen könnte, werden freiwillig von der Gruppe begangen, welche vom Wahnsinn befallen ist.

Was verursacht eine Massenpsychose?

Potenzielle Auslöser, die ein Individuum in den Wahnsinn treiben, können zum Beispiel übermäßiger Drogen oder Alkoholkonsum oder Hirnverletzungen sein.

Unsere Sorge gilt den psychologischen Auslösern, da diese die häufigsten Auslöser der Massenpsychose sind. Die häufigste psychogene Ursache für eine Psychose ist eine Flut negativer Emotion, die Angst oder Furcht, die eine Person in einen Zustand der Panik versetzt.

Ein psychotischer Zusammenbruch ist kein Abstieg in einen Zustand größerer Störung, sondern eine Neuordnung der eigenen Erfahrungswelt, bei der sich Fakten und Fiktionen oder Wahn und Realität auf eine Weise vermischen, die dazu beiträgt, die Gefühle der Panik zu beenden.

Massenpsychose des Totalitarismus der herrschenden Eliten

Die Massenpsychose des Totalitarismus wurde im Laufe der Geschichte schon oft herbeigeführt. Es geht einfach darum, die kollektiven Gefühle auf die richtige Weise zu reorganisieren und zu manipulieren. Die allgemeine Methode, mit der die Mitglieder einer herrschenden Elite dieses Ziel erreichen können, wird als die Tötung des Verstandes beschrieben.

Das Verbrechen an der Menschheit beginnt mit dem Schüren von Angst. Wenn ein Individuum mit Emotionen wie Angst und Furcht überflutet wird, ist es sehr anfällig für den Abstieg in den Wahnsinn.

Eine besonders wirksame Technik, um dieses Ziel zu erreichen, ist der Einsatz von Terrorwellen. Jede Welle des Terrors entfaltet ihre Wirkung leichter nach einer Verschnaufpause der Vorangegangenen, weil die Menschen immer noch durch ihre früheren Erfahrungen verstört sind. Die Moral wird immer geringer und die psychologische Wirkung jeder neuen Propagandakampagne wird stärker und erreicht eine bereits weich gekochte Öffentlichkeit.

Der nächste Schritt der totalitären Eliten – Kontrolle und Überwachung

Als Ausweg und eine Rückkehr zur Ordnung in einer verrückten Welt wird eine neue Ordnung angeboten, die Sicherheit vermitteln soll.

Die hat allerdings einen Preis: Die Massen müssen ihre Freiheit aufgeben und die Kontrolle über alle Aspekte des Lebens an die herrschende Elite abgeben. Sie müssen ihre Eigenschaft aufgeben, selbstständige Individuen zu sein, die für eigenes Leben verantwortlich sind und zu unterwürfigen und gehorsamen Mitläufern werden.

Der Ausweg ist der geistig-seelische Rückzug und die Suche nach der Wahrheit

„Der äußere Wahnsinn kann nur überstanden werden, wenn der innere Kompass intakt bleibt.“

Die Suche nach der inneren Wahrheit, gefühlt, gedacht oder ausgesprochen als Zeichen des Widerstandes ist der Schritt zu einer individuellen Lösung aus der verrückt gewordenen Gesellschaft. In der Stille kann Wahrheit empfangen und analysiert werden. Der Verstand kann kritisch hinterfragen und an Lösungen arbeiten. Im Rückzug nach innen entsteht ein Gefühl der inneren Stärke, Freiheit des Geistes und Souveränität. So bleibt man Herr über sein Selbst, seine Ethik, seine Moral und die Kraft seiner kulturellen Wurzeln.

Dieses Video ist eine Einladung zum Hinsehen

In diesem philosophischen Essay verbinden wir die scharfsinnigen Beobachtungen von George Orwell mit der tiefenpsychologischen Analyse von C. G. Jung, um zu zeigen, wie eine Massenpsychose entsteht – und wie der Einzelne geistig überleben kann.

Zum Innehalten. Und zum Erinnern an das, was uns menschlich macht: den klaren Geist, das fühlende Herz – und den Mut zur Wahrheit.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<